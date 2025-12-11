España

De memorizar a comprender: estos son los beneficios de leer en alto mientras estudias

Estudiar en voz alta activa más sentidos y puede mejorar la memoria y la comprensión

Guardar
Una estudiante implementa técnicas de
Una estudiante implementa técnicas de aprendizaje en sus estudios finales (Freepik)

En el camino hacia un buen rendimiento académico, no todas las técnicas de estudio funcionan igual para todo el mundo, pero algunas destacan por su sencillez y eficacia. Una de ellas —sorprendentemente infravalorada— es estudiar en voz alta. Convertir la lectura silenciosa en una enunciación activa hace que entren en juego más sentidos, lo que se supone una mejor retención del temario.

Este método aparece recogido en distintas guías de aprendizaje, como las que ofrece Cámara FP en sus recursos para estudiantes de ciclos formativos, donde se subraya la importancia de encontrar un sistema que permita fijar conocimientos de forma sólida. Estudiar en voz alta no es solo repetir, sino activar la memoria auditiva y visualizar lo que se lee. Esto permite mantener una mayor atención en el transcurso del proceso cognitivo.

La clave está en lo que se conoce como “efecto de producción”. Cuando pronunciamos las palabras, nuestro cerebro registra la información a través de varios canales a la vez —visual, auditivo y motor—, creando conexiones más fuertes. Al escucharte hablar, no solo lees, también refuerzas la idea. Esto también evita distraerse con facilidad. La vocalización obliga a mantener el hilo y reduce la tendencia a divagar, uno de los principales problemas del estudio silencioso.

Es la primera vez en el año que vio estudiar a su hijo y no pudo evitar querer sacar fotos del momento

Además, explicar un concepto en voz alta —aunque sea para uno mismo— ayuda a comprobar si se ha entendido de verdad. Si cuesta expresarlo, probablemente aún no esté claro. Ese ejercicio de traducción mental es el que profundiza en la comprensión.

Otra ventaja es que permite desarrollar habilidades de comunicación: claridad, ritmo, entonación… características que también tienen un peso importante en la formación profesional, especialmente en ciclos relacionados con la informática y las comunicaciones, como los Grados Superiores de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o Desarrollo de Aplicaciones Web que se imparten en Cámara FP.

Cómo aplicar esta técnica sin complicarse

Para sacarle partido, basta con incorporar algunos hábitos sencillos:

  • Elegir un espacio adecuado. Un lugar tranquilo, ordenado y sin interrupciones mejora la concentración.
  • Organizar el material. Tener los apuntes, libros o documentos digitales a mano facilita el ritmo de estudio.
  • Dividir el contenido. Trabajar por bloques ayuda a no saturarse y permite avanzar de forma más estructurada.
  • Leer activamente. Variar la entonación, subrayar y tomar notas evita que la lectura se vuelva monótona.
  • Grabar algunas sesiones. Escucharse después ayuda a reforzar lo aprendido y a detectar qué partes necesitan repasarse.
La técnica Feynman no es
La técnica Feynman no es apta para memorizar literalmente, sino para entender y aplicar el conocimiento (Imagen ilustrativa Infobae)

Otros consejos útiles

No existe una regla universal. Para algunos, hablar en voz alta es fundamental para mantenerse enfocados, sin embargo, para otros, una lectura más baja resulta más natural. Además, puede evitar la sensación de fatiga. Lo importante es encontrar el tono que permita estudiar sin perder concentración.

No obstante, es importante entender que repetir por repetir no garantiza aprendizaje. Comprender primero y verbalizar después es lo que realmente da resultado.

Estudiar en voz alta puede resultar muy útil, pero no es la única técnica disponible. Si no encaja, existen alternativas como la técnica de Feynman, el método Cornell o la autoexplicación. Todas pueden convivir entre sí y adaptarse según el momento o el tipo de contenido.

Temas Relacionados

EstudioMemoriaCogniciónExámenesEspaña-NoticiasEspaña-Salud

Últimas Noticias

Blanca García, nutricionista: “Fíjate bien cuando vayas a comprar atún y no te lleves atún claro, tiene mucho mercurio”

La recomendación de los expertos afecta sobre todo a los grupos más vulnerables como niños o embarazadas donde el riesgo es doble

Blanca García, nutricionista: “Fíjate bien

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

El extenso patrimonio de Fernando Alonso antes de ser padre: 260 millones euros, un museo y 4 casas por el mundo

El piloto asturiano se encuentra en la dulce espera de su primer hijo en común con Melissa Jiménez, quien dará a luz en primavera

El extenso patrimonio de Fernando

Pere Navarro, director de la DGT, considera un lujo usar el coche cada día para que solo se desplace una persona

El director señala que el problema no está en el coche privado, sino en cómo se utiliza

Pere Navarro, director de la

Cinco aperitivos hechos con salmón: canapés y entrantes fáciles y ricos para esta Navidad

El aperitivo es una de las partes más esperadas de las comidas navideñas, además de una oportunidad perfecta para innovar y aventurarnos con recetas nuevas

Cinco aperitivos hechos con salmón:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Siete mujeres brasileñas liberadas tras

Siete mujeres brasileñas liberadas tras desmantelar una red de explotación sexual en Logroño

Pere Navarro, director de la DGT, considera un lujo usar el coche cada día para que solo se desplace una persona

La Justicia rechaza desheredar a dos hermanas tras ser acusadas por su padre alcohólico de maltrato: vincula el “distanciamiento” a la adicción

La UCO arresta a Antxon Alonso, el empresario vinculado a Servinabar y Santos Cerdán, en la operación contra Leire Díez

El Ayuntamiento de Madrid amplía la Zona SER a 17 nuevos barrios, cobrará en algunos más allá de las 21:00 horas y también domingos y festivos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Cómo evitar estafas a la hora de comprar un número de lotería: la policía comparte su decálogo de seguridad

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 diciembre

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”