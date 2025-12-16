España

El pueblo de 200 habitantes al que le tocó la lotería: “El sueño de cada uno, en ese momento, era trabajar”

Once años después de ganar El Gordo, Sodeto (Huesca) no presume de lujos, pero sí de estabilidad económica y futuro

Guardar
Ganadores del primer premio de
Ganadores del primer premio de la Lotería de Navidad en 2012 (Alberto Saiz/AP)

En Sodeto, un pequeño pueblo agrícola de la comarca de Los Monegros, en Huesca, que le tocara la Lotería de Navidad no significó coches de lujo ni cambios ostentosos. No hubo Ferraris ni Lamborghinis recorriendo sus calles, pero sí algo que muchos de sus vecinos necesitaban con urgencia: un salvavidas económico.

Cada año, el sorteo de Navidad —El Gordo— despierta ilusión en todo el país. En Sodeto, esa ilusión estaba especialmente arraigada. “Ir a Sodeto y vender lotería es un éxito, nos gastamos todo nuestro dinero en comprar”, explica José Manuel Penella, alcalde del municipio, en declaraciones recogidas por Euronews. Y no era casualidad: la comunidad llevaba años compartiendo décimos casi como una tradición colectiva.

El 22 de diciembre de 2012, sumidos en la crisis económica, el número repartido entre las cerca de 80 familias del pueblo resultó agraciado con el primer premio. Para muchas de ellas, que atravesaban serias dificultades económicas, fue una transformación radical. Entre los ganadores estaba el propio alcalde. “Cuando dijeron que había tocado la lotería en Sodeto, yo no sabía si mi familia había comprado un boleto. Llamé a mi mujer, pero no había manera de contactar con ella”, recuerda. A él y su familia le correspondieron más de 400.000 euros.

Rosa Pons, vecina del pueblo, escuchaba el sorteo por la radio cuando oyó el número ganador. “Corrí a la plaza del pueblo con un megáfono para anunciarlo. Todos nos abrazamos, lloramos, reímos. No sabíamos la cantidad de dinero exacta que nos había tocado, pero lo que sí era seguro es que habíamos ganado algo”. Y no fue poca cosa: nadie ganó menos de 120.000 euros y algunos recibieron cientos de miles y otros rozaron el millón.

Dos niños cantan el premio
Dos niños cantan el premio "Gordo" de la Lotería de Navidad en Madrid, España. 22 diciembre 2024. REUTERS/Isabel Infantes

Un premio que les cambió la vida

La lotería llegó cuando más falta hacía. La mayoría de los vecinos eran agricultores y venían de realizar una inversión muy costosa en sistemas de riego más eficientes. Las deudas, los bancos y la incertidumbre asfixiaban a muchas familias. Otras veían cómo sus hijos se marchaban a la ciudad porque el futuro en el pueblo no estaba asegurado.

Por eso, cuando las cámaras preguntaron a uno de los jóvenes del municipio qué se compraría con el dinero, su respuesta se convirtió en anécdota: “Un chisel”. “A día de hoy nos seguimos riendo con su respuesta. Todos pensaban que era una marca de coches de lujo, y realmente es un apero agrícola”, cuenta el alcalde. “El sueño de cada uno, en ese momento, era trabajar”.

Lotería de Navidad 2024: la respuesta a las dudas más comunes del sorteo.

El premio reforzó la vida local. “Cuando te toca la lotería todo el mundo cree que te irás al Caribe, pues eso no fue el caso aquí”, señala Penella. “No hay ostentación de lujos, pero sí ha mejorado la calidad de vida”.

Esa mejora se tradujo en cosas concretas: hijos que pudieron quedarse en el pueblo, casas compradas, negocios familiares ampliados. El propio alcalde pudo contratar a diez trabajadores y renovar maquinaria. “¿Qué hubiese sido de la vida de mi hijo sin ese dinero? No lo sé. Hubiese tenido que irse de aquí, pero esto le permitió cumplir su ilusión”. Por su parte, Rosa lo resume así: “Fue un balón de oxígeno enorme para muchas familias”.

Antes del premio, los agricultores negociaban créditos al límite. “Tenían que ir detrás de los bancos para ver cuánto dinero podían prestarles, a qué tipo de interés. Fue una ardua negociación”, recuerda Rosa. Después del sorteo, la situación se invirtió. “Los que iban detrás de la gente eran los banqueros para ver en qué entidad depositarían todo el dinero que habían ganado”, explica a Euronews.

El dinero no da la felicidad, pero ayuda

También llegaron los anuncios de lujo. “Los buzones estaban llenos de publicidad: casas, coches caros, viajes de ensueño”. Y hubo un boom de reformas. “No se podía andar por la calle, había obras en todas las casas”.

Once años después, sus vecinos coinciden en que el dinero no transformó la esencia del pueblo, pero sí su relación con la vida diaria. “El dinero no da la felicidad, pero sí nos ha dado un respiro”, explica Rosa. “Ya no hablamos de si tenemos suficiente para llenar el coche de gasolina, no preguntamos el precio de las cosas básicas. Eso es lo que ha cambiado: esas pequeñas cosas”.

En Sodeto, la Lotería de Navidad no creó ricos extravagantes. Creó algo menos llamativo, pero mucho más duradero: seguridad, trabajo y la posibilidad de las nuevas generaciones de quedarse junto a su familia.

Temas Relacionados

España loteríasLotería de Navidad 2025España-EconomiaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una nueva borrasca se desplaza hacia el oeste, en directo: las precipitaciones y el descenso de las temperaturas marcarán la jornada del martes

Tras el paso de la borrasca Emilia, un nuevo frente acecha al oeste peninsular, con especial incidencia en la provincia de Sevilla y sus alrededores

Una nueva borrasca se desplaza

Cuenta atrás para las vacaciones de Navidad de la infanta Sofía: una agenda discreta y una visita que ya es tradición

Tras un trimestre en Lisboa, la hija pequeña de Felipe VI y la reina Letizia regresa a casa para disfrutar de las fiestas en familia

Cuenta atrás para las vacaciones

El estrés quita a los españoles 55 horas de sueño al año y casi la mitad sufre pesadillas al menos una vez por semana

Solo el 47 % de la población supera la barrera de las siete horas de sueño recomendadas cada noche

El estrés quita a los

Almeida paga 72.600 euros para que una consultora experta en ciencia y tecnología logre que Madrid mejore su puesto en rankings internacionales

El Ayuntamiento de Madrid “busca posicionar Madrid como gran capital mundial, referente nacional e internacional en la atracción de talento, negocio e inversión”. Cree que para ello es clave estar en estos índices

Almeida paga 72.600 euros para

¿Tanques blindados y aviones de combate o drones?: “Alemania debe tener cuidado de no quedarse con las armas de la última guerra, en lugar de las de la próxima”

El ambicioso plan de rearme impulsado por el Gobierno de Merz abre un pulso entre los gigantes tradicionales de la defensa y las start-ups tecnológicas, que reclaman un giro urgente hacia los sistemas autónomos tras la guerra de Ucrania

¿Tanques blindados y aviones de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida paga 72.600 euros para

Almeida paga 72.600 euros para que una consultora experta en ciencia y tecnología logre que Madrid mejore su puesto en rankings internacionales

Fútbol y política: un árbitro (militante del PP) acude a Génova a denunciar “abuso de poder” del concejal de Deportes porque expulsó a tres compañeros del hijo

El PSOE cree haber detenido el golpe de los casos de acoso “sin restarle gravedad” y quiere salvar el Gobierno con “un impulso a la agenda”

Abascal culpa a PP y PSOE de amplificar las denuncias internas sobre Revuelta y defiende la transparencia de Vox

“Es el momento de quemarse”: Ayuso pide al PP no ser “tibios” ante la “desgracia” de Sánchez

ECONOMÍA

España lidera en Europa el

España lidera en Europa el aumento de mujeres sin hijos: la precariedad laboral y las penalizaciones por ser madre explican el cambio generacional

Cuando el precio del alquiler aumenta, las personas más vulnerables votan a la extrema derecha

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 15 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

El refugio de Alcaraz para

El refugio de Alcaraz para preparar el Open de Australia: jornadas ‘a medida’ sin distracciones, entrenamientos y fisioterapia

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”