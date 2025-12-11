De memorizar a comprender: estos son los beneficios de leer en alto mientras estudias

Una estudiante implementa técnicas de aprendizaje en sus estudios finales (Freepik)

En el camino hacia un buen rendimiento académico, no todas las técnicas de estudio funcionan igual para todo el mundo, pero algunas destacan por su sencillez y eficacia. Una de ellas —sorprendentemente infravalorada— es estudiar en voz alta. Convertir la lectura silenciosa en una enunciación activa hace que entren en juego más sentidos, lo que se supone una mejor retención del temario.

Este método aparece recogido en distintas guías de aprendizaje, como las que ofrece Cámara FP en sus recursos para estudiantes de ciclos formativos, donde se subraya la importancia de encontrar un sistema que permita fijar conocimientos de forma sólida. Estudiar en voz alta no es solo repetir, sino activar la memoria auditiva y visualizar lo que se lee. Esto permite mantener una mayor atención en el transcurso del proceso cognitivo.

La clave está en lo que se conoce como “efecto de producción”. Cuando pronunciamos las palabras, nuestro cerebro registra la información a través de varios canales a la vez —visual, auditivo y motor—, creando conexiones más fuertes. Al escucharte hablar, no solo lees, también refuerzas la idea. Esto también evita distraerse con facilidad. La vocalización obliga a mantener el hilo y reduce la tendencia a divagar, uno de los principales problemas del estudio silencioso.

Además, explicar un concepto en voz alta —aunque sea para uno mismo— ayuda a comprobar si se ha entendido de verdad. Si cuesta expresarlo, probablemente aún no esté claro. Ese ejercicio de traducción mental es el que profundiza en la comprensión.

Otra ventaja es que permite desarrollar habilidades de comunicación: claridad, ritmo, entonación… características que también tienen un peso importante en la formación profesional, especialmente en ciclos relacionados con la informática y las comunicaciones, como los Grados Superiores de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o Desarrollo de Aplicaciones Web que se imparten en Cámara FP.

Cómo aplicar esta técnica sin complicarse

Para sacarle partido, basta con incorporar algunos hábitos sencillos:

Elegir un espacio adecuado . Un lugar tranquilo, ordenado y sin interrupciones mejora la concentración.

Organizar el material . Tener los apuntes, libros o documentos digitales a mano facilita el ritmo de estudio.

Dividir el contenido . Trabajar por bloques ayuda a no saturarse y permite avanzar de forma más estructurada.

Leer activamente . Variar la entonación, subrayar y tomar notas evita que la lectura se vuelva monótona.

Grabar algunas sesiones. Escucharse después ayuda a reforzar lo aprendido y a detectar qué partes necesitan repasarse.

La técnica Feynman no es apta para memorizar literalmente, sino para entender y aplicar el conocimiento (Imagen ilustrativa Infobae)

Otros consejos útiles

No existe una regla universal. Para algunos, hablar en voz alta es fundamental para mantenerse enfocados, sin embargo, para otros, una lectura más baja resulta más natural. Además, puede evitar la sensación de fatiga. Lo importante es encontrar el tono que permita estudiar sin perder concentración.

No obstante, es importante entender que repetir por repetir no garantiza aprendizaje. Comprender primero y verbalizar después es lo que realmente da resultado.

Estudiar en voz alta puede resultar muy útil, pero no es la única técnica disponible. Si no encaja, existen alternativas como la técnica de Feynman, el método Cornell o la autoexplicación. Todas pueden convivir entre sí y adaptarse según el momento o el tipo de contenido.