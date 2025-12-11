España

Iñaki Urdangarin pone fecha y título a sus memorias: “Durante muchos años, mi vida fue contada por otros y yo opté por el silencio”

El exduque de Palma publicará el libro en el que se abrirá en canal con la editorial Grijalbo a principios de 2026

Iñaki Urdangarin, en imagen de
Iñaki Urdangarin, en imagen de archivo (Europa Press)

Este jueves 11 de diciembre, se emitirá la primera entrevista personal en televisión de Iñaki Urdangarin desde que puso fin a su convivencia con la infanta Cristina y salió de prisión. Antes de ese esperado momento, se ha confirmado el título y la fecha de las memorias del exduque de Palma. Bajo el título de Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes, el libro verá la luz el 12 de febrero de 2026 con el sello Grijalbo, perteneciente a Penguin Random House.

En este volumen, Urdangarin repasará su trayectoria vital, desde la infancia hasta la actualidad, incluyendo su etapa como deportista, su paso por la familia real, el proceso judicial del caso Nóos, su estancia en prisión y la posterior reinserción. “Durante muchos años, mi vida fue contada por otros. Periodistas, jueces, tertulianos, desconocidos... Todos parecían saber quién era yo, qué pensaba, qué hacía, por qué lo hacía. Y yo, en medio de todo eso, opté por el silencio”, afirma el exduque

Este silencio, que ha mantenido incluso tras dejar de formar parte de la familia real, ha respondido a motivos diversos: “Por prudencia, por respeto, por miedo, por estrategia... por muchas razones. Algunas buenas. Otras, no tanto”. La decisión de romper su silencio se ha materializado primero con una entrevista televisiva y, ahora, con la publicación de sus memorias. Urdangarin señala que, una vez estabilizada su nueva vida, ha decidido relatar su historia en primera persona: “Quiero contar mi historia con mi propia voz”.

Avance de la entrevista de Iñaki Urdangarin con Jordi Basté en 'Pla Seqüència'. (La 2 Cat)

Urdangarin rompe su silencio

Asegura que no ha escrito las memorias para justificarse “ni para buscar compasión, ni para maquillar errores”: “Escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido —las cumbres, pero también los valles— y compartirlo con honestidad”. Desde la editorial han calificado el libro como un ejercicio de “revisión y honestidad”, que, previsiblemente, volverá a poner el foco en el pasado de la familia real española, aún marcada por la reciente publicación de las memorias del rey Juan Carlos, Reconciliación.

Tras estar cerca de 1.000 días en la prisión de Brieva, el exdeportista arrancó un proyecto de impacto social centrado en el liderazgo, la fortaleza mental y la evolución personal. De hecho, en un principio se catalogaron sus memorias como un libro de autoayuda.

Su entrevista en La2Cat

La noticia sobre la publicación de las memorias ha coincidido con la inminente emisión de la primera entrevista personal de Urdangarin en la televisión pública catalana. En el programa Pla Seqüència de La2Cat, el periodista Jordi Basté, amigo personal del exduque, le acompañará durante 50 minutos en una conversación sin interrupciones, edición ni montaje, según ha avanzado el ente público. El objetivo es ofrecer “un retrato íntegro y sin filtros de los invitados”, para conocer en profundidad a Urdangarin.

Iñaki Urdangarin, en imagen de
Iñaki Urdangarin, en imagen de archivo (Lorena Sopêna / Europa Press)

El formato del programa incluye la participación de familiares, amigos y colaboradores, quienes contribuyen a “construir un retrato más amplio, genuino y humano del invitado”. Por el momento, se desconoce si durante la entrevista se abordarán cuestiones relacionadas con su exsuegro y su excuñado, es decir, los reyes Juan Carlos y Felipe.

