España

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Guardar
El precio del servicio eléctrico
El precio del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la energía eléctrica en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este domingo 14 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Al cambiar todos los días, es importante mantenerse informado sobre los precios de la luz.

Precio del servicio eléctrico

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Día: 14 de diciembre

Precio medio: 79.29 euros por megavatio hora

Precio más alto: 106.98 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 57.07 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este domingo 14 de diciembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.5 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.67 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 71.16 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 70.51 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 65.07 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 63.57 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.43 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 70.71 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 74.12 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 76.51 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 75.2 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 68.46 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 63.68 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 60.65 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 57.77 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 57.07 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 68.95 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 82.36 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 103.32 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 105.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 106.74 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 106.98 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.5 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.01 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

Las medidas cautelares decretadas por el juez son la prohibición de salir del país, la retirada de sus pasaportes, y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado

El juez deja en libertad

Buenafuente, Rozalén, Manuel Carrasco o Valeria Castro, las celebridades que han decidido retirarse de la vida pública en 2025: “Tengo que parar”

La presencia de personajes públicos que comunican sus luchas con la salud mental ayuda a normalizar un estado en el que se encuentran muchas personas

Buenafuente, Rozalén, Manuel Carrasco o

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

Lotería Nacional: comprobar el premio mayor de este sábado 13 de diciembre

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo de Lotería Nacional dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Lotería Nacional: comprobar el premio

Golpe a los Trinitarios con más de 300 agentes desplegados y caída de uno de sus líderes: hay 19 detenidos por intentos de asesinatos o tráfico de drogas

La investigación tuvo su origen tras un intento de homicidio con arma de fuego relacionado con un robo en L’Hospitalet de Llobregat

Golpe a los Trinitarios con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez deja en libertad

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

Golpe a los Trinitarios con más de 300 agentes desplegados y caída de uno de sus líderes: hay 19 detenidos por intentos de asesinatos o tráfico de drogas

Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos y abandona la militancia en el partido, pero conserva la alcaldía

Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

Leire Díez queda en libertad: la Fiscalía no pide prisión para los tres detenidos y considera suficientes las medidas cautelares

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

Un año de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango: la investigación sigue abierta con su hijo como principal sospechoso

La SEPI y el Gobierno vasco toman el control de Talgo, que regresará al País Vasco con un plan de rescate aprobado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Resultados del Super Once del Sorteo 2

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas