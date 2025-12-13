España

Las intensas lluvias, el viento y el oleaje ponen en alerta a ocho comunidades

El aviso de nivel ‘naranja’ se ha activado en las siete islas de Canarias, la más afectada hoy por el paso de la borrasca Emilia

Una persona camina por el paseo marítimo observando el mar embravecido. (M. Dylan / Europa Press)

Las intensas lluvias, el viento y el fuerte oleaje han alertado este sábado a cinco comunidades autónomas peninsulares (Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco), a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y al archipiélago canario.

Las advertencias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han calificado el temporal de tipo ‘naranja’ (riesgo importante) en Andalucía y Ceuta, ante la previsión de que las lluvias sean muy importantes; en Galicia, debido al fuerte oleaje; y en todas las islas del archipiélago canario.

La situación meteorológica es especialmente adversa en Canarias, donde las lluvias pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en muchos lugares, los vientos rachas de hasta 90 kilómetros por hora, olas de 5 y 6 metros en la costa, y precipitaciones de nieve en el norte de Tenerife.

El fuerte oleaje chocando contra las costas. (Isaac Buj / Europa Press)

El aviso de nivel ‘naranja’ se ha activado en las siete islas de Canarias, la más afectada hoy por el paso de la borrasca Emilia, y la inestabilidad va a dejar rachas muy fuertes de viento de componente norte con chubascos y tormentas que se prevén fuertes y persistentes y que dejará acumulados significativos de nieve en cumbres.

En otras zonas de España

En Andalucía, los avisos corresponden a lluvias, viento, tormentas y oleaje, una situación que se repite en la ciudad autónoma de Ceuta, mientras que en Melilla la alerta se mantiene por el fuerte oleaje previsto.

En Asturias, País Vasco, Cantabria y Melilla se han advertido ante el fuerte oleaje que va a azotar el litoral, mientras que en Galicia también se mantienen por oleaje y por nieblas en el interior de la provincia de Lugo.

A dónde se dirige la borrasca Emilia

La borrasca Emilia, nombrada el jueves por Aemet, experimentó ayer un lento desplazamiento hacia el sur quedando situada entre Canarias y el golfo de Cádiz hasta mañana.

Como resultado, esta borrasca va a dar lugar a un temporal de viento, oleaje y lluvias intensas en Canarias, así como a lluvias fuertes y persistentes sobre el extremo suroeste peninsular y área del Estrecho.

Nubes bajas por la borrasca en La Palma. (Europa Press)

A partir de mañana, según el aviso especial de Aemet, se espera un incremento de la inestabilidad en el área mediterránea, con precipitaciones que podrán dar lugar a acumulaciones significativas en áreas del sureste peninsular.

<b>Recomendaciones ante el temporal</b>

Ante la situación de inestabilidad meteorológica, las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en zonas costeras y áreas afectadas por lluvias intensas, viento fuerte y oleaje. Se aconseja limitar los desplazamientos no esenciales, evitar actividades al aire libre y no acercarse a playas, diques o paseos marítimos, así como asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Una persona se protege de la lluvia y el viento con un paraguas. (M. Dylan / Europa Press)

Asimismo, se insiste en la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender a las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil. Estas vías de comunicación recuerdan que los avisos meteorológicos pueden actualizarse en función de la evolución del episodio. En caso de emergencia, recomiendan contactar con el teléfono 112 y no difundir informaciones no contrastadas.

