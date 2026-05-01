España

Una mujer de 75 años recibe una factura telefónica de 16.000 euros después de un viaje: “Estoy destrozada, solo cobro 943 euros de pensión”

La jubilada se encontró al volver a casa con una doble tragedia: la muerte repentina de su marido y una deuda imposible de afrontar

Guardar
Las llamadas a su marido le han costado más de 16.000 euros. (Archivo/Infobae México)
Las llamadas a su marido le han costado más de 16.000 euros. (Archivo/Infobae México)

Christine Büttner, una jubilada alemana de 75 años, nunca imaginó que un simple deseo de mantener el contacto con su esposo durante un viaje le costaría más de 16.000 euros. Tras participar en una excursión organizada a Turquía en otoño de 2025, la mujer, profesora de música retirada y residente en Baja Sajonia, realizó cuatro breves llamadas a su marido, que permanecía en Alemania. Pocos días después de su regreso, recibió una factura telefónica que la dejó en estado de shock, una suma imposible de afrontar con su pensión mensual de 943 euros.

La historia de Christine refleja los riesgos ocultos de utilizar el móvil fuera de la Unión Europea. La afectada explicó a Bild que, mientras estaba en Turquía, “solo quería poder comunicarme con mi marido”. Según el detalle de la factura, el coste de las llamadas ascendió a 37,86 euros, pero el verdadero problema surgió por el consumo de datos móviles en segundo plano, sin que ella lo supiera. En solo tres días, el teléfono registró casi 100 GB de datos, probablemente por actualizaciones automáticas o aplicaciones activas, lo que disparó la deuda hasta los 16.615 euros.

PUBLICIDAD

La operadora había enviado varios mensajes de advertencia a la jubilada, avisando de que el gasto se acercaba y luego superaba los límites habituales de 59 y 119 euros. Ante la necesidad de seguir comunicándose, Christine desactivó esos límites, sin prever las consecuencias. Desde 2017, dentro de la Unión Europea, los cargos por roaming han sido eliminados, pero Turquía no está incluida en la regulación y, por tanto, los precios pueden aumentar sin control si el cliente retira las protecciones automáticas. Un portavoz de la operadora señaló que “desactivar esta protección es una decisión consciente del cliente”.

El consumo de datos y la política de roaming

El caso de Christine ilustra la importancia de conocer las condiciones específicas de la tarifa antes de viajar fuera de la Unión Europea. Aunque las llamadas internacionales y el uso de datos están regulados y limitados dentro de los países miembros, en destinos como Turquía el usuario puede encontrarse con precios desorbitados. En este caso, la jubilada no era consciente de que su móvil seguía consumiendo datos, ni de la magnitud del gasto que estaba acumulando en tan poco tiempo.

PUBLICIDAD

Martin Cooper habla sobre la primera llamada desde un teléfono celular.

La factura detallaba el consumo de casi 100 GB en apenas tres días, lo que resultó en la cifra de 16.615 euros. Los límites de consumo impuestos por la operadora pueden evitar estos sustos, pero al desactivarlos, aunque sea por necesidad, el riesgo económico se dispara. Christine Büttner, al volver a casa, se encontró con la doble tragedia: la muerte repentina de su esposo y una deuda imposible de afrontar. “Quedé completamente destrozada. “Solo recibo 943 euros de pensión”, declaró a Bild, subrayando el impacto emocional y financiero del suceso.

La respuesta de la operadora y el futuro de la afectada

Ante la situación de Christine, la compañía telefónica decidió revisar el caso y, como gesto de buena voluntad, redujo la deuda a 1.690 euros, una cantidad que la mujer ya había pagado pese a sus limitaciones económicas. La empresa señaló que la investigación sigue abierta para determinar si pueden hacer alguna excepción o reducción adicional, dada la gravedad de la situación personal de la cliente.

Anciana con cabello gris y suéter claro sentada en una mesa de cocina, leyendo una factura de gas Consolidated Edison de $298.40 que está vencida
Le han reducido la factura por su situación personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio sirve de advertencia a quienes viajan fuera de la Unión Europea y utilizan sus teléfonos móviles sin revisar las condiciones del contrato. El caso de Christine Büttner muestra cómo una combinación de desconocimiento tecnológico, necesidad personal y la falta de regulación en ciertas zonas puede derivar en una deuda catastrófica. Mientras tanto, la jubilada sigue esperando una solución definitiva que alivie su situación, marcada por la pérdida de su esposo y la presión de una factura que nunca pensó recibir.

Temas Relacionados

Personas MayoresAncianosDineroConsumo DigitalNuevas TecnologíasEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué dice la ley sobre vender o regalar cachorros si tu mascota ha tenido una camada en casa

La Ley de Bienestar Animal establece las condiciones para la venta y al cesión gratuita de estos animales

Qué dice la ley sobre vender o regalar cachorros si tu mascota ha tenido una camada en casa

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2

El castillo mejor conservado de España: una arquitectura única del siglo XV y un foso abierto al público

El edificio no solo llama la atención por su aspecto exterior, también por el viaje en el tiempo que supone recorrer sus estancias

El castillo mejor conservado de España: una arquitectura única del siglo XV y un foso abierto al público

La insólita imagen de la monarquía internacional reunida en Suecia que podría no volver a repetirse: con la reina Sofía en primera línea y más de 10 reyes

En la última década se han ido reduciendo las reuniones de las casas reales europeas como la que ha conseguido celebrar el rey Carlos Gustavo de Suecia por su 80 cumpleaños

La insólita imagen de la monarquía internacional reunida en Suecia que podría no volver a repetirse: con la reina Sofía en primera línea y más de 10 reyes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

VanDyck, experto en economía: “Sin un EEUU que abrace el libre comercio, la alternativa es la expansión y Mercosur es la gran oportunidad para la UE”

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo