Islandia se retira de Eurovisión y se convierte en el quinto país que descarta su presencia en Viena por la participación de Israel

Representantes de Islandia en Eurovisión 2025. (REUTERS/Denis Balibouse)

Eurovisión 2026 acaba de perder a otro de los países participantes. Islandia se ha convertido en el sexto miembro de la UER en anunciar que no estará en el certamen europeo el año que viene, una decisión motivada por la polémica presencia de Israel en el concurso.

Tras la reunión de la junta directiva de la emisora RÚV este miércoles 10 de diciembre, la cadena pública ha emitido un extenso comunicado anunciando su retirada de Eurovisión.

“La Corporación Nacional de Radiodifusión de Islandia (RÚV) ha decidido no participar en el Festival de la Canción de Eurovisión en Viena, Austria, el próximo año”, reza el escrito, que señala que “la participación de la emisora ​​pública israelí KAN en el concurso ha generado recientemente desunión, tanto entre las emisoras miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) como entre el público".

La Corporación explica que en los últimos meses se ha debatido “en detalle” sobre la participación de la KAN, mientras que apunta que en la asamblea general del 4 de diciembre “no se realizó ninguna votación” sobre la presencia de Israel porque los cambios aplicados por la UER en las bases del concurso recibieron el respaldo mayoritario de los miembros.

'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

Tras aquella reunión, la televisión islandesa anunció que tomaría una decisión oficial tras la junta directiva de este miércoles, en la que finalmente se ha optado por la salida del Festival. “Dado el debate público en este país y las reacciones a la decisión de la UER tomada la semana pasada, es evidente que ni la alegría ni la tranquilidad reinarán en cuanto a la participación de RÚV en Eurovisión. Por lo tanto, RÚV ha decidido notificar hoy a la UER que no participará en Eurovisión el próximo año”, agrega el comunicado.

“Era importante encontrar una solución para todos”

La RÚV señala que el asunto de la participación de Israel “era complejo de resolver y ya había dañado la reputación del concurso y de la UER. Era importante encontrar una solución para todos los involucrados”, mientras que buena parte de la sociedad islandesa “se oponía a la participación de Islandia en Eurovisión” por este conflicto.

“El Söngvakeppnin [preselección de Islandia] y Eurovisión siempre han tenido como objetivo unir a la nación islandesa, pero ahora está claro que este objetivo no se puede lograr”, añade la emisora pública, que aclara que todavía no se ha tomado una decisión sobre la próxima edición de su preselección, el Söngvakeppnin. “Se están evaluando las opciones disponibles y se anunciará una decisión cuando esté lista”, concluye el comunicado.

Con su salida, Islandia se suma a España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos, que también han descartado su presencia en Viena el próximo mes de mayo a causa de la participación de Israel en el Festival.