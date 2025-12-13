España

Úlceras en el estómago: causas, síntomas y tratamiento

El tratamiento de las úlceras pépticas varía en función de lo que las haya causado

Guardar
Una mujer acude al médico
Una mujer acude al médico con dolor de estómago por una úlcera (AdobeStock)

Las úlceras de estómago son uno de los problemas digestivos más frecuentes, pero también de los más malinterpretados por la población. A menudo se asocian con estrés o con dietas “poco saludables”, cuando en realidad la evidencia clínica apunta a causas más específicas y tratables.

En realidad, estas úlceras pépticas son una llaga abierta en el revestimiento interno del estómago o en la parte superior del intestino delgado. Dicho revestimiento está protegido por una capa de moco que actúa como barrera frente al ácido gástrico que ayuda a digerir los alimentos. Si esa protección falla o se ve superada por la agresión del ácido, se forma una úlcera. Las dos causas más comunes son la infección por Helicobacter pylori y el uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como ibuprofeno o aspirina.

“La úlcera péptica aparece por un desequilibrio entre las fuerzas agresivas (ácido) y las defensivas (barrera de moco)”, explican los profesionales de la Clínica Universidad de Navarra , quienes señala que cuando ese desequilibrio se mantiene, la mucosa empieza a erosionarse, posibilitando la formación de la lesión y, en casos avanzados, hemorragias digestivas. Además, se han identificado que algunos factores del estilo de vida, como el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados, pueden aumentar el riesgo de desarrollar úlceras.

Síntomas de las úlceras de estómago

A nivel de síntomas, la Clínica Mayo destaca que muchas personas con úlcera péptica no presentan síntomas evidentes. Cuando los hay, el más común es el dolor abdominal con una sensación de ardor o quemazón en la parte superior del abdomen, que puede empeorar entre comidas o por la noche. También se pueden experimentar náuseas, distensión, eructos y, en casos más graves, vómitos con sangre o heces oscuras, signos que indican sangrado y requieren atención médica urgente.

Por su parte, los especialistas de la Clínica Universidad de Navarra subrayan que el dolor suele localizarse en la “boca del estómago” y que después de comer o tras tomar antiácidos puede disminuir, aunque también puede venir acompañado de acidez, pesadez y digestiones lentas. Además, alertan que la persistencia de síntomas como dolor nocturno, pérdida de peso o vómitos frecuentes debe impulsar una consulta médica, sobre todo en personas mayores de 40 años.

Navegando por el tracto digestivo, Instituto de Ciencias Weizmann

Diagnóstico y tratamiento de las úlceras

En cuanto al diagnóstico, la Clínica Mayo explica que se puede realizar mediante endoscopia, en la que se introduce un tubo con cámara por el tracto digestivo para localizar la lesión y, si es necesario, tomar biopsias para detectar H. pylori. Este procedimiento es especialmente recomendado si hay signos de sangrado, pérdida de peso o dificultad para tragar.

El tratamiento de las úlceras depende de su causa principal. En caso de infección por H. pylori, se utilizan antibióticos combinados con medicación que reduce la producción de ácido para permitir que la mucosa sane. Si la úlcera está relacionada con el uso de AINE, se recomienda suspender o cambiar ese fármaco y emplear inhibidores de la bomba de protones u otros antiácidos bajo supervisión médica. Además, abandonar el tabaco y moderar el consumo de alcohol pueden ayudar a mejorar la respuesta al tratamiento.

Temas Relacionados

ÚlcerasEstómagoEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

El Ejecutivo vive otras jornadas marcadas por la controversia, con la sentencia al exfiscal general del Estado, detenciones vinculadas a la SEPI y un goteo de denuncias internas por acoso sexual

Pesadilla antes de Navidad en

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

El politólogo José Miguel Rojo explica por qué la postura del partido de Abascal determinará las elecciones en estas regiones

Vox se encuentra con ventaja

Las familias españolas pagarán la cena de Navidad más cara de Europa: 82 euros de media, tras subir un 22% este año

Los hogares alemanes y franceses experimentan importantes incrementos de precios, al contrario que Polonia, República Checa y Rumanía, que verán rebajas en su factura gastronómica navideña

Las familias españolas pagarán la

La Navidad llega con la cesta más cara en cinco años: los precios de alimentos como el turrón, la cigala o el jamón se disparan hasta un 173%

La inflación transforma las mesas navideñas mientras los hogares buscan cómo mantener la celebración sin desbordar el presupuesto

La Navidad llega con la

La gripe se adelanta y satura las urgencias hospitalarias en España: “El refuerzo es mínimo para lo que necesitamos”

Comunidades como Cataluña, Madrid o Valencia comienzan a sentir la presión en sus servicios sanitarios

La gripe se adelanta y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pesadilla antes de Navidad en

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

ECONOMÍA

Las familias españolas pagarán la

Las familias españolas pagarán la cena de Navidad más cara de Europa: 82 euros de media, tras subir un 22% este año

La Navidad llega con la cesta más cara en cinco años: los precios de alimentos como el turrón, la cigala o el jamón se disparan hasta un 173%

Elecciones Extremadura 2026: el PSOE centra sus propuestas económicas en el fomento de la industria y las ayudas a los trabajadores

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas