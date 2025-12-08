España

Tragedia en Tenerife: muere una cuarta persona por el fuerte oleaje en Los Gigantes

Varias personas fueron arrastradas por el mar en la piscina natural de la zona, en un episodio que las autoridades han calificado de “muy grave”

Acantilados de Los Gigantes, en Tenerife
Acantilados de Los Gigantes, en Tenerife (Wikipedia)

El fuerte oleaje que ha azotado la costa de Los Gigantes, en el municipio tinerfeño de Santiago del Teide, ha dejado un balance provisional de cuatro personas fallecidas. Este domingo murieron tres de ellas, mientras que otra fue hospitalizada. tras recibir maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar, siendo posteriormente atendida por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladada en helicóptero al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria Sin embargo, según han informado a Efe fuentes del Gobierno de Canarias, este lunes por la mañana ha fallecido.

El suceso ocurrió en torno a las 16.00 horas. Varias personas fueron arrastradas por el mar en la piscina natural de la zona, en un episodio que las autoridades han calificado de “muy grave”.

Entre las víctimas mortales se encuentran un hombre de 35 años, una mujer de 55 años y otro hombre cuya edad no ha trascendido. Otra persona sufrió un traumatismo craneoencefálico de “bastante gravedad” y fue evacuada al Hospital Universitario Hospiten Sur. Los equipos sanitarios desplazados también han atendido a dos personas con heridas leves.

El director del 112 Canarias ha asegurado, en declaraciones recogidas por Canarias 7, la magnitud del incidente, asegurando que no “hay palabras” para describir la situación que se vive en la costa de Tenerife. En el dispositivo de rescate han intervenido efectivos del SUC, la Guardia Civil, el Grupo de Emergencias y Salvamento (Ges), Salvamento Marítimo, los servicios de salvamento en playas y los Bomberos de Tenerife, según ha recogido el 112 Canarias en una nota de prensa.

“Un sálvase quien pueda”

Algunos testigos han relatado a los servicios informativos de RTVC cómo han vivido el suceso. Una pareja presente en el lugar ha descrito la escena como un “sálvese quien pueda”, explicando que “dos fuertes olas arrasaron con todo a su paso”. Según su testimonio, “nosotros estábamos muy lejos y aun así nos alcanzaron las olas. He mirado atrás y la piscina pasó de estar llena a no haber nadie”.

Este trágico episodio ha coincidido con la prealerta por fenómenos costeros que el Gobierno de Canarias mantiene activa desde el pasado viernes, 5 de diciembre. La responsable de la Unidad de Análisis de Riesgo y Planificación del Cecoes, Vicky Palma, ha advertido de que la situación de mal estado del mar persistirá en las próximas horas, y ha recordado que “puede llevar a engaño el hecho de que no haya viento”. Por este motivo, las autoridades insisten en pedir máxima prudencia a la población en las costas del archipiélago.

Un problema estructural en las costas canarias

Canarias se ha consolidado en 2025 como una de las comunidades autónomas más afectadas por ahogamientos, con 67 fallecimientos registrados hasta noviembre, lo que la sitúa como la segunda región con mayor mortalidad, solo superada por Andalucía. Estos datos, recogidos por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), reflejan una tendencia preocupante, agravada por la alta actividad turística y el uso frecuente de espacios naturales de baño, en muchas ocasiones sin servicio de socorrismo. El mes de noviembre, con siete muertes en las islas, confirma la persistencia de un problema que la RFESS considera de carácter estructural.

