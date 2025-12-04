El rey emérito Juan Carlos I pone voz a parte del audiolibro de ‘Reconciliación’, sus memorias

Juan Carlos I, en imagen de archivo (Europa Press)

“Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia". Así comienza Reconciliación, el libro de memorias del monarca emérito Juan Carlos I, que, publicado hace un mes en Francia, por fin vio la luz en España este miércoles, 3 de diciembre. La edición española llega acompañada de una extra, tal y como ha confirmado Europa Press: el emérito ha puesto voz al prólogo y al corolario del audiolibro, que estará disponible este viernes.

Así, Juan Carlos I pronuncia las primeras y últimas frases de un relato concebido y escrito desde su residencia en Abu Dabi junto a la autora francesa Laurence Debray. La editorial ha lanzado de forma simultánea el libro en formato físico y digital en España y en siete países de América —Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos—, con previsión de ampliarlo pronto al resto de la región. Desde el sello, han asegurado al citado medio ser “muy optimistas” con las ventas y destacan la enorme expectación generada desde que se conoció el proyecto.

El volumen, de 500 páginas, recorre la vida del exjefe del Estado desde su nacimiento en Roma en 1938, en el exilio, hasta su marcha a Abu Dabi en 2020, meses después de que Felipe VI decidiera retirarle la asignación y renunciar a la herencia que le pudiera corresponder personalmente de su padre, tras diversas informaciones publicadas sobre una sociedad ‘offshore’ creada por el rey emérito vinculada a una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí.

Además, en el corolario —también grabado por él—, el monarca reflexiona sobre la “fragilidad” de la monarquía española y asegura que hará todo lo posible por apoyar el reinado de su hijo, Felipe VI, y el futuro papel de su nieta, la princesa Leonor. “Dejo con total confianza el destino de la Corona en sus manos. Lo repito: la democracia es un bien frágil que hay que preservar y defender”, afirma antes de cerrar el libro con: “¡Por España, todo por España! ¡Viva España, viva el Rey!”.

La publicación española de Reconciliación llega después de largos meses en las que ha habido debate por su contenido y la diferencia de tiempo de publicación entre España y Francia. Planeta tuvo que llegar a defender que la edición es idéntica a la que vio la luz en Francia bajo el sello Stock, descartando cualquier tipo de modificación o recorte. “¿Cómo se podía pensar que se suprimirían partes? Eso sería visto como censura”, señalaron desde la editorial.

Las memorias abordan episodios clave de la historia reciente, desde su relación con el dictador Francisco Franco hasta el golpe de Estado del 23-F. Juan Carlos I señala que Franco le hizo Rey “para crear un régimen más abierto” y recuerda que durante dos años tuvo todos los poderes: “El poder de indultar o de refrendar la pena de muerte. No tuve que hacerlo, ya que si hubiera dicho que no entonces, los generales me habrían derrocado”.