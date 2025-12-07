Espana agencias

El Gobierno prevé destinar 13.000 millones en diez años a la empresa estatal de vivienda

Barcelona, 7 dic (EFECOM).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que se invertirán 13.000 millones de euros en los próximos diez años en Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda, con un desembolso de 1.300 millones cada año, empezando ya en 2026.

En una entrevista en 'La Vanguardia', la ministra ha asegurado que los 1.300 millones para el año que viene "ya están consignados": "No hay problema con los presupuestos prorrogados, los tenemos ubicados para que la empresa pueda contar con estos recursos al arrancar el 2026".

Casa 47, que fue presentada esta semana, va a lanzar próximamente una oferta pública de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España y ha anunciado que los contratos que firme esta entidad podrán ser de hasta 75 años y el precio del alquiler no podrá superar el 30 % de la renta media del territorio.

"Hemos previsto una inversión anual de 1.300 millones en la próxima década, con lo cual estaríamos hablando de 13.000 millones para los próximos diez años mínimo de aporte. Una vez alcancemos ese hito de la primera década, con la gestión de estos alquileres la empresa tendría que resultar viable económicamente sin necesidad de más aportación pública", ha afirmado.

Según la ministra, con la limitación de precios al 30 % de la renta, la empresa estatal de vivienda ofrecería pisos en Barcelona "a la mitad de la media de los precios" actual, "con un alquiler que rondaría los 713 euros para una vivienda de 70-80 metros cuadrados", y en Madrid el precio se reduciría un 38 %, hasta los 735 euros por el mismo tipo de vivienda.

Sobre la ley de alquiler de temporada que está paralizada en el Congreso de los Diputados, ha confiado en que "al inicio del año, la ponencia y la comisión de Vivienda sean capaz de llegar a ese consenso" y ha instado a Junts, clave para su aprobación, a respaldarla.

"El planteamiento que tiene que hacerse Junts no es el de conceder o no apoyo al Gobierno o a los grupos que los representamos, sino dar respuesta o no a los catalanes que hoy sufren ese problema de fraude en los alojamientos de temporada o de abusos como consecuencia de la falta de garantías en ese tipo de contratos. Son en ellos en quienes tiene que pensar y no en el Gobierno", ha remarcado.

En cuanto al Plan de Vivienda 2026-2030, ha señalado que no irá al Consejo de Ministros hasta enero, "en aras del acuerdo", y ha confiado en que las comunidades gobernadas por el PP lo apoyen.

"Si han participado del debate, si hemos incorporado sus propuestas, salvo que reciban una llamada de Génova, lo razonable es que digan sí", ha señalado. EFECOM

