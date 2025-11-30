Queda un mes para la V16 obligatoria: listado oficial de modelos de baliza homologados y dónde comprarla

La llegada de 2026 trae consigo un cambio importante para todos los conductores: la sustitución definitiva de los triángulos de emergencia por la baliza V16. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado recientemente que este dispositivo será obligatorio a partir del 1 de enero y que todavía son muchas las dudas entre quienes no han comprado una o no saben exactamente qué deben buscar.

¿QUÉ ES LA BALIZA V16?

La baliza V16 es un dispositivo luminoso diseñado para mejorar la seguridad en caso de avería o accidente. Su objetivo principal es evitar que los ocupantes del vehículo tengan que bajarse y caminar por la calzada para colocar los triángulos, una maniobra considerada peligrosa ante el riesgo de atropello.

Las balizas homologadas cumplen una doble función. Por un lado, alertan a otros conductores mediante una luz intermitente de alta intensidad de la presencia de un vehículo detenido. Por otro, transmite inmediatamente la ubicación del vehículo a la plataforma de vehículo conectado DGT 3.0, permitiendo que la información se refleje en tiempo real tanto en los paneles de mensaje variable de la carretera como en los navegadores de los demás vehículos.

Además, funciona de manera totalmente autónoma gracias a una tarjeta SIM integrada: no necesita teléfono móvil, cobertura personal ni aplicaciones externas. La normativa, además, obliga a que estos dispositivos incluyan al menos 12 años de conectividad garantizada sin coste adicional para el usuario, por lo que las compañías de telecomunicaciones no pueden cobrar cuotas ni suscripciones.

¿DESDE CUÁNDO ES OBLIGATORIA?

La obligación entra en vigor el 1 de enero de 2026. Desde entonces, la V16 será el único medio legal de preseñalización en caso de avería o accidente. No portar una baliza homologada se considera una infracción leve, con una sanción económica de 80 euros, según advierte la DGT.

¿CÓMO SÉ SI UNA V16 ESTÁ HOMOLOGADA?

Para que una baliza V16 sea válida debe cumplir dos requisitos obligatorios que cualquier conductor puede comprobar fácilmente.

1. Debe aparecer en el listado oficial de la DGT La DGT ha publicado un listado en su página web con las marcas y modelos que han superado los ensayos obligatorios en laboratorios autorizados y, por tanto, están homologados. Si un dispositivo no figura en esta lista, no está certificado y no será válido, aunque su envase o publicidad indiquen lo contrario.

2. Debe llevar una marca visible en la tulipa

Todas las balizas homologadas incluyen una inscripción obligatoria en la tulipa, que indica el laboratorio que realizó las pruebas y el número de informe correspondiente. Esta marca garantiza que el modelo ha superado los ensayos exigidos.

Si la baliza no cumple alguno de estos requisitos, no podrá utilizarse legalmente en carretera.

¿DÓNDE COMPRAR LA V16 Y CUÁNTO CUESTA?

Para evitar falsificaciones o modelos no homologados, es recomendable comprar únicamente en canales de confianza que muestren claramente la referencia homologada. Entre ellos se incluyen las tiendas oficiales de los fabricantes, cuyos productos aparecen en la lista de la DGT.

También se pueden adquirir en grandes distribuidores que verifican los dispositivos. Antes de realizar la compra, se debe comprobar siempre que la referencia exacta del modelo coincida con las indicaciones de la DGT.

Los precios de las balizas homologadas suelen comenzar alrededor de 35 euros en los modelos más básicos, y pueden aumentar según la marca, la calidad y los extras incluidos, como protección adicional, funda o sistemas complementarios.