Una mujer de 75 años recibe una factura telefónica de 16.000 euros después de un viaje: “Estoy destrozada, solo cobro 943 euros de pensión”

Las llamadas a su marido le han costado más de 16.000 euros. (Archivo/Infobae México)

Christine Büttner, una jubilada alemana de 75 años, nunca imaginó que un simple deseo de mantener el contacto con su esposo durante un viaje le costaría más de 16.000 euros. Tras participar en una excursión organizada a Turquía en otoño de 2025, la mujer, profesora de música retirada y residente en Baja Sajonia, realizó cuatro breves llamadas a su marido, que permanecía en Alemania. Pocos días después de su regreso, recibió una factura telefónica que la dejó en estado de shock, una suma imposible de afrontar con su pensión mensual de 943 euros.

La historia de Christine refleja los riesgos ocultos de utilizar el móvil fuera de la Unión Europea. La afectada explicó a Bild que, mientras estaba en Turquía, “solo quería poder comunicarme con mi marido”. Según el detalle de la factura, el coste de las llamadas ascendió a 37,86 euros, pero el verdadero problema surgió por el consumo de datos móviles en segundo plano, sin que ella lo supiera. En solo tres días, el teléfono registró casi 100 GB de datos, probablemente por actualizaciones automáticas o aplicaciones activas, lo que disparó la deuda hasta los 16.615 euros.

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La operadora había enviado varios mensajes de advertencia a la jubilada, avisando de que el gasto se acercaba y luego superaba los límites habituales de 59 y 119 euros. Ante la necesidad de seguir comunicándose, Christine desactivó esos límites, sin prever las consecuencias. Desde 2017, dentro de la Unión Europea, los cargos por roaming han sido eliminados, pero Turquía no está incluida en la regulación y, por tanto, los precios pueden aumentar sin control si el cliente retira las protecciones automáticas. Un portavoz de la operadora señaló que “desactivar esta protección es una decisión consciente del cliente”.

El consumo de datos y la política de roaming

El caso de Christine ilustra la importancia de conocer las condiciones específicas de la tarifa antes de viajar fuera de la Unión Europea. Aunque las llamadas internacionales y el uso de datos están regulados y limitados dentro de los países miembros, en destinos como Turquía el usuario puede encontrarse con precios desorbitados. En este caso, la jubilada no era consciente de que su móvil seguía consumiendo datos, ni de la magnitud del gasto que estaba acumulando en tan poco tiempo.

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Martin Cooper habla sobre la primera llamada desde un teléfono celular.

La factura detallaba el consumo de casi 100 GB en apenas tres días, lo que resultó en la cifra de 16.615 euros. Los límites de consumo impuestos por la operadora pueden evitar estos sustos, pero al desactivarlos, aunque sea por necesidad, el riesgo económico se dispara. Christine Büttner, al volver a casa, se encontró con la doble tragedia: la muerte repentina de su esposo y una deuda imposible de afrontar. “Quedé completamente destrozada. “Solo recibo 943 euros de pensión”, declaró a Bild, subrayando el impacto emocional y financiero del suceso.

La respuesta de la operadora y el futuro de la afectada

Ante la situación de Christine, la compañía telefónica decidió revisar el caso y, como gesto de buena voluntad, redujo la deuda a 1.690 euros, una cantidad que la mujer ya había pagado pese a sus limitaciones económicas. La empresa señaló que la investigación sigue abierta para determinar si pueden hacer alguna excepción o reducción adicional, dada la gravedad de la situación personal de la cliente.

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Le han reducido la factura por su situación personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio sirve de advertencia a quienes viajan fuera de la Unión Europea y utilizan sus teléfonos móviles sin revisar las condiciones del contrato. El caso de Christine Büttner muestra cómo una combinación de desconocimiento tecnológico, necesidad personal y la falta de regulación en ciertas zonas puede derivar en una deuda catastrófica. Mientras tanto, la jubilada sigue esperando una solución definitiva que alivie su situación, marcada por la pérdida de su esposo y la presión de una factura que nunca pensó recibir.