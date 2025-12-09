Mundo

Zelensky dijo que en los próximos días presentará a Estados Unidos su actualización del plan de paz para Ucrania

El presidente ucraniano dejó claro que la revisión del acuerdo impulsado por Donald Trump no contempla concesiones territoriales a Rusia

Zelensky dijo que en los próximos días presentará a Estados Unidos su actualización del plan de paz para Ucrania (REUTERS/Al Drago)

El presidente de UcraniaVolodimir Zelensky, confirmó este martes que su gobierno enviará en los próximos días un plan de paz revisado a Estados Unidos. El anuncio fue realizado durante una visita oficial a Roma, donde sostuvo un encuentro con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, en el marco de una gira diplomática que incluyó reuniones con líderes europeos y de la OTAN.

Estamos comprometidos con una paz real y mantenemos un contacto constante con Estados Unidos”, señaló Zelensky a través de la red X.

En un futuro próximo estaremos listos para enviar los documentos revisados a Estados Unidos”, agregó el mandatario.

Estas declaraciones se produjeron horas después de sostener una ronda de discusiones en Londres y Bruselas con socios políticos europeos, en un contexto en que Washington mantiene conversaciones paralelas con Rusia.

En el mensaje publicado durante su reunión con Meloni en el Palacio Chigi —la sede del Ejecutivo italiano—, Zelensky subrayó que la iniciativa ucraniana incorpora propuestas desarrolladas junto a gobiernos europeos.

El presidente ucraniano dejó claro que la revisión del acuerdo impulsado por Donald Trump no contempla concesiones territoriales a Rusia (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Las partes ucraniana y europeas están ahora más desarrolladas y estamos preparados para presentárselos a nuestros socios de Estados Unidos. Juntos, con la parte estadounidense, esperamos lograr rápidamente que estos pasos sean lo más factibles posibles”, argumentó el mandatario.

Durante la jornada, el presidente ucraniano mantuvo una conversación privada de más de una hora con la primera ministra italiana. Tras el encuentro, calificó la reunión como “excelente y muy sustancial” y destacó que el apoyo italiano resulta fundamental en los esfuerzos diplomáticos.

“Apreciamos el papel activo de Italia en la generación de ideas prácticas y en la definición de pasos para acercar la paz”, indicó Zelensky, quien explicó que había puesto al tanto a Meloni sobre la labor reciente del equipo negociador ucraniano.

Zelensky agradeció también la asistencia humanitaria proporcionada por Italia y el compromiso con el suministro de generadores eléctricos, un recurso urgente para la población ante los continuos ataques rusos.

Esto es exactamente lo que apoyará a las familias ucranianas, a nuestra gente, a los niños y a la vida cotidiana en nuestras ciudades y comunidades, que siguen soportando constantes ataques rusos. Debemos proteger vidas. ¡Gracias, Italia!”, expresó en su publicación.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante el primer día de la cumbre del G7 (REUTERS/Louisa Gouliamaki/Archivo)

La agenda del presidente incluyó una audiencia privada con el papa León XIV en Castel Gandolfo, residencia del pontífice en las afueras de Roma. Según el comunicado oficial de la Santa Sede, el papa estadounidense reiteró la necesidad de “continuar el diálogo” y manifestó el deseo de que las iniciativas diplomáticas lleven a consolidar una paz “justa y duradera”.

Con anterioridad, Zelensky afirmó que su gobierno prepara un plan alternativo dirigido a los negociadores de Washington. Sobre este documento, advirtió su negativa rotunda a aceptar concesiones territoriales a Rusia como parte de un eventual acuerdo. De este modo, la posición oficial de Ucrania queda clara: cualquier pacto debe salvaguardar la integridad de sus fronteras.

Por último, el mandatario fue consultado acerca de la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de celebrar elecciones en Ucrania. “Yo estoy siempre listo”, manifestó al ser abordado por periodistas tras abandonar un hotel en la capital italiana.

Las gestiones diplomáticas de Zelensky, tanto en la Unión Europea como ante EEUU, se producen en un clima de presión internacional por encontrar una vía para frenar la guerra, que ya supera los tres años de duración y sigue afectando gravemente a la población ucraniana.

(Con información de EFE)

