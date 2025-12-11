La Policía carga contra los bomberos forestales en una manifestación que deja dos detenidos y nueve heridos

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, que llevan más de 100 días de huelga indefinida, han realizado este jueves una manifestación pacífica frente a la sede del grupo Tragsa, donde ha acudido la Policía Nacional y ha arremetido contra el grupo. Según han señalado los manifestantes en sus redes sociales, “desde el minuto uno la policía ha estado con una actitud violenta, claramente una orden del gobierno y han cargado”.

Además, señalan que hay nueve compañeros detenidos y dos heridos trasladados al hospital. Los bomberos forestales han mostrado heridas en la cara y los efectos del gas lacrimógeno utilizado por las fuerzas de seguridad. “Este verano hemos estado apagando los incendios forestales en los pueblos de Madrid, hemos perdido compañeros y así nos lo pagan”, lamentan.

“Exigimos la demisión del delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid ya que no puede tratar así a un colectivo público como somos los bomberos y bomberas forestales”, han reclamado. A su vez, los trabajadores han señalado que sus compañeros heridos -más de diez- han sido trasladados al Hospital de la Princesa.

En los diversos vídeos publicados en las redes sociales de los bomberos forestales de Madrid se ve cómo las fuerzas de seguridad, equipadas con cascos y escudos, carga contra el grupo manifestante, los rodean y rocían gas lacrimógeno sobre algunos de ellos, incluso reducen a uno de los bomberos forestales para llevarlo detenido.

En huelga desde el 25 de julio

El grupo de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, contratados por la empresa pública Tragsa, mantienen una huelga indefinida desde el 25 de julio tras denunciar la precariedad del actual convenio, caducado desde 2012, y que no ha tenido hasta ahora actualizaciones salariales ni reconocimiento de la dureza y toxicidad de su trabajo.

“Tragsa siempre se ha negado a negociar un convenio con nosotros, lleva años poniendo excusas, y ahora nos dice que el Ministerio de Hacienda no le da los permisos para negociar con nosotros. No entendemos cómo una empresa pública puede tener a sus trabajadores así”, criticó el delegado del sindicato independiente Firet, Javier Villanueva, en una conversación con Infobae España.

Los trabajadores no señalan únicamente como responsables a Tragsa, sino que destacan la responsabilidad que tiene la Comunidad de Madrid en mejorar sus condiciones. Según los bomberos, la administración autonómica decide el presupuesto destinado al servicio, si los contratos serán temporales o indefinidos y determina el número de efectivos disponibles. “Excepto en el proceso de negociación colectiva, el resto de aspectos dependen directamente de la Comunidad de Madrid, quien en última instancia es responsable”, insisten.

Aunque la Comunidad de Madrid aprobó una subida salarial de 130 euros al mes, los trabajadores la consideran “insuficiente”, ya que su poder adquisitivo ha caído en estos años un 35%. Además, aseguran que trabajan más horas y realizan más funciones que antes, a lo que hay que sumarle el encarecimiento de la vida en Madrid, “con salarios de 1.300 euros no da para llegar a fin de mes”.