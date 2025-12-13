Úlceras en el estómago: causas, síntomas y tratamiento

Una mujer acude al médico con dolor de estómago por una úlcera (AdobeStock)

Las úlceras de estómago son uno de los problemas digestivos más frecuentes, pero también de los más malinterpretados por la población. A menudo se asocian con estrés o con dietas “poco saludables”, cuando en realidad la evidencia clínica apunta a causas más específicas y tratables.

En realidad, estas úlceras pépticas son una llaga abierta en el revestimiento interno del estómago o en la parte superior del intestino delgado. Dicho revestimiento está protegido por una capa de moco que actúa como barrera frente al ácido gástrico que ayuda a digerir los alimentos. Si esa protección falla o se ve superada por la agresión del ácido, se forma una úlcera. Las dos causas más comunes son la infección por Helicobacter pylori y el uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como ibuprofeno o aspirina.

“La úlcera péptica aparece por un desequilibrio entre las fuerzas agresivas (ácido) y las defensivas (barrera de moco)”, explican los profesionales de la Clínica Universidad de Navarra , quienes señala que cuando ese desequilibrio se mantiene, la mucosa empieza a erosionarse, posibilitando la formación de la lesión y, en casos avanzados, hemorragias digestivas. Además, se han identificado que algunos factores del estilo de vida, como el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados, pueden aumentar el riesgo de desarrollar úlceras.

Síntomas de las úlceras de estómago

A nivel de síntomas, la Clínica Mayo destaca que muchas personas con úlcera péptica no presentan síntomas evidentes. Cuando los hay, el más común es el dolor abdominal con una sensación de ardor o quemazón en la parte superior del abdomen, que puede empeorar entre comidas o por la noche. También se pueden experimentar náuseas, distensión, eructos y, en casos más graves, vómitos con sangre o heces oscuras, signos que indican sangrado y requieren atención médica urgente.

Por su parte, los especialistas de la Clínica Universidad de Navarra subrayan que el dolor suele localizarse en la “boca del estómago” y que después de comer o tras tomar antiácidos puede disminuir, aunque también puede venir acompañado de acidez, pesadez y digestiones lentas. Además, alertan que la persistencia de síntomas como dolor nocturno, pérdida de peso o vómitos frecuentes debe impulsar una consulta médica, sobre todo en personas mayores de 40 años.

Navegando por el tracto digestivo, Instituto de Ciencias Weizmann

Diagnóstico y tratamiento de las úlceras

En cuanto al diagnóstico, la Clínica Mayo explica que se puede realizar mediante endoscopia, en la que se introduce un tubo con cámara por el tracto digestivo para localizar la lesión y, si es necesario, tomar biopsias para detectar H. pylori. Este procedimiento es especialmente recomendado si hay signos de sangrado, pérdida de peso o dificultad para tragar.

El tratamiento de las úlceras depende de su causa principal. En caso de infección por H. pylori, se utilizan antibióticos combinados con medicación que reduce la producción de ácido para permitir que la mucosa sane. Si la úlcera está relacionada con el uso de AINE, se recomienda suspender o cambiar ese fármaco y emplear inhibidores de la bomba de protones u otros antiácidos bajo supervisión médica. Además, abandonar el tabaco y moderar el consumo de alcohol pueden ayudar a mejorar la respuesta al tratamiento.