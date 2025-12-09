Gloria Ramos, experta en Feng Shui: “Para decorar tu casa esta Navidad no es necesario que tires cosas, solo debes integrarlo en el espacio”

Ella no aconseja dejar de decorar, sino crear una atmósfera festiva en casa siguiendo algunas pautas. (VisualesIA)

No hay una palabra que asociamos más con la época navideña que “decoración”: en esta temporada del año, las casas se brillan con distintas luces y los adornos les inspiran vida. El árbol de Navidad ya está puesto en prácticamente todos los hogares españoles, pero todo este ajetreo a veces viene acompañado por una pregunta: ¿cómo decoramos el espacio sin saturarlo?

A esta pregunta ha respondido Gloria Ramos, experta en Feng Shui, en una reciente entrevista para la revista Arquitectura y Diseño. Gloria conoce los retos a los que se pueden enfrentar quienes buscan disfrutar de un hogar cálido y acogedor, pero que no saben por dónde empezar.

Por suerte, existe la filosofía de Feng Shui, basada en ordenar los espacios para facilitar el flujo de energía. Sus directrices nos puede ayudar a convertir nuestra vivienda en un lugar bonito y sereno, sin excesos y saturación de los espacios.

A pesar de que es un modelo de diseño que tradicionalmente no se usa para decoración navideña, porque solo dura pocas semanas, Gloria ha revelado que sí que es posible vivir las fiestas navideñas con más conciencia, combinando las festividades y el equilibrio en el hogar.

El arte del Feng Shui en esencia

Lo primero que Gloria explica al medio anteriormente mencionado es lo importante que es tener la casa decorada por Navidad en su tiempo exacto: la experta desaconseja empezar a decorar inmediatamente después de celebrar Halloween, porque afirma que, desde la perspectiva del Feng Shui esto es un gravísimo error, ya que altera el espacio.

Según Gloria, lo ideal es decorar la casa a principios de diciembre y retirar todos los adornos entre el 6 y 10 de enero. Según ella, cuanto menos tiempo esté puesta, mejor: “No es solo cuestión de fechas, sino de convertir la acción de poner y quitar la decoración en un pequeño ritual de conexión con el hogar”.

La experta es consciente de que la decoración navideña del hogar es algo muy ligado a nuestras raíces, una tradición difícil de saltarnos porque es parte de la magia de la Navidad. Para ello, ella no aconseja dejar de decorar, sino crear una atmósfera festiva en casa siguiendo algunas pautas: “La clave está en decorar, sin bloquear, sin invadir y sin perder la esencia del hogar”.

Gloria recomienda no mover los muebles para colocar luces o adornos navideños, porque así se altera el flujo energético del espacio. Su consejo es que “lo navideño no se imponga sobre la energía habitual, sino que se incorpore de manera armónica y respetuosa con el entorno”.

La recomendación más básica de Feng Shui que Gloria sugiere durante la Navidad es decorar la casa con propósito, y no con exceso. Por eso, antes de llenar la casa de luces brillantes y adornos decorativos, la experta invita a seguir cuatro puntos clave.

Los cuatro puntos de Feng Shui a seguir en Navidad

No satures los espacios

La norma general cuando decoramos por Navidad es añadir nuevos elementos al hogar. Pero si seguimos la lógica del Feng Shui, es importante tener cuidado a la hora de añadirlos para no crear espacios saturados. La experta recomienda elegir adornos que tengan un sentido personal y evitar los que son puramente decorativos.

Además, para que la energía de las estancias fluya de manera natural, Gloria desaconseja mover mobiliario esencial de la casa solo para colocar el árbol. Reitera la importancia de mantener el orden durante estas semanas, aunque sean días de más ajetreo: “El hogar no debe perder su esencia”.

Cuida la ubicación del árbol

Aunque no tenga un significado energético para el Feng Shui, el árbol de Navidad es un contenedor de historias. Por ello, su ubicación en la casa y la forma en la que lo decoramos son clave porque podrían generar impacto. Lo ideal sería ponerlo en un rincón con respaldo, sin bloquear el paso ni la luz natural.

Gloria sugiere decorarlo utilizando una paleta de colores en coherencia con el ambiente y que no sea excesiva. Los adornos deben estar repartidos por todo el árbol de manera armoniosa para llamar a la tranquilidad y en cuanto a las luces, “mejor que sean cálidas y suaves, evitando parpadeos intensos”, señala.

Decora con calidez

Para decorar la casa con calidez y equilibrio durante la época festiva, la experta anima a apostar por elementos naturales, como ramas secas, piñas o manojitos de musgo. Siempre es mejor que la iluminación sea cálida, los textiles cálidos y decorar con objetos familiares que tengan una carga emocional positiva.

La especialista en Feng Shui también señala que “hay que evitar una decoración que esté rota o no tenga sentido, la saturación visual, los objetos que dificulten el movimiento, los colores excesivamente discordantes o las luces frías”.

Cambia lo justo

La última sugerencia de la especialista es no desarmar la estética base del hogar. Para hacer hueco para añadir adornos navideños, debemos hacerlo con cuidado para no romper el equilibrio base que ya tenemos en nuestros espacios. Con esto, la experta quiere decir que “no hay vaciar por completo una estantería para colocar los adornos, basta con integrarlos de forma natural y respetuosa”.