España enviará el sistema antidrones 'Crow' a Lituania para detectar vehículos aéreos no tripulados

El Ministerio de Defensa enviará próximamente a Lituania un sistema antidrones 'Crow' que permitirá "detectar e identificar" vehículos aéreos no tripulados y globos ante las frecuentes incursiones que está sufriendo el país báltico.

Así lo ha confirmado la ministra Margarita Robles en el encuentro telefónico que ha mantenido con su homólogo lituano, Robertas Kaunas, quien ha agradecido a España su compromiso con la seguridad y la defensa de los países bálticos, "en el actual clima de amenaza".

En un comunicado, Defensa ha explicado que el sistema 'Crow' utiliza una combinación de radares, cámaras y sensores para crear un "escudo inteligente" que protege infraestructuras críticas, aeropuertos y despliegues militares.

Robles ha manifestado el compromiso total en la defensa de la paz y, en hacerlo por la vía diplomática, "como socio fiable y responsable que es España", no sin antes señalar que "Rusia tiene que saber que las amenazas no van a quebrar el compromiso de nuestro país con el trabajo, la cooperación y la unidad de la Alianza en pro de la libertad y la seguridad".

Esta aportación adicional española se ha comunicado ya a la OTAN, de quien depende la misión, y a la Unión Europea, donde Lituania expuso este lunes "el reto de seguridad que estas incursiones suponen".

COMPROMISO DE ESPAÑA

El Ministerio de Defensa ha recordado además que España está presente en Lituania con el 'Destacamento Vilkas', que aporta cerca de 200 militares con 11 aeronaves F-18 y un avión A400 para reabastecimiento en vuelo.

El Destacamento Aerotáctico (DAT) Vilkas, del Ejército del Aire y del Espacio (EA), tomó en agosto el relevo de la Fuerza Aérea de Rumanía para llevar a cabo las operaciones de policía aérea de la OTAN en Lituania, oficialmente denominada enhance Air Policing (eAP).

