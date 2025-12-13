España

Así es el bungalow prefabricado en el que vive Carlos Alcaraz: de 90 metros cuadrados y dentro de una academia de tenis

Durante los periodos en los que no compite en torneos internacionales y prefiere pasar tiempo con su familia, Alcaraz regresa a casa de sus padres en El Palmar, una pedanía de la huerta de Murcia

Su rica historia se refleja en los numerosos monumentos y edificios históricos esparcidos por la ciudad, ofreciendo un entorno lleno de cultura y patrimonio. (Composición fotográfica/Ferrero Tennis Academy)

Carlos Alcaraz es uno de los nombres más conocidos en el mundo del tenis a nivel nacional, pero también internacional. El tenista español consiguió llamar la atención del mundo del tenis después de su increíble irrupción y su reciente triunfo en Roland Garros de 2025. Pero si bien Carlos ya tiene una presencia importante en el ámbito deportivo, pocos saben dónde vive actualmente.

Carlos Alcaraz, a tan corta edad, ya ha dejado una huella imborrable en el tenis. Con 24 títulos en su haber, entre ellos seis Grand Slams, su último gran triunfo fue en el US Open de 2025. Desde su irrupción en el circuito profesional, Alcaraz ha mostrado una impresionante evolución.

Entre sus victorias más destacadas se encuentran los US Open de 2022 y 2025, los Roland Garros de 2024 y 2025, y los Wimbledon de 2023 y 2024. Con su talento y rápida progresión, está destinado a ser el sucesor de Rafa Nadal en el tenis español.

¿Dónde vive el tenista español?

Desde 2019, Carlos Alcaraz vive en la Academia Equelite. Se trata de un centro de alto rendimiento para tenistas fundado por Juan Carlos Ferrero. Se encuentra en Villena, Alicante. En este complejo, el joven tenista murciano entrena todos los días.

En cuanto a su casa, según es descrita en Idealista, es un bungalow prefabricado de unos 90 metros cuadrados. La casa está completamente equipada para cubrir las necesidades de un tenista de élite. La vivienda, que anteriormente pertenecía a Juan Carlos Ferrero, es una de las más espaciosas del complejo. Antes de trasladarse allí, Alcaraz vivía en una casa mucho más reducida, de apenas 25 metros cuadrados.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

El complejo Equelite ofrece no solo alojamiento, sino que también instalaciones deportivas de primera clase. Lo componen 20 pistas de tenis y un gimnasio completamente equipado. La elección de Carlos de vivir en un lugar como Equelite demuestra su compromiso con su carrera en el tenis. Durante los periodos en los que no compite en torneos internacionales y prefiere pasar tiempo con su familia, Alcaraz regresa a casa de sus padres en El Palmar, una pedanía de la huerta de Murcia.

¿Cómo es la vida en Villena?

La vida en Villena, situada en el interior de la provincia de Alicante, combina tradición y modernidad. Su rica historia se refleja en los numerosos monumentos y edificios históricos esparcidos por la ciudad, ofreciendo un entorno lleno de cultura y patrimonio. Villena también es famosa por sus festividades. Las Fiestas de Moros y Cristianos son el evento más destacado: se trata de una celebración que atrae cada año a visitantes de toda la región y que refleja la identidad y las tradiciones locales.

Pero si bien destaca por su carácter histórico, Villena no renuncia a la modernidad y proporciona a sus habitantes una calidad de vida equilibrada. La ciudad cuenta con una amplia oferta de servicios modernos que facilitan la vida diaria, desde comercios y centros educativos hasta instalaciones culturales y deportivas. Su ubicación estratégica permite un fácil acceso a ciudades cercanas como Alicante y Valencia, lo que la convierte en un lugar cómodo tanto para residir como para desplazarse por la región.

En cuanto al mercado inmobiliario, Villena destaca por sus precios asequibles. El coste medio por metro cuadrado se sitúa en 676 euros a mayo de 2025, lo que refleja la accesibilidad de la vivienda en esta localidad alicantina y la convierte en una opción atractiva para quienes buscan combinar calidad de vida con economía.

