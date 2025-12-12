España

El índice del INE para la revisión de los contratos de alquiler escala en noviembre hasta el 2,29%, el dato más alto desde su creación

El Índice de Referencia de Arrendamiento (IRAV), introducido tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2024, limita el porcentaje de subida de rentas a los inquilinos a partir de esa fecha

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

El Índice de Referencia de Arrendamiento (IRAV) registra este mes de noviembre su tasa más alta desde su creación, alcanzando una tasa del 2,29%, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El nuevo máximo del indicador, ideado por el Gobierno para servir como tope en las alzas de rentas al renovar los contratos de alquiler, implica que los inquilinos que revisen ahora su alquiler se enfrentarán a los incrementos más altos desde su introducción en noviembre de 2024. Pese a la nueva subida, el IRAV sigue por debajo del 3% marcado por en el mismo mes por el IPC, medida habitual de referencia para actualizar las rentas antes de las entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023.

Tras alcanzar este noviembre cotas no vistas en la tasa desde el comienzo de la serie estadística en noviembre de 2024, el índice encadena seis meses consecutivos al alza y por encima del 2%. Esta tendencia arrancó con el 2,10% contabilizado en junio, continuó en julio con un 2,15% para seguir escalando en agosto y septiembre con un 2,19% y un 2,11%, respectivamente. El récord ahora superado se estableció en el mes de octubre, con un 2,25%.

28/12/2022 Un cartel de 'Se alquila' pegado a un edificio, a 28 de diciembre de 2022, en Madrid (España). El real decreto de ayudas económicas para hacer frente a la subida de los precios prorroga la subida máxima del 2% de los alquileres de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2023, y permitirá extender seis meses la vigencia de los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2023. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El índice de referencia fue creado en cumplimiento con la disposición final primera de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, que establece varias medidas de para la regulación deprecios en los contratos de arrendamiento. Todos los contratos de alquiler firmados a partir de esa fecha, en la que entró en vigor la nueva Ley de Vivienda, deben actualizarse conforme a este índice, cuya fórmula de cálculo intenta aportar mayor estabilidad y previsibilidad para propietarios e inquilinos en la actualización de rentas, sustituyendo a otros indicadores como el IPC que anteriormente se empleaban para este proceso.

