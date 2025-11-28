España

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Con el año nuevo a la vuelta de la esquina, se acaba el tiempo para hacerse con uno de estos dispositivos: podrá adquirirse en cualquier comercio que decida ponerlas a la venta, por lo que es importante comprobar que cumple con todos los requisitos

Eso de llevar los triángulos reflectantes en el maletero ya tiene fecha de caducidad: a partir del 1 de enero de 2026, esta herramienta de señalización en carretera será jubilada por las balizas V-16, las cuales serán desde entonces el único sistema permitido en España y otros países europeos para coches y la mayoría de vehículos de cuatro ruedas. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la norma incluye a turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. Las motocicletas quedan fuera de la obligatoriedad, aunque el organismo también recomienda su uso.

La cuenta atrás para la entrada en vigor del Real Decreto 1030/2022 ha disparado la compra de estos dispositivos. Motivos no faltan: a partir de la fecha señalada, las autoridades podrán imponer una multa de 80 euros a cualquiera que no lleve la señalización homologada a bordo y a mano.

La baliza V16 debe guardarse en la guantera o en cualquier lugar del vehículo que permita acceder fácilmente a ella ante una emergencia. El modo de uso es muy sencillo: sólo ha de encenderse y situarse en la zona más alta posible. Para camiones y autobuses, si la estructura impide colocarla en el techo, se autoriza su ubicación en la puerta del conductor.

Dónde se pueden comprar las balizas V-16 homologadas

La variedad de modelos responde a la alta demanda y a la amplitud de la oferta. El listado de señales certificadas puede consultarse en la web oficial de la DGT. Solo existe una regla innegociable: todas deben haber pasado los controles de calidad de los laboratorios LCOE (Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia) o IDIADA (Applus IDIADA), que aseguran el cumplimiento normativo y técnico.

La OCU advertía hace unos meses de que algunas balizas comercializadas por grandes plataformas online no tienen un certificado de homologación conforme al Real Decreto: “Son modelos desactualizados y desde el año que viene su uso podría ser sancionado con 80 euros de multa; además de suponer un riesgo para el conductor al carecer de funciones básicas como la geolocalización o la conexión automática con la Dirección General de Tráfico (DGT)”, ha señalado.

El certificado de homologación de
El certificado de homologación de la baliza V16 (DGT)

En las principales cadenas de supermercado y otros comercios pueden encontrarse múltiples alternativas. Alcampo ofrece la baliza desde 29,98 euros, mientras que en Carrefour el precio arranca en 29,99 euros. Hay dispositivos a la venta en PCComponentes (32,95 euros), Norauto (33,05 euros), Leroy Merlin (33,10 euros), Mediamarkt (33,99 euros) y Bauhaus (35,99 euros). En el tramo superior de precios figuran Feuvert (39,95 euros) y El Corte Inglés (39,99 euros).

Correos también ha empezado a vender estas balizas, y se encuentran disponibles en sus 2.380 oficinas y a través de 6.000 carteros rurales, además de Correos Market, donde el modelo bip&drive geolocalizado se vende por 59,90 euros y la opción más barata aparece en 41,95 euros, ambos sin gastos de envío.

Del mismo modo, comercios online - como Amazon - también están ya vendiendo balizas homologadas, con precios que oscilan entre los 30 y los 40 euros. Pero debe ponerse atención al producto: en la práctica, cualquiera puede vender estas balizas porque no se exige licencia específica de comercialización. Por este motivo, resulta fundamental asegurarse de que el modelo ofertado cumple todos los requisitos. Para garantizar la validez de la baliza adquirida, la comprobación es sencilla: debe figurar en la lista oficial publicada por la DGT e incluir el código de homologación adecuado, que empieza por “LCOE” seguido de 12 cifras o “IDIADA PC” seguido de 8 dígitos. Solo las señales con estos certificados garantizan su uso legal a partir de 2026. En realidad, cualquier baliza que cueste menos de 20 euros deberá levantar sospechas en cuanto a su validez, a no ser que se trate de alguna oferta que rebaje su valor real.

Existen criterios técnicos claros e imprescindibles para la nueva norma: visibilidad de 360 grados al menos desde 1 kilómetro en cualquier condición meteorológica, autonomía mínima de 30 minutos en modo intermitente, tarjeta SIM integrada para conectividad y geolocalización activa durante al menos 12 años y el certificado oficial de homologación de la DGT. Así, empieza una nueva etapa en la señalización de emergencia en las carreteras españolas.

