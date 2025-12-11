España

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si alguna vez se te inunda el coche, jamás intentes arrancarlo para ver si funciona”

Las recomendaciones especializadas subrayan la importancia de proceder con precaución y de no confiar en soluciones improvisadas

Guardar
Coche con mucha lluvia (EFE/Paolo
Coche con mucha lluvia (EFE/Paolo Salmoirago)

Juan José Ebenezer, mecánico especializado, advierte que intentar arrancar un coche tras una inundación puede destruir el motor de forma irreversible. Los automóviles afectados por entradas de agua requieren una intervención técnica inmediata que, según el experto, comienza siempre por la desconexión total de la batería.

“Jamás vayas a intentar arrancarlo para ver si funciona, porque así lo único que vas a conseguir, si hay alguna posibilidad de salvarlo, es cargártelo completamente”, incide Ebenezer. Los daños provocados por las lluvias intensas o por la inundación de garajes ponen en peligro múltiples sistemas del vehículo, incluidas las partes eléctricas y los componentes internos del motor.

Tras dar prioridad a las comprobaciones eléctricas y mecánicas, el siguiente paso es el control de componentes afectados. Las recomendaciones especializadas subrayan la importancia de proceder con precaución y de no confiar en soluciones improvisadas, una realidad que afecta cada vez a más conductores en distintas regiones de España.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

Primeros pasos con un coche tras su inundación

El especialista recuerda que el agua dentro de las cámaras del motor representa un riesgo grave, ya que el agua no se comprime y puede dejar inservible el motor si llega a intentarse un encendido. Por este motivo, insiste en una serie de pasos concretos que pueden salvar el vehículo de daños mayores. La desconexión de la batería elimina riesgos eléctricos y cortocircuitos que pueden derivar en problemas más costosos.

La hoja de ruta de Ebenezer sugiere, en segundo lugar, drenar todos los líquidos del automóvil. “Vamos a vaciar todos los líquidos del vehículo y vamos a sacar todos los fluidos, todos van a ir fuera, aceite, líquido de freno, líquido de embrague, todos los líquidos para afuera”, precisa el mecánico. La presencia de agua mezclada con otros fluidos compromete la lubricación y la integridad del frenado o el embrague.

La cascada de averías derivadas del agua explica por qué los talleres insisten en tomar medidas rápidas y evitar soluciones caseras. El diagnóstico temprano permite aumentar las opciones de reparar el vehículo y evita que los daños se multipliquen, una situación que, según el profesional, suele agravarse por la presión de los propietarios por recuperar el uso del coche cuanto antes.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

Intervención profesional y posibles daños

La retirada de líquidos contaminados por agua resulta imprescindible para poder realizar una valoración del estado general del motor. El proceso no solo implica una revisión profunda del motor, sino también de todos los circuitos de fluidos, pues incluso una pequeña cantidad de agua puede generar corrosión interna y provocar fallos.

Las recomendaciones de los expertos alertan sobre la tendencia de algunos usuarios a probar por sí mismos la funcionalidad del vehículo, lo que bloquea la intervención técnica correcta y, en muchos casos, hace imposible la recuperación de mecánicas complejas. En estos incidentes, el tiempo y la profesionalidad son factores decisivos para evitar la pérdida total del vehículo.

Por ello. este especialista insisten en llamar a un servicio técnico antes de cualquier manipulación. La actuación rápida y precisa incrementa las posibilidades de que el coche pueda regresar a la carretera sin comprometer la seguridad de los ocupantes ni la vida útil de los sistemas principales.

Temas Relacionados

CochesMotorMotor EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los sanitarios escriben a Pedro Sánchez para denunciar el “desinterés” del Ministerio de Sanidad: “Queremos un sistema de salud más sólido”

Los sindicatos han enviado una carta al presidente del Gobierno en la que critican el proceso de negociación de Mónica García

Los sanitarios escriben a Pedro

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

El comité asesor de Yolanda Díaz plantea dos escensarios en función de la tributación del salario mínimo, frente a la petición de un alza del 7,5% de los sindicatos y 1,5% por parte de la patronal

Los expertos de Trabajo proponen

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una mexicana que demostró su descendencia con una carta firmada por un doctor en Historia colonial

Certificó su membresía y colaboración en la comunidad judía, participó en el Instituto Cervantes de Albuquerque y superó las pruebas oficiales de idioma y conocimiento constitucional requeridas

La Justicia concede la nacionalidad

La canción de Robe Iniesta que Ana Rosa Quintana recomienda a Pedro Sánchez: “Podría aplicarse la letra”

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa Quintana’ ha recordado la muerte del líder de Extremoduro y ha lanzado un reproche al presidente de Gobierno

La canción de Robe Iniesta

Los chicos viven una “hoguera del asco” en ‘La isla de las tentaciones 9′: “Le ha faltado tiempo, mi madre tenía razón”

El programa reveló a los concursantes imágenes de sus parejas en la otra villa que les decepcionaron enormemente

Los chicos viven una “hoguera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia concede la nacionalidad

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una mexicana que demostró su descendencia con una carta firmada por un doctor en Historia colonial

Los trenes de Eurostar ya no permiten sándwiches de jamón ni queso a bordo: se trata de un problema de salud pública

Las seis empresas españolas elegidas por la OTAN para el programa militar ‘Diana’: del ámbito espacial a los drones

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a una mexicana por origen sefardí que superó las pruebas del Instituto Cervantes y dijo que hablaba ladino

Estos son los coches diésel y gasolina que va a prohibir la Unión Europea

ECONOMÍA

Los expertos de Trabajo proponen

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Carlos Melio, abogado: “La empresa no puede bajarte el sueldo cuando quiera, debe justificarlo”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”