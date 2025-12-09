España

Una niñera acusada de envenenar a la familia de la que cuidaba: ponía productos domésticos en la comida a lo largo de dos meses

La empleada fue detenida en febrero de 2024, acusada de haber introducido productos domésticos tóxicos en las comidas y bebidas de la familia

Nunca antes en Francia se había acusado a una niñera de atacar a una familia judía por su religión. Los hechos, tan graves como inéditos, ocurrieron en la intimidad de un hogar en Nanterre y afectaron a una pareja con tres niños pequeños de 2, 5 y 7 años, informa Le Parisien.

Leïla Y., de 42 años, argelina sin hijos y con orden de salida del territorio francés desde febrero de 2024, será juzgada este martes 9 de diciembre ante el Tribunal Penal de Nanterre (Hauts-de-Seine), por “administración de una sustancia nociva que provoca una incapacidad superior a ocho días, cometida por motivos de raza, etnia, nacionalidad o religión”.

La historia empieza en enero de 2024

Los hechos se remontan a enero de 2024, dos meses después de que la pareja contratara a la empleada como niñera interna. Para asegurar el puesto, la niñera argelina proporcionó a sus empleadores una copia de su documento nacional de identidad belga. Este documento falsificado también es motivo de su procesamiento.

El 30 de enero, su empleadora acudió a la comisaría, angustiada. Unos días antes, había bebido vino con sabor a productos de limpieza. El desmaquillante le había quemado los ojos de forma inusual. La noche anterior, minutos después de que la niñera se marchara, la madre notó espuma en una botella de zumo de uva y olor a lejía en el vino. Un plato de pasta con whisky, que había consumido sin problema el día anterior, tenía un sabor a perfume.

Nadie tuvo acceso al centro de acogida, salvo la pareja, sus hijos y la niñera. Ella se quedó sola con ellos el lunes entre las 17:15 y las 20:30. La policía incautó los envases y productos de limpieza sospechosos: un limpiador multiusos en aerosol y un limpiador de inodoros con lejía WC Activ.

El 3 de febrero, la niña de 5 años le reveló a su madre que había visto a “Nadine” (el nombre que la niñera prefería usar delante de todos) transfiriendo un producto jabonoso a una botella de alcohol etiquetada como “Jerusalén”.

Los análisis toxicológicos son concluyentes: se encontraron niveles elevados de polietilenglicol y agentes químicos en vino, whisky, aguardiente de higos, zumo de uva e incluso pasta. Estos productos son “nocivos, incluso corrosivos, y pueden causar graves lesiones en el tracto digestivo”.

Comentarios antisemitas

Tras ser puesta bajo custodia policial el 5 de febrero de 2024, Leïla Y. inicialmente negó las acusaciones. Luego, durante el registro de su domicilio, le espetó a la policía: “Como tienen dinero y poder, nunca debí haber trabajado para una mujer judía; solo me trajo problemas”.

Esta declaración, recogida en el informe oficial, constituye la base de la imputación de circunstancia agravante por parte del juez de instrucción. Estas declaraciones “transmiten estereotipos antisemitas sobre la relación con el poder y el dinero” y revelan que “Leïla Y. hizo comentarios antisemitas directamente relacionados con el delito”.

Bajo custodia policial, la mujer admitió haber vertido una “loción a base de jabón” en la comida, describiéndolo como un “castigo” y una “advertencia” tras una disputa salarial con sus empleadores. “Estaba enojada; me estaban faltando al respeto”, explicó, y añadió: “Sabía que podría causarles dolor, pero no lo suficiente como para matarlos”.

Su abogada, Solange Marle, indica que su clienta se ha retractado de su confesión y refuta firmemente la acusación de antisemitismo. Según su abogada, la principal motivación de la niñera residía en profundos celos.

“Las declaraciones en cuestión siguen centradas en una cuestión de clase y un resentimiento económico”, argumenta el abogado, especificando que “las sustancias en cuestión se encontraron únicamente en las bebidas de los padres, no en las de los niños”. La evaluación psiquiátrica de la acusada concluyó que no padecía ningún trastorno que le hubiera quitado o afectado el juicio.

Las acusaciones

El testimonio de un guardia de seguridad del colegio judío donde están matriculados los niños confirma la disputa económica, pero también el prejuicio antisemita vinculado al dinero: “Se quejaba de esta familia, diciendo que eran tacaños, que no querían pagarle más, ni siquiera un euro. Entonces me dijo la famosa frase: ‘Si tienen dinero, me lo pueden dar’”.

El análisis del teléfono de la niñera reveló búsquedas en Google en diciembre de 2023 sobre la identidad de las víctimas, así como sobre “mujeres judías bereberes” y “prácticas religiosas del judaísmo”. Además, durante sus entrevistas, los niños informaron que la niñera les hacía preguntas sobre religión con regularidad y que el menor la vio tocar repetidamente las mezuzot, objetos religiosos judíos fijados en la puerta principal de una casa. La empleada lo niega.

Inicialmente, la presunta autora fue acusada de “intento de envenenamiento”, pero los cargos fueron reclasificados: los informes periciales no establecieron que los productos vertidos fueran “de naturaleza tal que causen la muerte”, condición legal para el envenenamiento.

