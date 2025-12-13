España

España queda en la quinta posición de Eurovisión Junior 2025, que da la victoria a Francia

Gonzalo Pinillos, el representante de España, ha sido el decimocuarto en salir a cantar con su canción ’Érase una vez (Once upon a time)’

Gonzalo Pinillos, representante de España
Gonzalo Pinillos, representante de España en Eurovisión Junior 2025. (Corrine Cumming/UER)

En un contexto de tensión por la salida de varios países, como España, de Eurovisión 2026 por la participación de Israel, se han dejado de lado las rencillas internacionales para celebrar el festival de Eurovisión Junior 2025. El certamen infantil se ha celebrado en Tiflis tras la victoria el año pasado del georgiano Andria Putkaradze. En esta ocasión, la victoria ha sido para Lou Deleuze, representante de Francia, una niña de 11 años que actuó con su canción Este mundo.

Aunque RTVE no participará en Eurovisión 2026 en la ciudad austríaca de Viena, sí que lo ha hecho este sábado 13 de noviembre en la vigesimotercera edición de la versión infantil del festival. Tras la sexta posición de Chloe DelaRosa, Gonzalo Pinillos ha terminado en la quinta posición con la canción Érase una vez (Once upon a time).

El joven de 14 años ha vivido con mucha ilusión su experiencia en el festival y ha podido cantar la canción de sus sueños en la que ha mezclado momentos emotivos más cercanos a una balada con otros repletos de energía en el que ha lucido sus tablas como actor de musicales. Pinillos ha sido el decimocuarto de 18 concursantes en salir al escenario a defender su canción, por lo que contaba con una colocación estratégica en la tabla, casi al final.

'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

Gonzalo Pinillos no ha estado solo en el Pabellón de Tiflis, sino que lo han acompañado los bailarines Daniela Valladolid y Álex Garrido, que se han mostrado completamente entregados con el mensaje de la canción. Esa moraleja que el equipo español buscaba transmitir era la importancia de la lectura, por lo que todos los elementos de la actuación han ido acorde a esta idea.

La puesta en escena de Gonzalo Pinillos

La letra y la música de Érase una vez (Once upon a time) han ido muy acordes a la coreografía teatralizada y a unos visuales muy inmersivos. Esta puesta en escena tan mágica, repleta de libros con una gran biblioteca circular, ha sido obra del director artístico Juan Sebastián, que ha aprovechado las tablas de Pinillos, que ha trabajado en obras como Escuela de Rock o Los Chicos del Coro.

Ha sido una actuación que mezclaba el inglés y el español y estaba dividida en tres actos, que han ido de lo minimalista, centrado en la emoción con Gonzalo sentado al piano, a la aparición de los bailarines en una segunda parte muchísimo más enérgica, que ha mantenido este nivel de dinamismo hasta el tercer acto, en el que por fin ha aparecido la biblioteca.

Las votaciones de Eurovisión Junior 2025

Las votaciones han funcionado, como de costumbre, de una forma diferente a la edición de adultos. El 50% de la puntuación correspondía al jurado, mientras que la otra mitad de los votos los ha dado el público, que podía votar de manera gratuita a través de la web oficial del festival.

Tony Aguilar y Julia Varela han acompañado al público español en la retransmisión desde La 1 y RTVE Play. El momento de los votos entre países ha sido muy emotivo, puesto que ha supuesto el regreso de Chloe DelaRosa, la predecesora de Pinillos que cantó Como la Lola cuando el certamen se celebró en Madrid en 2024. Con toda esta mezcla de emociones, las puntuaciones han acabado con el sorprendente final.

