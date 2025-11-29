Agencias

El 5 es el reintegro más repetido de 'El Gordo' del sorteo de Navidad, con 32 veces

El número 5 es el reintegro del primer premio, conocido comúnmente como 'El Gordo', más repetido a lo largo de toda la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional que se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real, al haber resultado agraciado en un total de 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno.

En cambio, la terminación menos afortunada en este tradicional sorteo navideño vuelve a ser el número 1 (ocho ocasiones), seguido del 2 (trece ocasiones) y del 9 (un total de 16 ocasiones), según datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), recogidos por Europa Press.

Además, el número 8 ha sido el reintegro del primer premio en 25 ocasiones, mientras que el 0 y el 7 lo han sido 24 y 22 veces, respectivamente, y el 3 ha sido la última cifra del número agraciado con 'El Gordo' de este tradicional sorteo navideño 21 veces.

Así, de los 214 sorteos de Navidad celebrados hasta la fecha, el primer premio ha correspondido en 65 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, en 74 ocasiones a un número entre el 10.001 y el 30.000, y en 76 ocasiones a números comprendidos entre el 30.001 y el 99.999.

Según los datos de Loterías, en 1832, la emisión fue de 12.000 números y fueron considerados números bajos del 1 al 4.000; medianos, del 4.001 al 8.000; y altos del 8.001 al 12.000. En 1837 hubo dos primeros premios de igual cuantía y en 1938 se celebraron dos sorteos el 22 de diciembre: uno en Barcelona y otro en Burgos.

En estos más de dos años se han repetido el 15.640 en los años 1956 y 1978 y el 20.297 en los años 1903 y 2006. Además, han sido correlativos el 13.093 y 13.094 y el 53.452 y 53.453. No han obtenido aún el primer premio los millares siguientes: 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 a 70, 73 a 75, 77 y del 80 al 99, excepto el 86 y 88.

En cuatro ocasiones el "Gordo" ha correspondido a números terminados en tres cifras iguales: 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666.

LAS CIFRAS FINALES

Se han repetido en tres ocasiones las cifras finales siguientes 297 (20.297, dos veces, y 40.297), 457 (2.457, 4.457 y 9.457) y 515 (12.515, 13.515 y 21.515); y en dos ocasiones el 094, 098, 400, 452, 590, 640, 704, 758 y 892.

Por otro lado, las terminaciones de dos cifras más repetidas han sido la 85, siete veces (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005); la 57, seis veces (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932); la 64, cinco veces (1821, 1948, 1961, 1976 y 1987); y la 65, cinco veces (1901, 1905, 1937, 1960 y 2008).

La 75 se ha repetido en cinco ocasiones (1825, 1835, 1843, 1869 y 1962); la 90, cinco veces (1831, 1876, 1946, 2019 y 2022); la 97, cinco veces (1877, 1892, 1903, 2006 y 2020); la 15, cuatro veces (1866, 1897, 1899 y 1982); la 40, cuatro veces (1956, 1978, 2000 y 2015); la 58, cuatro veces (1881, 1896, 1987 y 2012); y la 95, cuatro veces (1886, 1994, 1995 y 2001).

Nunca ha terminado el número del primer premio en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

En 1812 el precio del billete fue de 40 reales y el 'Gordo' de 8.000 pesos fuertes.

