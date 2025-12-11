Juan José Ebenezer, mecánico: “Si alguna vez se te inunda el coche, jamás intentes arrancarlo para ver si funciona”

Coche con mucha lluvia (EFE/Paolo Salmoirago)

Juan José Ebenezer, mecánico especializado, advierte que intentar arrancar un coche tras una inundación puede destruir el motor de forma irreversible. Los automóviles afectados por entradas de agua requieren una intervención técnica inmediata que, según el experto, comienza siempre por la desconexión total de la batería.

“Jamás vayas a intentar arrancarlo para ver si funciona, porque así lo único que vas a conseguir, si hay alguna posibilidad de salvarlo, es cargártelo completamente”, incide Ebenezer. Los daños provocados por las lluvias intensas o por la inundación de garajes ponen en peligro múltiples sistemas del vehículo, incluidas las partes eléctricas y los componentes internos del motor.

Tras dar prioridad a las comprobaciones eléctricas y mecánicas, el siguiente paso es el control de componentes afectados. Las recomendaciones especializadas subrayan la importancia de proceder con precaución y de no confiar en soluciones improvisadas, una realidad que afecta cada vez a más conductores en distintas regiones de España.

Primeros pasos con un coche tras su inundación

El especialista recuerda que el agua dentro de las cámaras del motor representa un riesgo grave, ya que el agua no se comprime y puede dejar inservible el motor si llega a intentarse un encendido. Por este motivo, insiste en una serie de pasos concretos que pueden salvar el vehículo de daños mayores. La desconexión de la batería elimina riesgos eléctricos y cortocircuitos que pueden derivar en problemas más costosos.

La hoja de ruta de Ebenezer sugiere, en segundo lugar, drenar todos los líquidos del automóvil. “Vamos a vaciar todos los líquidos del vehículo y vamos a sacar todos los fluidos, todos van a ir fuera, aceite, líquido de freno, líquido de embrague, todos los líquidos para afuera”, precisa el mecánico. La presencia de agua mezclada con otros fluidos compromete la lubricación y la integridad del frenado o el embrague.

La cascada de averías derivadas del agua explica por qué los talleres insisten en tomar medidas rápidas y evitar soluciones caseras. El diagnóstico temprano permite aumentar las opciones de reparar el vehículo y evita que los daños se multipliquen, una situación que, según el profesional, suele agravarse por la presión de los propietarios por recuperar el uso del coche cuanto antes.

Intervención profesional y posibles daños

La retirada de líquidos contaminados por agua resulta imprescindible para poder realizar una valoración del estado general del motor. El proceso no solo implica una revisión profunda del motor, sino también de todos los circuitos de fluidos, pues incluso una pequeña cantidad de agua puede generar corrosión interna y provocar fallos.

Las recomendaciones de los expertos alertan sobre la tendencia de algunos usuarios a probar por sí mismos la funcionalidad del vehículo, lo que bloquea la intervención técnica correcta y, en muchos casos, hace imposible la recuperación de mecánicas complejas. En estos incidentes, el tiempo y la profesionalidad son factores decisivos para evitar la pérdida total del vehículo.

Por ello. este especialista insisten en llamar a un servicio técnico antes de cualquier manipulación. La actuación rápida y precisa incrementa las posibilidades de que el coche pueda regresar a la carretera sin comprometer la seguridad de los ocupantes ni la vida útil de los sistemas principales.