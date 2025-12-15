La niña que murió en un atropello en Palma tenía tres años y el conductor alega que sufrió una indisposición cuando rebasó la acera

Imagen de recurso de la Policía Nacional. (Policía Nacional)

La niña que falleció el domingo en un atropello en Palma de Mallorca, después de que un conductor rebasara la acera en la que estaba junto a su madre y su abuela, tenía tres años. Este lunes, la Policía Local ha informado de que el conductor, que dio negativo en el test de alcohol y drogas, alegó haber sufrido una indisposición repentina que le hizo perder el control del vehículo e invadir la acera.

La Policía Local de Palma ha precisado que la menor tenía tres años, edad que había cumplido en noviembre, corrigiendo así la información inicial que apuntaba a que tenía siete años.

La madre y la abuela de la menor resultaron heridas, según ha comunicado la Policía Local este lunes. La madre sufrió heridas graves y fue trasladada al hospital de Son Espases. Por su parte, la abuela, a la que llevaron a la Clínica Juaneda de Palma, tiene una fractura de clavícula.

El conductor, un hombre de 51 años también fue llevado a un centro hospitalario para someterse a pruebas médicas adicionales.

El accidente tuvo lugar a las 12:10 horas en la confluencia de las calles Caimari y Bailén, en el barrio de Coll d’en Rabassa, junto a la carnicería Ca Na Paulia. La niña ha fallecido en el lugar del atropello, mientras que