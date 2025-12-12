Oleaje, viento y lluvias este fin de semana: la borrasca Emilia dejará un fuerte temporal en Canarias y en estas zonas peninsulares

Foto de archivo de una persona se protege de la lluvia y el viento con un paraguas, a 20 de octubre de 2023, en A Coruña, Galicia (España). (M. Dylan/Europa Press)

Mientras que en el pasado puente de diciembre el tiempo fue generalmente estable en buena parte del país, las precipitaciones serán protagonistas de este fin de semana. Según alertó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ayer, jueves 11 de diciembre, este viernes por la mañana llegará un frente frío atlántico al oeste peninsular y, a partir del mediodía, a Canarias.

“Durante el día, una incipiente baja alojada en el propio frente y localizada al suroeste de la Península, se profundizará originando la, recién nombrada por Aemet, borrasca Emilia que se situará entre el golfo de Cádiz y el archipiélago canario entre el mediodía del viernes 12 y la jornada del domingo 14″, ha explicado el organismo público.

Así, se espera un fin de semana marcado por viento, oleaje y lluvias tanto en Canarias como en el suroeste peninsular y el área del Estrecho, llegando a ser localmente fuertes sobre todo en Andalucía. Sin embargo, no es solo en estas zonas en las que se producirán precipitaciones, ya que estas se esperan en amplias zonas de la península, como en la cordillera Cantábrica y el entorno del Sistema Central. “En la zona centro y en el este peninsular las precipitaciones serán más dispersas y ocasionales”, señala Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Varias personas hacen fotos del oleaje, a 23 de octubre de 2025, en Santander, Cantabria (España). (Nacho Cubero/Europa Press)

Con respecto a la nieve, la cota se situará en unos 1.400 metros en el norte y 1.600 en el centro. Tampoco en Canarias se puede descartar alguna nevada en las cumbres de Tenerife, pues las temperaturas serán más bajas en el archipiélago, aunque “sin frío excesivo”.

Avisos por oleaje, viento y lluvias

La Aemet ha activado más de una veintena de avisos por oleaje, viento y lluvias en distintas parte del país, tanto en la península como en los archipiélago y en Ceuta. Por fenómenos costeros están en alerta Almería, Granada, Málaga, Asturias, Cantabria, Guipuzkoa, Bizkaia, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro, así como A Coruña, Lugo, Pontevedra, La Gomera y Tenerife en nivel naranja.

Las alertas por lluvias se localizan este viernes en Cádiz, con riesgo importante; Huelva; Málaga; Ceuta, también en nivel naranja, y Tenerife. Por último, las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife tienen avisos por viento.

Inestabilidad por la borrasca Emilia

La borrasca Emilia tendrá su día álgido en Canarias el sábado, con rachas de viento muy fuertes de componente norte que podrán superar los 90 km/h en zonas altas y cumbres de las islas montañosas. También chubascos muy fuertes, acompañadas de granizo y tormenta; oleaje con viento fuerza 8 y mar combinada, y precipitaciones intensas, sobre todo en la primera mitad de la jornada en las islas orientales y a partir del mediodía en las occidentales.

La segunda semana de diciembre estará marcada por el paso de la borrasca Bram. (Aemet)

La inestabilidad también se trasladará este día al área mediterránea, “donde un área de bajas presiones provocará lluvias que localmente podrán ser intensas”. Así, tanto el sábado como el domingo, la mayor probabilidad de chubascos se producirá “desde Tarragona hasta Cádiz, pasando por la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el este y sur de Andalucía”, esperándose también en Ceuta y Melilla.

Lloverá también, aunque con menor intensidad y de forma más esporádica, en punto del centro y del resto de la mitad sur peninsular. “Mientras que en el norte el tiempo será más estable durante todo el fin de semana”, ha explicado Rubén del Campo.

Con respecto a las temperaturas durante el fin de semana, “serán, en general, suaves para la época del año, por lo que no esperamos un frío intenso”. Así, “habrá nevadas tan solo en zonas de montaña y en puntos de Andalucía y el área mediterránea se superarán los 20 grados”.