España

Este es uno de los belenes “más grandes de Europa”: 12 empresas implicadas y más de 30 figuras y construcciones

La ciudad Melilla acoge el belén a escala natural más grande de toda África y que ha sido inaugurado este lunes festivo en la entrada al interior del recinto amurallado de Melilla La Vieja

La ciudad de Melilla acoge
La ciudad de Melilla acoge el belén más grande de África y cuenta con una treintena de construcciones y personajes. / Captura de pantalla de Instagram

Este lunes festivo por la Inmaculada Concepción, el belén a escala natural de Melilla abría sus puertas a todo aquel que se acercase a verlo. Considerado el más grande de África, esta representación religiosa es también reconocido como “uno de los más grandes de Europa”, según la Fundación Melilla Ciudad Monumental. Su ubicación es a las puertas del recinto amurallado de Melilla La Vieja ya puede visitarse.

Francisco Díaz, presidente de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, ha subrayado ante los medios de comunicación la singularidad de esta recreación, afirmando que, tras haber visitado otros belenes, “como el nuestro no he visto ninguno”. La inauguración ha congregado a numerosos visitantes, que han podido recorrer un espacio que aspira a transportarles a la antigua ciudad de Belén.

El montaje, que se desarrolla en un entorno patrimonial emblemático, destaca por la fidelidad de sus edificios, infraestructuras y figuras, diseñados para recrear un pueblo de hace dos mil años. Díaz ha explicado que el objetivo es que quienes accedan al recinto “se trasladen a un pueblo de hace dos mil años”, una experiencia que, en su opinión, “se consigue” cada año. La magnitud del proyecto queda reflejada en la implicación de 12 empresas y 60 personas, la instalación de más de 30 figuras y una veintena de construcciones, según ha detallado el presidente de la Fundación Melilla Ciudad Monumental a la Agencia EFE.

Francisco Díaz, presidente de la
Francisco Díaz, presidente de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, durante la inauguración del belén de la ciudad el lunes 8 de diciembre de 2025. / Captura de pantalla de Instagram

El esfuerzo detrás de esta construcción, que puede parecer “efímera”, ha sido destacado por Díaz, quien ha pedido a los visitantes que valoren “lo que van a disfrutar” y eviten causar desperfectos “que nos los podríamos ahorrar”. Además, ha agradecido la labor de todos los profesionales que han hecho posible el belén para que “la gente pueda disfrutarlo”.

El belén de Melilla, un referente en España

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha coincidido en resaltar la relevancia de este belén, asegurando que debe ser “uno de los mejores de España”. Imbroda ha recordado que la iniciativa fue “una de las mejores ideas que se tuvo en su momento y cada día se ha desarrollado mejor”, ha afirmado, convencido de que “miles y miles de personas” visitarán diariamente el belén de este año, que “merece mucho la pena”, según ha manifestado a la agencia de comunicación.

Por su parte, Javier Martínez, gerente de la empresa ‘Maniac Media’, responsable de la instalación, ha explicado que en esta edición han apostado por crear “sensaciones nuevas” mediante la combinación de espacios abiertos y cerrados a lo largo de la exposición, una fórmula que “funcionó bastante bien” el año pasado. Martínez ha señalado que la “dificultad técnica y narrativa” del proyecto reside en la capacidad de generar “sensaciones diferentes con las mismas escenas”.

Los belenes más impresionantes de España: desde los nacimientos vivientes de Cataluña al belén de chocolate más grande del mundo

La tecnología, cada vez más presente en el belén, permite que resulte complicado distinguir entre piedras naturales y artificiales, y se incorporan elementos como relieves, motores y agua, según ha enumerado Martínez. El gerente ha agradecido al Gobierno melillense su apuesta por invertir en este proyecto navideño que ha atraído la atención de numerosas personas en su primer día, tal y como ha recogido la Agencia EFE.

