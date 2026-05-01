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La vida nómada de una jubilada de 78 años: acampada en solitario, cruzar lagos en canoa y la naturaleza como principal “fuente de paz”

Wendy ha conquistado las redes sociales con su forma de vida al aire libre

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La vida nómada de una jubilada de 78 años
Wendy en su tienda de campaña. (Instagram/Wendy Outdoors)

A los 78 años, Wendy no espera nada. No espera el clima ideal, la compañía perfecta ni el momento oportuno. Carga su furgoneta, se adentra en algún rincón remoto de Canadá y monta su tienda.

Allí empieza, una vez más, la vida que ha elegido: una existencia al aire libre, en contacto directo con la naturaleza.

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Lo que comenzó como una forma personal de habitar el mundo ha terminado convirtiéndose, casi sin buscarlo, en un fenómeno digital. Hoy suma más de 347.000 seguidores en YouTube y 63.000 en TikTok, donde comparte escenas cotidianas de una rutina que para muchos resulta extraordinaria, pero que para ella es simplemente natural.

La vida nómada de una jubilada de 78 años
Wendy en la tienda de campaña/wendy desmontando la tienda. (Instagram/Wendy Outdoors)

Una vida sencilla, una libertad total

Wendy recorre algunas de las regiones más apartadas de Canadá con un estilo de vida que mezcla austeridad y libertad. Acampa en solitario, cocina a la lumbre, camina durante horas por senderos y cruza lagos en canoa. Por la noche, duerme rodeada de un silencio que describe como casi absoluto.

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No está completamente sola. Milo, su perro, la acompaña en la mayoría de estas travesías, explorando con ella bosques y arroyos. En ocasiones especiales se suma Bob, su marido desde hace más de 25 años.

No se trata de escapadas puntuales ni de unas vacaciones prolongadas. Wendy vive así de forma continua desde hace años, con su furgoneta como base y la naturaleza como hogar.

La vida nómada de una jubilada de 78 años
Wendy acampando fuera. (Instagram/Wendy Outdoors)

Un fenómeno digital sin artificios

Su crecimiento en redes sociales ha sido constante. A los miles de seguidores en YouTube y TikTok se suman cerca de 44.000 personas en Instagram, donde también comparte fragmentos de su día a día bajo el usuario en @wendy.outdoors.

Lo que distingue su contenido no es la espectacularidad, sino justo lo contrario. Sus vídeos tienen un ritmo pausado, sin adornos ni artificios, mostrando los paisajes tal como son: bosques, lagos y costas canadienses en estado puro.

Además de compartir experiencias, ofrece consejos prácticos sobre camping, senderismo, piragüismo o cocina al aire libre. En la descripción de su canal lo resume de forma sencilla: le encanta estar al aire libre, y es ahí donde se siente feliz.

La vida nómada de una jubilada de 78 años
Wendy mostrando su tienda de campaña. (Instagram/Wendy Outdoors)

“Un lugar de descubrimiento infinito”

Para Wendy, la naturaleza no es solo un entorno, sino una filosofía de vida. La define como “un lugar de descubrimiento infinito” y como su principal “fuente de restauración, paz personal y alegría”.

Su objetivo es claro: animar a personas de todas las edades, capacidades y géneros a acercarse al aire libre “de la manera que puedan”. Está convencida de que la naturaleza tiene “algo mágico que ofrecernos a todos”, ya sea a través de pequeños retos o de momentos de descanso profundo.

La vida nómada de una jubilada de 78 años
Wendy dentro de su tienda de campaña. (Instagram/Wendy Outdoors)

La edad como punto de partida

Uno de los aspectos que más impacta de su historia es su edad. Frente a la idea de que ciertas experiencias tienen límite, Wendy responde con hechos. Y también con palabras: en uno de sus vídeos dejó claro que, mientras su cuerpo se lo permita, no piensa detenerse.

El senderismo y el remo mantienen su cuerpo activo. El silencio de los paisajes que recorre, asegura, fortalece su espíritu. Y las redes sociales le permiten compartir esa experiencia sin filtros.

La vida nómada de una jubilada de 78 años
Wendy montando la canoa en su coche. (Instagram/Wendy Outdoors)

Su mensaje ha conectado con miles de personas porque es directo y reconocible: no hay que esperar a las condiciones perfectas ni a un momento ideal que quizá nunca llegue. La aventura, como la felicidad, puede empezar en cualquier instante.

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