Trabajo pacta con los sindicatos más días de permiso por duelo y nuevos derechos para acompañamiento familiar

El Ministerio de Trabajo ha dado un nuevo paso en la reforma de los permisos laborales vinculados a situaciones familiares especialmente delicadas, después de alcanzar un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT. El pacto permitirá iniciar la tramitación normativa para ampliar a diez días el permiso por fallecimiento de un familiar, y para crear un nuevo derecho específico de hasta 15 días destinado al acompañamiento en contextos de cuidados paliativos. La medida, sin embargo, no contará con el respaldo de las organizaciones empresariales, después de que el departamento de Yolanda Díaz optara por cerrar la negociación a tres bandas ante la falta de avances en la mesa de diálogo social.

El acuerdo se ha concretado tras la reunión celebrada este lunes. En una comparecencia posterior, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha destacado el papel de los sindicatos en la consecución del consenso. Durante su intervención, Pérez Rey ha agradecido a las organizaciones sindicales haber estado “a la altura de las circunstancias”.

De igual manera, el secretario de Estado ha lamentado de forma explícita que las organizaciones empresariales no se hayan sumado al acuerdo alcanzado. “Es una pena, y lo vuelvo a decir, que la patronal española no esté en este acuerdo. Es incomprensible. Tendrán que decir a los empresarios y a las personas trabajadoras de este país por qué se han autoexcluido de una regulación que pone a nuestro país en la modernidad de lo que hacen el resto de países de Europa y cómo se puede mostrar un grado de insensibilidad”, ha afirmado.

“Que la patronal no esté no le resta importancia”

El objetivo inicial del Ministerio era cerrar un acuerdo amplio que integrara a todos los actores del diálogo social. En opinión de Pérez Rey, la negativa de la patronal no responde a razones económicas ni organizativas, sino que se trata de una decisión basada en “cálculos que no se entienden cuáles son, pero que no tienen que ver con la productividad, no tienen que ver con el absentismo o no tienen que ver con la cultura del esfuerzo”. Pese a ello, ha defendido la relevancia del pacto alcanzado con los sindicatos y ha recalcado que la falta de apoyo empresarial no reduce su alcance. “Que la patronal no esté no le resta importancia”, ha sostenido.

En un tono crítico, Pérez Rey ha reclamado un cambio de enfoque en la forma de abordar la salud laboral y el bienestar de las plantillas. Así, ha instado a las organizaciones empresariales a centrar sus esfuerzos en mejorar las condiciones de trabajo en lugar de cuestionar el uso de los permisos. “No hay que perseguir a aquel que enferma, lo que hay que evitar es que los trabajadores y las trabajadoras enfermen. ¿Y sabe cómo enferman los trabajadores? Precisamente cuando tienen que volver a su puesto de trabajo a los dos días de que les fallezca un hijo”, ha añadido.

Diez días por fallecimiento y nuevos permisos para cuidados paliativos y eutanasia

Las medidas que el Ministerio de Trabajo quiere impulsar a través de un Real Decreto suponen la modificación del marco actual. En concreto, se plantea ampliar hasta diez días laborables el permiso por el fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. Además, se prevé que estos días puedan disfrutarse dentro de un periodo de hasta cuatro semanas desde la fecha del fallecimiento, permitiendo su uso de manera continuada o fraccionada, en función de las necesidades de la persona trabajadora.

Junto a esta ampliación, el acuerdo contempla la creación de un nuevo permiso de hasta 15 días laborables para el acompañamiento y atención de familiares en cuidados paliativos. Este derecho se aplicaría igualmente al cónyuge, la pareja de hecho o a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, reconociendo así la necesidad de tiempo para afrontar procesos de enfermedad grave y final de vida.

La futura norma también incluirá una novedad adicional: un permiso retribuido de un día para acompañar a una persona en el proceso de eutanasia. Este derecho no estará limitado por vínculos familiares, ya que podrá ejercerlo cualquier trabajador o trabajadora que haya sido designado expresamente por la persona que va a recibir la prestación, con independencia de la existencia o no de parentesco.

“Es una necesidad sentida por el conjunto de la población española”

De cara a su tramitación parlamentaria, el secretario de Estado ha asegurado que el Ministerio comenzará a trabajar “desde este mismo instante” para recabar los apoyos necesarios entre los distintos grupos políticos. Pérez Rey se ha mostrado confiado en que la iniciativa obtendrá el respaldo suficiente en el Congreso, al considerar que se trata de una demanda ampliamente compartida por la sociedad.

“Me consta que esta es una necesidad sentida por el conjunto de la población española, es decir, sufrir por la muerte de un hijo o de una hija. Estar afligido por la muerte de un familiar no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, es una cuestión que sienten todos y todas, de la clase social que sean, y se encuentren en el lugar donde se encuentren”, ha concluido.

