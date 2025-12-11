España

La Policía carga contra los bomberos forestales en una manifestación que deja dos detenidos y nueve heridos

Los bomberos llevan más de 100 días de huelga indefinida reclamando un servicio y condiciones justas

Guardar

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, que llevan más de 100 días de huelga indefinida, han realizado este jueves una manifestación pacífica frente a la sede del grupo Tragsa, donde ha acudido la Policía Nacional y ha arremetido contra el grupo. Según han señalado los manifestantes en sus redes sociales, “desde el minuto uno la policía ha estado con una actitud violenta, claramente una orden del gobierno y han cargado”.

Además, señalan que hay nueve compañeros detenidos y dos heridos trasladados al hospital. Los bomberos forestales han mostrado heridas en la cara y los efectos del gas lacrimógeno utilizado por las fuerzas de seguridad. “Este verano hemos estado apagando los incendios forestales en los pueblos de Madrid, hemos perdido compañeros y así nos lo pagan”, lamentan.

“Exigimos la demisión del delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid ya que no puede tratar así a un colectivo público como somos los bomberos y bomberas forestales”, han reclamado. A su vez, los trabajadores han señalado que sus compañeros heridos -más de diez- han sido trasladados al Hospital de la Princesa.

En los diversos vídeos publicados en las redes sociales de los bomberos forestales de Madrid se ve cómo las fuerzas de seguridad, equipadas con cascos y escudos, carga contra el grupo manifestante, los rodean y rocían gas lacrimógeno sobre algunos de ellos, incluso reducen a uno de los bomberos forestales para llevarlo detenido.

En huelga desde el 25 de julio

El grupo de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, contratados por la empresa pública Tragsa, mantienen una huelga indefinida desde el 25 de julio tras denunciar la precariedad del actual convenio, caducado desde 2012, y que no ha tenido hasta ahora actualizaciones salariales ni reconocimiento de la dureza y toxicidad de su trabajo.

“Tragsa siempre se ha negado a negociar un convenio con nosotros, lleva años poniendo excusas, y ahora nos dice que el Ministerio de Hacienda no le da los permisos para negociar con nosotros. No entendemos cómo una empresa pública puede tener a sus trabajadores así”, criticó el delegado del sindicato independiente Firet, Javier Villanueva, en una conversación con Infobae España.

Los trabajadores no señalan únicamente como responsables a Tragsa, sino que destacan la responsabilidad que tiene la Comunidad de Madrid en mejorar sus condiciones. Según los bomberos, la administración autonómica decide el presupuesto destinado al servicio, si los contratos serán temporales o indefinidos y determina el número de efectivos disponibles. “Excepto en el proceso de negociación colectiva, el resto de aspectos dependen directamente de la Comunidad de Madrid, quien en última instancia es responsable”, insisten.

Aunque la Comunidad de Madrid aprobó una subida salarial de 130 euros al mes, los trabajadores la consideran “insuficiente”, ya que su poder adquisitivo ha caído en estos años un 35%. Además, aseguran que trabajan más horas y realizan más funciones que antes, a lo que hay que sumarle el encarecimiento de la vida en Madrid, “con salarios de 1.300 euros no da para llegar a fin de mes”.

Temas Relacionados

Bomberos ForestalesMadridPolicía

Últimas Noticias

El brote de peste porcina africana fuerza el primer ERTE de 458 trabajadores en la industria cárnica de Barcelona

La crisis sanitaria comienza a afectar al empleo y pone en jaque la economía del sector porcino catalán

El brote de peste porcina

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación

Precio de la luz baja este viernes 12 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para hacer un uso extendido del servicio de energía eléctrica sin incrementar el pago de la factura

Precio de la luz baja

Un hombre encierra en casa y maltrata a su pareja durante 10 días: la Policía lo descubrió gracias a unos objetos que tiró por la ventana

El agresor causó heridas a uno de los policías durante el arresto con un cuchillo

Un hombre encierra en casa

Lorena Romero, nutricionista: “Si te quieres comer el turrón en Navidad, cómetelo, disfruta y luego vuelve a tu vida normal”

La experta da una serie de consejos para poder vivir la época navideña con total tranquilidad y plantear una buena relación con la comida

Lorena Romero, nutricionista: “Si te
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Absuelven a un guardia civil

Absuelven a un guardia civil investigado por su relación con una sospechosa, porque las pruebas se apoyaban en “conjeturas”

El Congreso aprueba la ley que frena el ‘spam’ telefónico y obliga a una atención al cliente más ágil

La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales del rescate del Gobierno de España

Una mujer es detenida por dejar que su hijo de 1 año sujetara el volante por la autopista mientras ella miraba el móvil

Una mujer de 25 años pide que su madre le pague la manutención y la Justicia lo rechaza: puede trabajar y no tiene una necesidad real

ECONOMÍA

El brote de peste porcina

El brote de peste porcina africana fuerza el primer ERTE de 458 trabajadores en la industria cárnica de Barcelona

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Precio de la luz baja este viernes 12 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Precio del aceite de oliva en España 11 de diciembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Las hipotecas sobre viviendas de obra nueva caen un 15% en 2025 mientras los compradores se refugian en la segunda mano, según un estudio

DEPORTES

Carlos Alcaraz comparte el álbum

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses