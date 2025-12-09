España

El regreso de Custodio Pérez a ‘La Revuelta’: “Estoy muy contento con lo que me habéis dado vosotros y la gente”

El agricultor retira y escritor vuelve al programa de Broncano tras alcanzar ser el escritor con más libros vendidos en Amazon, por encima de figuras internacionales de renombre

Custodio Pérez, agricultor retirado y
Custodio Pérez, agricultor retirado y escritor, ha visitado 'La Revuelta' para agradecer al equipo de Broncano la entrevista que le catapultó a la fama en Amazon. / Captura de pantalla de Instagram

El fenómeno literario protagonizado por Custodio Pérez ha irrumpido con fuerza en el panorama editorial español tras su paso como público por el programa La Revuelta, el septiembre pasado. Esta noche ha acudido de nuevo para agradecer a Broncano y a todo el equipo de RTVE lo ocurrido tras su primera aparición en pantalla: erigirse como una figura notoria en la publicación de libros en España.

Tras ese primer encuentro entre el presentador y el escritor, Pérez regresó una segunda vez el 9 de octubre al Teatro Príncipe Gran Vía, donde se graba La Revuelta. En esa ocasión, fue como invitado después que quien debía acudir, fallase en el último momento. A raíz de la entrevista con Broncano, pocas horas después, Custodio Pérez se consagraba como el escritor con más libros vendidos en Amazon.

Además de escritor, Custodio Pérez es un agricultor retirado de Jaén al que Brocano le había hecho una promesa: si alguna vez necesitaba cubrir una baja de última hora, le llamaría para que promocionara su libro. La oportunidad se materializó y, tras la entrevista, la novela autopublicada se situó como la más vendida en España. Broncano, entre bromas, llegó a afirmar en directo: “Superando a Dan Brown y Ken Follet, y por poco con el rey Juan Carlos y Juan del Val”.

El impacto de ser visible en ‘La Revuelta’

El impacto de la entrevista al agricultor y escritor no se limitó a las ventas. Este lunes, Custodio ha regresado al teatro donde se graba el programa para agradecer personalmente a Broncano y al equipo la oportunidad brindada. Visiblemente emocionado, ha compartido con el público cómo la experiencia ha cambiado su vida: “Estoy muy contento con lo que me habéis dado vosotros y la gente”. Durante su intervención, ha mostrado la edición en tapa dura de su libro, ha obsequiado a Broncano con una batamanta ilustrada con su retrato y ha repartido ejemplares entre los asistentes. Además, ha anunciado que la editorial le ha organizado una gira por España, gestionando sus desplazamientos y alojamientos.

La repercusión mediática ha sido tal que incluso el precio de su libro en el mercado de segunda mano ha alcanzado los 180 euros. Custodio, acompañado por su hermano, ha agradecido el apoyo recibido y ha explicado cómo la fama ha alterado su rutina familiar. Su hermano, ha indicado que “antes le veíamos siempre y ahora durante semanas no coincidimos”.

Custodio Pérez, en ‘Infobae España’: “Mi intención es pasar por todas las provincias”

El salto de Custodio Pérez a la notoriedad nacional ha sido analizado en profundidad en una entrevista concedida a Infobae España. El escritor ha relatado cómo, en septiembre de 2025, decidió subirse a un autobús para asistir por primera vez a La Revuelta, llevando consigo una de sus novelas autopublicadas. En aquella ocasión, se dirigió a Broncano con una propuesta directa: “Si quieres este libro, me tienes que entrevistar”. La respuesta del presentador no se hizo esperar y, semanas después, Custodio fue invitado al programa, lo que marcó el inicio de su éxito editorial.

La novela titulada Granada oscura, que ofreció a Broncano en su primera aparición, se convirtió en el libro más vendido de España en Amazon, superando a autores de renombre internacional. Este éxito ha desembocado en la publicación de la trilogía Andalucía negra (Temas de Hoy), que reúne tres novelas interconectadas ambientadas en Granada, Jaén, Córdoba y Málaga. “Mi intención es pasar por todas las provincias”, adelantó Custodio Pérez a este diario.

El proceso creativo de Custodio se ha caracterizado por la espontaneidad y la conexión con su entorno. Según explicó en la entrevista, la idea para su primera novela surgió de forma repentina mientras trabajaba en el campo: “Automáticamente, la novela fue pasando por mi cabeza como una película”. Por las noches, escribía un capítulo en su móvil antes de dormir, una rutina que le permitía desconectar de la realidad y sumergirse en el universo de sus personajes. “Para mí, escribir es desconectar de la vida, de la rutina, de los problemas y meterte en otro mundo”, afirmó.

Actualmente, Pérez cuenta con nueve novelas escritas, incluidas las tres que conforman Andalucía negra. Tras completar su primer libro, decidió formarse y profesionalizar su escritura, adoptando un horario y utilizando un portátil. La música también desempeña un papel fundamental en su proceso creativo, ya que el autor prepara una lista de reproducción para cada personaje y se inspira en ella mientras escribe. La Revuelta fue, por ello, su bautismo de fuego.

