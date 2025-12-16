Ana Molina, doctora: “Algunas comidas congeladas pueden ser auténticos alimentos para la piel”

Los alimentos con antioxidantes ayudan al cuidado de la piel (Montaje Infobae)

Los alimentos tienen la capacidad de regenerar y mejorar el aspecto de la piel. Tener una buena dieta con, por ejemplo, moras, frambuesas o pescados, además de ser una comida sana y equilibrada, tienen beneficios extras que ayudan a mantenerse joven y a cuidar la cutis.

El porqué este tipo de comida te ayuda a cuidar la piel se explica entre sus propiedades. Cuentan con antioxidantes como las vitaminas A, C, D y E, que se encuentran entre muchos alimentos y que ayudan a la protección de la piel contra las arrugas y el envejecimiento. Además sirven para combatir contra factores externos como el sol, la contaminación o el estrés que afectan a la dermis.

Ana Molina es dermatóloga y se dedica a la divulgación científica en redes sociales tras haber ejercido la profesión en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. En redes sociales (@dr.anamolina) es toda una personalidad que cuenta con casi 400.000 seguidores en Instagram y otros casi 100.000 en TikTok hablando de la piel.

Los alimentos que debes tomar para cuidar la piel

La experta explica que “congelar justo después de la cosecha ayuda a mantener sus nutrientes intactos”. Además, cuentan con diferentes vitaminas que combaten el daño celular, promueven la producción del colágeno, alivia el dolor muscular y reducen la aparición de arrugas.

Entre esos alimentos los que más destacan y se llevan la “medalla de oro” por “conservar todos sus antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo de la piel y eso significa menos envejecimiento y más luminosidad” son los arándanos y moras por ser una fuente natural de anticianinas o las frambuesas puesto que poseen ácido elágico.

Otros alimentos saludables son el brócoli, las espinacas, el ajo y la cebolla congeladas: “En algunos estudios, las verduras congeladas tenían más vitamina C, polifenoles y luteína que las frescas después de unos días en la nevera”, sigue diciendo.

Pero no solo las verduras o las frutas son una buena comida para el cuidado de la tez sino que los pescados o el marisco son de confiar en esta batalla por tener mejor la piel y que dure más tiempo en buen estado. Las gambas congeladas, por ejemplo, “son una fuente fantástica de proteínas y de ácidos grasos omega 3 que ayudan a mantener la barrera cutánea y reducen la inflamación”. El salmón y los mejillones también son buenas opciones.

“Porque no solo importa lo que comes, sino cómo lo cocinas”

La especialista argumenta que la clave está en cómo se cocinan esos alimentos. En este sentido recomienda “evitar” siempre las salsas industriales y “apostar” por aliños tales como el aceite de oliva virgen extra, hierbas y especias. Algunos platos ya preparados que contienen los alimentos nombrados serían salmón a la plancha con salsa de aguacate, yemas de batata dulce o cazuela de batata y bacalao.

5 recetas con melocotón, la fruta que protege tu piel, reduce el colesterol y combate el estreñimiento.

Y entre los alimentos más perjudiciales que no debes comer en abuso si no quieres dañar a la piel se encuentran algunos productos cárnicos, picantes, especias o condimentos que dilaten los vasos sanguíneos, inflamen la piel y favorezcan al acné. Algunos otros son el alcohol que, además de afectar al hígado, daña la piel, las carnes rojas o los productos azucarados y harinas refinadas.