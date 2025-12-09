Sociedad

Así fue el momento en el que encendieron el árbol de Navidad del Obelisco

La tradicional fiesta porteña contó con la presencia de estudiantes elegidos por su esfuerzo escolar, la conducción de Fer Dente, intervenciones lumínicas en plazas y avenidas, además de propuestas navideñas que se extenderán hasta el 7 de enero

Guardar
Con un show de luces, el Gobierno de la Ciudad realizó un acto de inauguración del arbol de navidad que estará en el Obelisco

Una multitud se reunió frente al Obelisco para presenciar el encendido de luces del árbol que marca el inicio de las celebraciones navideñas en la Ciudad de Buenos Aires. El evento, que se realiza por tercer año consecutivo, transformó las inmediaciones de la Plaza de la República y principales avenidas de la Capital en un escenario iluminado y musical.

La ceremonia, animada por el actor y cantante Fer Dente, atrajo la atención de vecinos y visitantes que llegaron de diferentes barrios para contemplar el clásico espectáculo de luces y canciones. Un grupo de estudiantes de escuelas porteñas fue el encargado de accionar el botón que puso en marcha la iluminación: Santiago Sepliarsky, Tiziano Vega, Nayara Gutiérrez y Sofía Muñoz se eligieron “por su esfuerzo y dedicación”.

Al momento de pulsar el botón, la expectativa invadió la explanada. Un conteo regresivo de diez a cero acompañó la espera, hasta que un resplandor recorrió el árbol y los ornamentos instalados en todo el centro porteño. Fer Dente, tras la activación, interpretó junto a un coro la canción “Navidad, Navidad”, y luego sumó el villancico “Papá Noel llegó a la Ciudad”. El cierre llegó con la participación del Coro Gospel AfroSound, que entonó “Merry Christmas” ante los presentes, según reportó el comunicado oficial.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, señaló: “Queremos que esta Navidad nos encuentre reunidos y hermanados. Las Fiestas son un momento para valorar y agradecer lo bueno: la familia, los amigos, los afectos, todas las cosas positivas que nos hacen bien, que nos ayudan a seguir siempre adelante y nos hacen fuertes para afrontar los enormes desafíos que siempre tenemos”.

Árboles decorados y guirnaldas iluminan
Árboles decorados y guirnaldas iluminan las comunas porteñas, la ornamentación se extiende hasta el 7 de enero en distintos parques y avenidas principales

La ornamentación no se limita al Obelisco. El típico “BA Verde” en la Plaza de la República fue intervenido con esculturas lumínicas y un pesebre, mientras que uno de los atractivos visuales de la noche lo dio un mapping proyectado sobre el monumento, el cual se repetirá el miércoles 24 desde las 21 hasta las 2 del jueves, según los datos publicados por el Gobierno de la Ciudad. La propuesta navideña abarca las quince comunas porteñas, con árboles iluminados, guirnaldas y más de un millar de adornos decorativos instalados en plazas, parques y centros comerciales.

Luego del encendido en el Obelisco, el clima de celebración se traslada a otros espacios de Buenos Aires. El Paseo Navideño de Plaza Sicilia, en el barrio de Palermo, suma un jardín lumínico de gran escala, un mercado temático y espectáculos sinfónicos.

También se desarrolla una agenda de talleres y propuestas lúdicas dirigidas a las infancias en varias plazas, mientras los mercados gastronómicos y los centros comerciales a cielo abierto de la Ciudad adoptan la estética típica de la temporada, informa el portal oficial.

La actividad, organizada por la gestión local, continuará hasta el miércoles 7 de enero de 2026. Durante ese período, permanecerán encendidas las luminarias y elementos decorativos en los principales corredores urbanos, como las avenidas Santa Fe, Corrientes, Callao, Córdoba, Rivadavia, Gaona, Cabildo, Federico Lacroze, Triunvirato, Del Libertador, Figueroa Alcorta, Caseros, Martín García, San Juan, Díaz Vélez, Honorio Pueyrredón, Pedro Goyena y el sector turístico de Caminito.

El mapping sobre el Obelisco
El mapping sobre el Obelisco acompaña espectáculos musicales y actividades interactivas abiertas al público durante la temporada festiva porteña

De acuerdo con la información oficial, en cada comuna se instaló al menos un árbol intervenido con iluminación. Algunos de los puntos destacados son el Cantero Central Rodolfo Ortega Peña (Comuna 1, Av. 9 de Julio y Arenales), la Plazoleta Brigadier Gral. Tomás de Iriarte en Recoleta, Plaza Miserere en la zona de Once, Plaza Almagro, Parque Chacabuco y Plaza Barrancas de Belgrano. Otros espacios clave son el Barrio Estación Buenos Aires, Plaza de la Bandera, Plaza Arenales, Plaza República Islámica de Irán y Parque Los Andes, entre otros puntos citados por la organización.

El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, expresó en el comunicado: “Diciembre es sinónimo de festejos, encuentros y celebraciones; acompañamos decorando con adornos navideños y árboles de Navidad las calles y plazas más importantes de la Ciudad, es una de las épocas más lindas del año”.

Temas Relacionados

ObeliscoNavidadCiudad de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Video: así fue la demolición de dos puentes de la autopista Dellepiane y avanzan las obras de remodelación

El tránsito quedó restablecido este lunes por la mañana luego de un cierre total que inicialmente se extendía hasta el martes. Qué resta hacer en una de las principales vía de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires

Video: así fue la demolición

Detuvieron a una vecina del ex policía asesinado a puñaladas al que le quemaron la casa para borrar rastros

La mujer, de 47 años, vive apenas a 150 metros de donde asesinaron al jubilado. El crimen se dio en el marco de un robo hace casi dos años y tres meses

Detuvieron a una vecina del

La falsa escena del crimen de caballito

El caso inicialmente se presentó como un acto de defensa propia en un contexto de violencia de género: Maidana sostuvo ante la policía de la ciudad que la víctima tenía una restricción perimetral y que le disparó al verlo ingresar a su domicilio. Sin embargo, la investigación ha dado un giro dramático en las últimas horas. La fiscal a cargo acusa a la oficial de haber asesinado a su ex marido a sangre fría y de haber montado una falsa escena del crimen para ocultar su responsabilidad.

La falsa escena del crimen

Mendoza: cinco andinistas se extraviaron en el Cerro Punta Negra y fueron rescatados tras un amplio operativo

Tras un aviso por mensajes de WhatsApp y la alerta de desaparición, se activó un despliegue aéreo y terrestre en la zona montañosa. Se trataba de tres argentinos y dos ciudadanos australianos

Mendoza: cinco andinistas se extraviaron

Lo buscaban por apuñalar y matar a su novio y cuando lo atraparon aún tenía manchas de sangre en la ropa

Ocurrió en Marcos Paz y el sospechoso fue capturado en la calle. La víctima tenía 45 años

Lo buscaban por apuñalar y
DEPORTES
“No volaba una mosca”: Diego

“No volaba una mosca”: Diego Martínez confesó un momento de tensión con Cavani y Rojo en su paso por Boca

La millonaria cifra que deberán pagar los equipos de Fórmula 1 para correr en 2026: por qué Alpine se verá beneficiado

Tyson sorprendió al revelar cuándo y dónde será la “pelea de los 107 años” contra Mayweather: “Vamos a romper todos los récords”

Faustino Oro se quedó con el duelo de jóvenes talentos en la primera rueda del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

Los festejos de Marcos Rojo tras el triunfo de Racing ante Boca: hit en La Bombonera, llamativo posteo y celebración en un boliche

TELESHOW
El guiño de Leonardo Sbaraglia

El guiño de Leonardo Sbaraglia al ganar en los Martín Fierro por la serie de Carlos Menem: “Vamos por la reelección”

Marta González se conmovió al recibir el Martín Fierro de Cine a la Trayectoria: “El cariño de la gente es el mejor premio”

Camila Plaate ganó Revelación en el Martín Fierro de Cine 2025 por la película Belén: “Se lo dedico a las mujeres pobres”

Priscila Crivocapich confirmó su separación de Roberto García Moritán: “Desilusionada”

María Becerra, diva de la alfombra roja en el Martín Fierro de Cine 2025: “Yo pedí audicionar para En el barro”

INFOBAE AMÉRICA

“El Eternauta”: una profecía sobre

“El Eternauta”: una profecía sobre la resistencia que se renueva

Tras la cita en Londres, Ucrania propondrá a Estados Unidos un plan de paz que excluye la cesión de tierras reclamadas por Rusia

La dictadura de Cuba sentenció a cadena perpetua al ex ministro de Economía Alejandro Gil por espionaje y corrupción

La Fiscalía General de Honduras solicitó la captura internacional de Juan Orlando Hernández tras el indulto de EEUU

Una niñera será juzgada en Francia por envenenar a padres judíos con productos de limpieza