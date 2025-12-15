España

El truco perfecto para dejar de escuchar a tus vecinos: un tornillo concreto que insonoriza toda la vivienda

Un invento revolucionario que puede reducir la mitad de ruido, según expertos de la Universidad de Malmö

Tornillo madera (AdobeStock)
Tornillo madera (AdobeStock)

El ruido es el segundo factor de estrés ambiental más dañino en Europa. Y, si bien el principal problema lo tiene el tráfico en las ciudades, también otras fuentes de ruido pueden generar inconvenientes como, los ruidos molestos originados por las personas con las que compartes edificio.

Entre vecinos, el ruido es una de las principales causas de conflicto en la convivencia, ya sea por una lavadora estridente, música alta o llevar tacones a deshoras. Estos sonidos pueden llegar a afectar al descanso y al bienestar del hogar. Las soluciones más recurrentes son el aislamiento de paredes y cambiar hábitos en la rutina, pero estas no son siempre lo suficiente efectivas.

Estas moletias no solo interrumpen el espacio, sino que también genera grandes tensiones en el vecindario, con las consecuencias negativas que ello implica, desde mal humor hasta dolores de cabeza. Por suerte, existe una nueva solución para terminar con los ruidos. Se trata de un invento revolucionario un tornillo desarrollado por investigadores de la Universidad de Malmö, al que han llamado Sound Screw.

El ruido vecinal en España

Los límites máximos de ruido están determinados por ayuntamiento. En general, son de 35 dB (decibelios) para el horario diurno, entre las 19:00 y las 23:00 horas, y de 30 dB para el nocturno. Saber y cumplir con esta norma es fundamental para garantizar la calidad de vida de las personas. Actualmente, la regulación se rige por el Real Decreto 1513/2005, que desarrolla la Ley 37/2003 del ruido.

Ruido vecinos (AdobeStock)
Ruido vecinos (AdobeStock)

De todos modos, esta normativa va cambiando según la región. En Andalucía, el límite en dormitorios es de 40 dB diurnos y 30 nocturnos, mientras que en Barcelona y Madrid no se pueden sobrepasar los 30 durante el día y 25 por la noche.

Para realizar obras en casa, el horario permitido es de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 o 22.00 horas, aunque el uso de máquinas se restinge sobre las 20.00. No obstante, hay municipios que vetan cualquier ruido durante las horas de la mañana, especialmente en la hora de la siesta, alrededor de las 15.00 o 16.00 horas.

Un invento revolucionario: ‘Sound Screw’

Según los investigadores suecos, el tornillo cuenta con un muelle en el centro que actúa a modo de amortiguador de las ondas sonoras. Está pensado para viviendas de madera, que normalmente presentan más problemas acústicos que las de hormigón. Cuando se fija en la madera, el tornillo permite a las superficies estar conectadas de forma mecánica pero sin permitir que el sonido se propague a través de ellas.

A diferencia de otras soluciones más convencionales, como paneles de corcho, el tornillo no ocupa espacio y tiene una fácil e intuitiva instalación, lo que lo convierte en una opción accesible para mejorar el ailamiento sonoro los hogares.

Las siete normas a tener en cuenta en una comunidad de vecinos

En laboratorio, se ha demostrado que llega a reducir hasta nueve dB . Ha sido avalado por la Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería, y la empresa creada por los investigadores, Akoustos, está trabajando en su comercialización, que está orientada a este próximo año 2026.

