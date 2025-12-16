España

Arsenio Martínez, abogado: “La pensión alimenticia incluye muchos más gastos obligatorios que solamente la comida”

El creador de contenido explica en su canal de TikTok cuestiones relativas a los divorcios o separaciones que considera necesarias para tenerlas en cuenta

El creador de contenido difunde cuestiones legales a través de su perfil de TikTok, como ocurre con la pensión alimentaria durante un divorcio.

Cada vez son más los creadores de contenido que actualizan sus perfiles de TikTok con publicaciones explicativas sobre cuestiones que giran en torno a trámites legales. Uno de los más comentados son los divorcios, los cuales dan mucho de que hablar: pensiones alimentarias, división de viviendas, relación legal entre padres e hijos, mayoría de edad... Son muchos los ángulos desde donde deciden abordarse dichos conflictos.

Un ejemplo de ello es Arsenio Martínez, abogado, quien a través de su perfil de la red social decide divulgar contenido con el foco depositado en los divorcios y los matrimonios. “La pensión de alimentos cubre la ropa, la alimentación, la vivienda, los gastos de farmacia habituales y los gastos de educación, como libros, matrícula y material escolar”, afirma en el vídeo directo al grano.

Con esta introducción de sopetón, Martínez pretende captar la atención sobre la pensión alimentaria, muchas veces, sobre la que no se posee información suficiente. “Esto no significa que todos los gastos deban dividirse a partes iguales”, declara Martínez. Mientras pronuncia estas palabras, el letrado enseña comentarios realizados en redes que muestran lo que suele pensar, equívocamente, según Martínez, algunos de sus seguidores.

La pensión alimentaria no implica cubrir los gastos a partes iguales, según afirma el abogado

El abogado, afirma en el mismo vídeo que existe la creencia popular de que la pensión alimenticia implica cubrir la mitad de todos los gastos relacionados con los hijos. Nada más cerca. En realidad, explica Martínez, la ley determina conceptos específicos que están comprendidos dentro de la pensión, por lo que exime de suposiciones a quienes les corresponde pagarla o recibirla. El abogado subraya, además, que la obligación incluye aspectos como la ropa, la alimentación, el hogar y los costos ordinarios de farmacia.

Además, el letrado precisa que los gastos de educación, entre los que menciona los libros de texto, la matrícula escolar o universitaria y el material del colegio, también forman parte de la pensión de alimentos. A su vez, destaca la importancia de acordar en el convenio regulador la forma en que se repartirán gastos extraordinarios, como las actividades extraescolares que los menores ya realizaban antes de la separación. Dicha especificación, en ocasiones olvidada, es crucial, según el creador de contenido.

“Es muy importante que, si pactas un convenio regulador, quede reflejado que si el menor ya venía practicando actividades extraescolares antes de la separación o el divorcio, esto se va a sufragar al cincuenta por ciento, al igual que, por ejemplo, los gastos de educación”, recomienda Martínez en el mismo vídeo. Del mismo modo, Martínez considera necesario dejar cuantas más cuestiones atadas, mejor, de cara a no tener que abonar pagos extras no definidos en los documentos legales.

La cuantía varía según ingresos, necesidades del menor y otros factores. El juez decide basándose en criterios de proporcionalidad

Para el abogado, dejar establecidos estos detalles en el convenio regulador evita futuros inconvenientes. “Que se manifieste en el convenio regulador que los gastos extraordinarios van a ser sufragados al cincuenta por ciento, incluidos los de educación: libros, matrícula, material escolar, etcétera, evita sorpresas”, concluye Arsenio Martínez, quien insta a sus seguidores a preguntarle por dudas que puedan poseer.

