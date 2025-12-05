Aitana y Amaia se reencuentran en la Academia de ‘OT 2025’ siete años después: “Tú eras la guay y yo era el producto”

Aitana y Amaia en 'OT 2025' (Prime Video)

Operación Triunfo 2017 se convirtió en la edición más mítica de las nuevas generaciones de triunfitos, salvando las distancias con lo histórica que fue la primera con Rosa López, David Bisbal o Chenoa, entre otros. Este año, OT 2025 se ha propuesto revivir la magia de esa edición trayendo de vuelta a dos de las grandes protagonistas: Amaia y Aitana.

Las concursantes han vuelto a la Academia donde se hicieron amigas y convivieron durante tres meses hace siete años. Allí les tocó cantar juntas en la gala 4 la canción Con las ganas de Zahara, que es el tema con el que han dado a entender con misterio la visita en las cuentas oficiales del programa. Ha sido un momento histórico para el formato, aunque ya volvieron a cantar juntas su colaboración La canción que no quiero cantarte en sus respectivas giras.

Se han unido por iniciativa de Aitana, ya que han revelado que le preguntó a su compañera si a ella también le habían dicho que fuese de visita al programa: “Se le ocurrió a Aitana, me escribió la semana pasada: ‘Oye tía, ¿vamos juntas?’“, ha narrado Amaia. El primer tema que han tratado es la rivalidad que se creó en torno a ellas. “Tú eras la guay y yo era el producto”, ha explicado Aitana entre risas.

Momentos graciosos de Aitana en la Academia

La envidia de Aitana y Amaia

“Nosotras no hemos venido a promocionar nada, solo nuestra amistad”, ha comentado Amaia bromeando antes de que Aitana señalase lo “distintas” que son y que se ven “muy poco”. “El otro día nos dijimos por primera vez algo que nunca nos habíamos dicho y es que yo le he tenido envidia”, ha asegurado la ganadora de su edición. De hecho, la catalana ha admitido que a ella también le pasó: “Ha habido momentos en los que hemos sentido envidia la una de la otra, pero vuestra puta culpa”.

“Venir juntas a mí me ha puesto nerviosa”, se ha sincerado la navarra. Amaia se ha abierto sobre lo que sintió fuera del programa frente a la carrera de su compañera: “Yo fui la perdedora, bueno no, pero me refiero a la maldición del ganador esa que se dice”. “No tiene ningún sentido y me pareció supersano que nos lo dijéramos”, ha dicho Aitana sobre esa “envidia”.

Por su parte, Aitana ha hecho una reflexión sobre el triunfo: “Las dos somos muy felices con lo que hacemos y nadie es más que nadie ni triunfa más. El triunfo está en la felicidad en lo que hagas, da igual si es música mainstream, que es lo que hago yo y lo que me hace feliz”.

Amaia y Aitana en 'OT 2025' (Prime Video)

Además, Amaia ha comentado lo similares que eran sus perfiles en el concurso por ser las más pequeñas: “El nombre también, ¿sabes la cantidad de veces que me han llamado Aitana, tía? Yo ya decía: ‘Joder con la puta Aitana’“. Es más acabaron hablando ”parecido" y la navarra se dio cuenta de un detalle: “Yo creo que te imitaba un poco”.

Amaia y Aitana fuera de la academia

Eso sí, la intérprete de El relámpago sabe que ellas han tenido suerte: “A nosotras nos quieren mucho, tía”. También han agradecido que en la próxima gala se canten canciones suyas: Tengo un pensamiento y Mariposas. Su salida del programa fue muy extraña, la familia de Aitana tuvo que “ir al psicólogo” y la de Amaia también lo vivió intensamente: “Fue una cosa muy fuerte, estaban todos rarísimos y en Navidades les vi y les dije: ‘¿Qué os pasa?’“.

Por otro lado, Aitana ha recordado uno de los momentos más icónicos de su paso por la Academia, sus sanjacobos mojados en leche, pese a que en la intimidad no fue tan bonito: “Pillé diarrea, fue en la gala de Con las ganas”. También ha indicado que “odiaba” cuando le tocaba bailar en el programa, aunque Noemí Galera le ha recordado como son sus shows ahora. “Tampoco... Muevo el culo, eso sí”, ha respondido a la directora antes de pasar a cantar juntas en el piano.