España

Cómo funciona el apego desorganizado, según un psicólogo: “Desarrolla conductas ansiosas y evitativas”

La manera en la que se realizaron los cuidados en la infancia influye en la confianza, la seguridad y el manejo de la cercanía emocional durante la adultez

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
El apego desorganizado cuenta con
El apego desorganizado cuenta con tendencias ansiosas y evitativas (Freepik)

Entre 1950 y 1980, los psicólogos John Bowlby y Mary Ainsworth estudiaron la manera en la que los niños y los adultos se relacionan en sociedad en cuanto a confianza, seguridad y manejo de la cercanía emocional. Estos análisis dieron lugar a la teoría del apego, muy utilizada en la actualidad para describir las conexiones entre los seres humanos, que demuestran una herencia de la forma en la que se llevaron a cabo los cuidados en la infancia.

Existen cuatro tipos de apego: el seguro, que es aquel en el que se observa confianza, una comunicación abierta y una capacidad de intimidad; el ansioso, que tiene una necesidad intensa de cercanía y un miedo al abandono; el evitativo, con dificultad para la intimidad y tendencia a la autosuficiencia extrema, y el desorganizado.

Sobre los que más suele hablarse son el ansioso o el evitativo, pero el desorganizado también está muy presente en la sociedad actual, aunque sea “el gran desconocido”. El psicólogo Fran Sánchez ha explicado a través de un vídeo en su cuenta de TikTok (@minddtalk) cómo se manifiesta este estilo de apego y por qué muchas veces se considera que es “una suma entre el ansioso y el evitativo”: “No es esto exactamente”.

Existen cuatro tipos de apego:
Existen cuatro tipos de apego: seguro, ansioso, evitativo y desorganizado (Freepik)

¿Qué es el apego desorganizado?

“El apego desorganizado desarrolla conductas tanto ansiosas como evitativas”, explica el psicólogo. La clave para distinguirlo de otros estilos, por tanto, se encuentra en el origen: “En este caso, el niño adora y teme a la vez a su figura de apego. La adora porque es su cuidador, es la responsable de su supervivencia, pero a la vez la teme porque esta tiene un comportamiento negligente, lleno de caos, contradicciones y abuso en muchas ocasiones sobre él mismo o sobre alguien querido”.

Así, como ocurre con el resto de apegos, la manera en la que una persona fue cuidada en la infancia, repercutirá en el adulto que será o es en el futuro: “Tiene unas ganas y una necesidad casi obsesiva de vincularse, de que le den atención constante y que no sea caótica, de que le validen, de que le atiendan, de que le den, en resumen, la consistencia que nunca tuvo en el pasado”. Sin embargo, además de esa parte ansiosa, la persona con apego desorganizado, cuando avanza hacia esa atención, la “acaba evitando por miedo”. Estas dos tendencias, por tanto, pueden “fluctuar mucho en función del momento en el que se encuentre y de la persona con la que se vincula”.

¿En qué se diferencia del ansioso y el evitativo?

Tal y como detalla el psicólogo Fran Sánchez, el apego evitativo y la tendencia evitativa del desorganizado huyen de las relaciones sentimentales por motivos distintos. El primero, “por no saber gestionarlas, por no querer mostrarse vulnerable, por no querer enfrentarse a situaciones emocionales o por no querer ceder en su autonomía e individualidad”; el segundo, por el contrario, “lo hace por miedo, por ese recuerdo de su infancia donde el vínculo también significaba dolor”.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Con respecto a la vinculación entre el apego ansioso y la parte ansiosa del desorganizado, el profesional destaca que este último lo hará de “una forma más extrema y obsesiva”.

Así, es un perfil “altamente caótico” porque “tan pronto muestra altas necesidades de validación y de atención como pide espacio y huye”. Sánchez explica que “muchas veces está asociado con experiencias traumáticas en la infancia y tiene una alta relación con el trastorno límite de personalidad”. Sin embargo, con respecto a esto último, matiza que a veces “uno precede al otro”, pero que no siempre las personas son apego desorganizado tienen TLP o al revés, pero que sí es importante tener en cuenta este dato porque este estilo es “un factor de vulnerabilidad relevante para el desarrollo” de este trastorno.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTok EspañaTikTokPsicologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de septiembre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Cotización del euro frente al

Un registro de los agentes de aduanas en este aeropuerto revela un insólito tráfico ilegal de tortugas: “Son para nuestros hijos”

En un episodio del programa belga ‘Aduaneros: en la frontera del riesgo’, la agente de aduanas Fabienne encuentra varias tortugas pequeñas en el equipaje de una pareja que volaba desde Marruecos

Un registro de los agentes

Estas son las 5 rutinas diarias que debes hacer para que la casa esté siempre limpia y ordenada

Cuando se van aplazando las tareas, dejando que la suciedad se vaya acumulando, al final siempre requiere mucho más esfuerzo que si se dedican unos minutos cada mañana a cumplir una serie de objetivos

Estas son las 5 rutinas

Remolacha en frasco: diferentes recetas con esta conserva que podrás guardar hasta el invierno

Los encurtidos y conservas están llenos de vitaminas, minerales, y probióticos naturales: estas son tres recetas sencillas para hacer en casa con remolacha

Remolacha en frasco: diferentes recetas

Distintas asociaciones denuncian a un instituto de Logroño que impide la entrada a alumnas con hiyab

El IES Sagasta de Logroño ha explicado que esta medida se adapta al reglamento del centro, aunque no han informado a las familias cuando aprobaron esta decisión el curso pasado

Distintas asociaciones denuncian a un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué implica el embargo de

¿Qué implica el embargo de armas a Israel? España depende de la tecnología de Netanyahu y tiene contratos públicos con empresas

Koldo contactó con el ex jefe de gabinete de Ribera para la licencia a la empresa del ‘caso hidrocarburos’

El Congreso convalida el Real Decreto Ley que amplía los permisos parentales con apoyo de todos los grupos salvo Vox

Koldo García concertó una cita con Delcy Rodríguez tras la salida de Ábalos de Transportes: “Estaré el jueves ahí”

Junts aboca al fracaso la reducción de jornada de Yolanda Díaz: “Defendemos al mecánico que no es el dueño de Ferrari”

ECONOMÍA

Cotización del euro frente al

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de septiembre

Más suelo, bolsas de vivienda protegida y facilidades fiscales: las claves de la nueva Ley de Vivienda andaluza

El BCE mantendrá sin cambios los tipos de interés y los expertos vaticinan que el ciclo de recortes “puede haber concluido”

Los pensionistas están protegidos en España, las familias jóvenes no: uno de cada seis hogares monoparentales no puede permitirse los recursos básicos

España se asoma a una “trampa demográfica”: de 2,6 hoy a solo 1,6 trabajadores por jubilado en 2050

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina