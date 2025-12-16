España

El impacto de un rayo obliga a suspender la conexión aérea entre Barcelona y Badajoz: “no tenemos ninguna contestación por parte de Iberia”

Una avería técnica en el avión destinado a cubrir el trayecto ha dejado en tierra a numerosos usuarios, algunos siguen sin tener una solución

Avión regional de Iberia (@AirNostrumLAM)
La cancelación de los vuelos entre Barcelona y Badajoz ha alterado los planes de decenas de pasajeros este lunes, después de que un rayo haya impactado en la aeronave destinada a cubrir esta ruta, dejando inoperativos varios sensores y obligando a suspender tanto el trayecto de ida como el de vuelta.

Según ha confirmado El Periódico Extremadura tras consultar a Air Nostrum, la incidencia técnica ha impedido que el avión despegue, lo que ha dejado en tierra a numerosos viajeros y ha generado una situación de incertidumbre en la conexión aérea entre ambas ciudades.

La suspensión ha afectado al vuelo IB2334, que tenía prevista su salida desde Barcelona a las 14.35 horas y su llegada a Badajoz a las 16.15. La misma aeronave debía regresar a la Ciudad Condal a las 16.45 como vuelo IB2335, pero la imposibilidad de realizar el trayecto de ida ha provocado la cancelación de ambos servicios, según han confirmado fuentes de Air Nostrum a Hoy. La compañía, franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha informado a los usuarios afectados a través de mensajes y ha atribuido la cancelación a «causas técnicas».

Falta de soluciones

Ante la imposibilidad de volar directamente entre Barcelona y Badajoz, Air Nostrum ha ofrecido a los pasajeros diferentes alternativas. Para quienes debían viajar desde Barcelona, la aerolínea ha facilitado el traslado por carretera y la conexión a través del aeropuerto de Sevilla, permitiendo que los viajeros completen su desplazamiento hasta Badajoz por vía terrestre.

En el caso de los pasajeros que tenían previsto regresar a Barcelona desde Badajoz, la compañía ha propuesto la conexión a través de Madrid, según ha detallado Air Nostrum a Hoy. Sin embargo, algunos afectados han manifestado su descontento por la gestión de la incidencia ya que no han recibido información de estas medidas.

Foto referencial de pasajeros esperan
Foto referencial de pasajeros esperan sus vuelos en la nueva terminal T-1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat (REUTERS/Albert Gea)

Una pasajera ha relatado a Infobae que se encuentran alojados en un hotel de Barcelona, donde han sido trasladados desde el aeropuerto, y que aún no habían recibido una solución concreta por parte de Iberia. Según su testimonio, la única comunicación recibida ha sido un correo electrónico a las 16:00 horas en el que se les prometía una respuesta en dos horas. “No tenemos ninguna contestación por parte de Iberia”, destacaba la afectada ya entrada la noche.

De igual forma, la situación no se ha resuelto y, al contactar telefónicamente con la compañía, solo les han informado de que «son casi cien personas a las que les ha pasado lo mismo», sin ofrecer una solución individual ni colectiva.

Impacto en la conectividad de Extremadura

La cancelación de estos vuelos ha vuelto a poner de manifiesto las dificultades de comunicación que sufre Extremadura, especialmente en el ámbito del transporte aéreo. La incidencia se ha producido en la víspera del Foro Impulsa del Suroeste Ibérico, que se celebra en Badajoz el 16 de diciembre y que organiza Prensa Ibérica, un evento en el que se analizarán los retos y oportunidades de la región, marcada por la falta de conexiones aéreas y ferroviarias adecuadas.

Algunos de los asistentes a este foro tenían previsto desplazarse en el vuelo directo desde Barcelona, por lo que se han visto obligados a buscar rutas alternativas tras la cancelación, según ha recogido El Periódico Extremadura.

Venezuela anula los permisos de vuela de Iberia, Air Europa y Plus Ultra

Por el momento, no se han facilitado detalles técnicos adicionales sobre el alcance de la avería ni sobre el plazo estimado para restablecer la normalidad en la ruta aérea entre Barcelona y Badajoz. Según la información disponible en la web de Aena, no hay programadas nuevas salidas hacia la Ciudad Condal desde Badajoz ni viceversa, lo que prolonga la incertidumbre para los usuarios afectados.

