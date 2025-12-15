Fuertes lluvias, tormentas y nieve: la previsión del tiempo de la Aemet ante la borrasca Emilia que empieza a perder fuerza

El estado de la mar en la localidad tinerfeña de Bajamar, Tenerife, a 13 de diciembre de 2025. (EFE/Miguel Barreto)

La borrasca Emilia continúa azotando con fuerza al este del país, aunque los niveles de aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se han rebajado respecto a la jornada anterior. Según ha informado Rubén del Campo, portavoz del organismo público, este lunes por la tarde se registrarán chubascos intensos en las regiones afectadas, aunque el temporal ya ha comenzado a perder fuerza. El pronóstico para los próximos días mantiene la inestabilidad, con precipitaciones generalizadas y temperaturas que, en líneas generales, se sitúan en valores propios de la época o ligeramente superiores durante la noche, según la previsión.

Este lunes, la borrasca Emilia dará sus últimos coletazos, a la vez que un frente irá atravesando la península y dejando a su paso lluvias generalizadas. Las más abundantes se esperan en el oeste de Galicia y sur de Andalucía, donde podrán ser “fuertes y persistentes”. “Tendremos el foco también puesto en el área mediterránea”, apunta del Campo. En la provincia de Valencia, las lluvias cesarán a primeras horas de la tarde, aunque en Castellón se prolongarán unas horas más. Por su parte, en Cataluña, los chubascos podrán ser “fuertes y persistentes” y estar acompañados de tormenta durante todo el día, sin descartar granizo e incluso algún tornado o manga marina. Los chubascos también alcanzarán al archipiélago balear ya por la tarde. Además, nevará en las montañas a partir de los 1.400 metros.

Con este escenario, ya menos inestable, la Aemet ha activado los avisos por lluvias, fenómenos costeros, nevadas, tormentas y nieblas. En Galicia, la costa está en nivel amarillo, que supone "riesgo bajo", por mala mar y lluvias en A Coruña. El interior de Castilla y León, los avisos responden a los bancos de niebla que dejan una visibilidad reducida. En Aragón, el pirineo oscense está en nivel amarillo por lluvias que dejarán acumulaciones de al menos 15 litros por metro cuadrado en una hora. En el Mediterráneo, Cataluña, Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el este de Andalucía permanecen en nivel amarillo y naranja -que supone “peligro importante”- por lluvias y tormentas.

Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 15 de diciembre de 2025. (Aemet)

El martes, la situación lluviosa persistirá en la mayor parte del territorio peninsular y Baleares. Las precipitaciones serán especialmente abundantes en Galicia, Asturias, el sur de Andalucía, el este de Castilla-La Mancha y el área mediterránea, con especial intensidad en el sur de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Aunque la probabilidad de lluvias será menor en Navarra, norte de Aragón y oeste de Cataluña, no se descarta la aparición de chubascos en estas zonas.

Durante esta jornada, se esperan “nevadas copiosas” en el sistema central a partir de unos 1.200 metros de altitud, “por lo que pueden verse afectadas vías de comunicación que transiten o que están ubicadas por encima de esa cota”, avisa el portavoz. En cuanto al mercurio, las temperaturas nocturnas experimentarán un ascenso, mientras que las diurnas descenderán, limitando las heladas a áreas de montaña. De hecho, por la tarde, los termómetros podrían alcanzar los 18 grados en puntos del Mediterráneo.

La lluvia permanece anclada

A partir del miércoles, la inestabilidad se concentrará en el área mediterránea, donde se prevén chubascos tormentosos, localmente fuertes y persistentes, acompañados de granizo en algunos casos. Las zonas más afectadas serán el este de Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía Oriental y Baleares. En el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, los acumulados de precipitación podrán ser significativos.

Mientras tanto, en el resto del país apenas se esperan lluvias y los cielos permanecerán poco nubosos, lo que favorecerá un aumento de las temperaturas diurnas, especialmente en el valle del Guadalquivir, donde se podrán superar los 20 grados. Sin embargo, las temperaturas bajarán en el norte y centro peninsular, sobre todo durante la noche, lo que propiciará la formación de heladas.

El jueves continuará la tendencia de chubascos en el litoral mediterráneo peninsular y Baleares, mientras que un nuevo frente alcanzará el noroeste, dejando lluvias en Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura. Las precipitaciones serán especialmente abundantes en las rías gallegas.

Incertidumbre para el fin de semana

De cara al viernes y el fin de semana, el pronóstico presenta un grado elevado de incertidumbre. Del Campo esboza que podrían registrarse lluvias principalmente en el norte y oeste peninsular, así como en Baleares y el norte del área mediterránea, con especial atención a Cataluña, aunque no se descartan precipitaciones en otras zonas. La nieve, en principio, quedará restringida a las montañas, aunque el domingo podría aparecer en cotas más bajas, un extremo que deberá confirmarse en próximas actualizaciones de los modelos de predicción. Las temperaturas tenderán a descender, generando un ambiente más frío durante el fin de semana.