Así fue el momento en el que encendieron el árbol de Navidad del Obelisco

Con un show de luces, el Gobierno de la Ciudad realizó un acto de inauguración del arbol de navidad que estará en el Obelisco

Una multitud se reunió frente al Obelisco para presenciar el encendido de luces del árbol que marca el inicio de las celebraciones navideñas en la Ciudad de Buenos Aires. El evento, que se realiza por tercer año consecutivo, transformó las inmediaciones de la Plaza de la República y principales avenidas de la Capital en un escenario iluminado y musical.

La ceremonia, animada por el actor y cantante Fer Dente, atrajo la atención de vecinos y visitantes que llegaron de diferentes barrios para contemplar el clásico espectáculo de luces y canciones. Un grupo de estudiantes de escuelas porteñas fue el encargado de accionar el botón que puso en marcha la iluminación: Santiago Sepliarsky, Tiziano Vega, Nayara Gutiérrez y Sofía Muñoz se eligieron “por su esfuerzo y dedicación”.

Al momento de pulsar el botón, la expectativa invadió la explanada. Un conteo regresivo de diez a cero acompañó la espera, hasta que un resplandor recorrió el árbol y los ornamentos instalados en todo el centro porteño. Fer Dente, tras la activación, interpretó junto a un coro la canción “Navidad, Navidad”, y luego sumó el villancico “Papá Noel llegó a la Ciudad”. El cierre llegó con la participación del Coro Gospel AfroSound, que entonó “Merry Christmas” ante los presentes, según reportó el comunicado oficial.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, señaló: “Queremos que esta Navidad nos encuentre reunidos y hermanados. Las Fiestas son un momento para valorar y agradecer lo bueno: la familia, los amigos, los afectos, todas las cosas positivas que nos hacen bien, que nos ayudan a seguir siempre adelante y nos hacen fuertes para afrontar los enormes desafíos que siempre tenemos”.

Árboles decorados y guirnaldas iluminan las comunas porteñas, la ornamentación se extiende hasta el 7 de enero en distintos parques y avenidas principales

La ornamentación no se limita al Obelisco. El típico “BA Verde” en la Plaza de la República fue intervenido con esculturas lumínicas y un pesebre, mientras que uno de los atractivos visuales de la noche lo dio un mapping proyectado sobre el monumento, el cual se repetirá el miércoles 24 desde las 21 hasta las 2 del jueves, según los datos publicados por el Gobierno de la Ciudad. La propuesta navideña abarca las quince comunas porteñas, con árboles iluminados, guirnaldas y más de un millar de adornos decorativos instalados en plazas, parques y centros comerciales.

Luego del encendido en el Obelisco, el clima de celebración se traslada a otros espacios de Buenos Aires. El Paseo Navideño de Plaza Sicilia, en el barrio de Palermo, suma un jardín lumínico de gran escala, un mercado temático y espectáculos sinfónicos.

También se desarrolla una agenda de talleres y propuestas lúdicas dirigidas a las infancias en varias plazas, mientras los mercados gastronómicos y los centros comerciales a cielo abierto de la Ciudad adoptan la estética típica de la temporada, informa el portal oficial.

La actividad, organizada por la gestión local, continuará hasta el miércoles 7 de enero de 2026. Durante ese período, permanecerán encendidas las luminarias y elementos decorativos en los principales corredores urbanos, como las avenidas Santa Fe, Corrientes, Callao, Córdoba, Rivadavia, Gaona, Cabildo, Federico Lacroze, Triunvirato, Del Libertador, Figueroa Alcorta, Caseros, Martín García, San Juan, Díaz Vélez, Honorio Pueyrredón, Pedro Goyena y el sector turístico de Caminito.

El mapping sobre el Obelisco acompaña espectáculos musicales y actividades interactivas abiertas al público durante la temporada festiva porteña

De acuerdo con la información oficial, en cada comuna se instaló al menos un árbol intervenido con iluminación. Algunos de los puntos destacados son el Cantero Central Rodolfo Ortega Peña (Comuna 1, Av. 9 de Julio y Arenales), la Plazoleta Brigadier Gral. Tomás de Iriarte en Recoleta, Plaza Miserere en la zona de Once, Plaza Almagro, Parque Chacabuco y Plaza Barrancas de Belgrano. Otros espacios clave son el Barrio Estación Buenos Aires, Plaza de la Bandera, Plaza Arenales, Plaza República Islámica de Irán y Parque Los Andes, entre otros puntos citados por la organización.

El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, expresó en el comunicado: “Diciembre es sinónimo de festejos, encuentros y celebraciones; acompañamos decorando con adornos navideños y árboles de Navidad las calles y plazas más importantes de la Ciudad, es una de las épocas más lindas del año”.