Detenido un hombre de Linares (Jaén) por presuntamente abusar de una niña de 8 años a cambio de dinero y otros bienes para su madre, también detenida

Detenido en Linares (Jaén) acusado de abusar de una niña de 8 años con el permiso de la madre, también detenida (Juan Barbosa - Europa Press)

En Linares, Jaén, una investigación sobre la protección de menores desencadenó en la detención de dos adultos acusados de abusos sexuales y maltrato infantil. La Unidad de Policía Nacional Adscrita (UPA) a la Junta de Andalucía actuó tras recibir, a primeros de octubre, varias informaciones oficiales que alertaban sobre la situación de una niña de ocho años que podría estar en grave riesgo. Las comunicaciones señalaban posibles agresiones físicas y una sospecha aún más delicada: la menor, al parecer, habría sido ofrecida a adultos para ejercer la “prostitución”.

La niña sufría agresiones físicas propiciadas presuntamente por su madre

Con estos datos, agentes del Área de Protección al Menor de la Jefatura Provincial de Jaén iniciaron de inmediato las gestiones para identificar no solo a la menor, sino a su núcleo familiar y entorno cercano. En la primera fase de la investigación ya se detectaron indicadores claros de desprotección y riesgo, los cuales ponían en entredicho tanto la seguridad de la niña como la atención de sus necesidades básicas. Los equipos de la UPA colaboraron estrechamente con el Servicio de Protección del Menor de la Junta de Andalucía para actuar con rapidez y cautela.

A medida que se fueron recopilando los testimonios en Linares, el panorama se hizo más preocupante. Personas del entorno próximo confirmaron que la niña sufría agresiones físicas, presuntamente propiciadas por su propia madre. Además, los relatos situaban a un adulto, vecino de la familia, en el centro de los hechos más graves: según estos testimonios recogidos por los agentes, este hombre habría realizado tocamientos a la niña a cambio de dinero y otras ventajas materiales, siempre, de acuerdo con estos indicios, con el consentimiento expreso de la madre.

La víctima y su hermana, una bebé de un año, se encuentran ya protegidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima y su hermana, una bebé de un año, ya protegidas

La investigación avanzó y permitió identificar tanto al presunto autor de los abusos sexuales como a la madre de la menor. Los agentes de la UPA, en coordinación con efectivos de las Comisarías de Policía Nacional de Úbeda y Linares, procedieron a la detención de ambos. La intervención se realizó con sumo cuidado, pues la madre se encontraba en ese momento acompañada de su otra hija, una bebé de un año. Dadas las circunstancias y considerando el contexto familiar como perjudicial para el bienestar de ambas menores, la pequeña fue retirada del entorno y entregada al Servicio de Protección del Menor, que asumió su custodia inmediata.

Tanto la madre como el hombre acusado de los abusos fueron presentados ante las autoridades judiciales y fiscales, quienes establecieron órdenes de alejamiento para garantizar la protección de la víctima principal mientras continúa la investigación. Según la información aportada por la Junta de Andalucía y las fuerzas policiales, la menor se encuentra ahora protegida fuera de Andalucía y bajo el cuidado provisional de otros familiares. Esta medida busca salvaguardar la integridad tanto física como emocional de la niña hasta que se adopte una resolución judicial o administrativa definitiva.

La investigación se mantiene abierta y mientras los especialistas de protección de menores y los agentes continúan reuniendo detalles para esclarecer el alcance de los hechos, los dos adultos permanecen a disposición de la justicia. El caso pone de relieve la importancia de la coordinación entre diferentes administraciones y cuerpos de seguridad en las intervenciones de especial sensibilidad social. En paralelo, los protocolos de actuación prevén el seguimiento continuo del bienestar de las menores implicadas, a la espera de una decisión judicial que defina su futuro más inmediato.