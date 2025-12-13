Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

El precio del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la energía eléctrica en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este domingo 14 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Al cambiar todos los días, es importante mantenerse informado sobre los precios de la luz.

Precio del servicio eléctrico

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Día: 14 de diciembre

Precio medio: 79.29 euros por megavatio hora

Precio más alto: 106.98 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 57.07 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este domingo 14 de diciembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.5 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.67 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 71.16 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 70.51 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 65.07 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 63.57 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.43 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 70.71 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 74.12 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 76.51 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 75.2 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 68.46 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 63.68 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 60.65 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 57.77 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 57.07 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 68.95 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 82.36 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 103.32 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 105.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 106.74 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 106.98 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.5 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.01 euros por megavatio hora.