Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid (Policía Nacional)

La Policía Nacional ha interceptado en Madrid el primer cargamento de heroína en pastillas procedente de Colombia, marcando un hito en la lucha antidroga en España. La operación, que contó con la colaboración de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia, frenó una nueva ruta de tráfico de heroína que conectaba Sudamérica con la Península.

La actuación concluyó con la incautación de ocho kilogramos de estupefacientes durante un intercambio en el aparcamiento de un centro comercial y la detención de cinco personas, todas ellas ingresadas en prisión por orden judicial. La operación responde a una investigación iniciada contra una cara conocida del mundo del narcotráfico.

Ahora, los equipos policiales investigarán esta nueva ruta encontrada y la posible presencia de otros grupos o células que trabajen con esta droga, hasta ahora, nunca vista en España, por lo menos por las autoridades. La Policía ha aprovechado el operativo para ensalzar la cooperación internacional en este tipo de casos.

