‘El Hormiguero’ sigue marcando distancias con ‘La Revuelta’ y se anota en octubre su mejor mes desde la llegada de Broncano a TVE

Pablo Motos, en el programa 3.000 de 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El Hormiguero está viviendo una estupenda vigésima temporada. El formato presentado por Pablo Motos mantiene su dominio absoluto en la franja del access prime time y sigue ampliando su distancia con respecto a La Revuelta de David Broncano, que en su segunda temporada en TVE no ha conseguido hacer sombra al espacio de Antena 3.

El programa de Atresmedia cierra octubre firmando su semana de mayor distancia frente a La Revuelta. Además, registra su mejor dato mensual desde septiembre de 2024, mes en el que David Broncano aterrizó en RTVE para impulsar el access de la cadena pública.

Pese a que, durante sus primeros meses de emisión, La Revuelta logró amenazar el dominio histórico de El Hormiguero y disputarle el liderazgo, al final del curso pasado y a lo largo de la nueva temporada la situación se ha normalizado, con ambos formatos manteniendo la fidelidad de su audiencia y la balanza decantándose a favor del espacio de Pablo Motos en la mayoría de jornadas.

Octubre brillante

Este mes de octubre, el programa de las hormigas crece 1,2 puntos con respecto al mismo mes del año anterior y registra un 15,9% de cuota, una media de 1.903.000 espectadores y más de 4,2 millones de contactos cada noche.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Esos buenos datos lo llevan a imponerse por 2,1 puntos frente a La Revuelta en octubre, mientras que su distancia frente a Telecinco crece hasta los 7,8 puntos en el access.

En la franja de estricta coincidencia con la emisión de La Revuelta, El Hormiguero amplía su ventaja a 2,6 puntos, casi un punto más que en septiembre, cuando ya lideró de forma cómoda sobre su rival. De hecho, el formato de Antena 3 lidera el 83% de sus emisiones de octubre.

La entrevista a Isabel Preysler arrasa

Isaber Preysler junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El pasado 23 de octubre, Isabel Preysler visitaba El Hormiguero para promocionar sus memorias, Mi verdadera historia. Aquella entrevista marcó el récord de temporada del programa y se ha convertido en la emisión de entretenimiento más vista del mes, con 2.416.000 espectadores y un 20,1% de share.

Por otro lado, la entrega número 3.000 del formato, emitida el 27 de octubre, logró alzar al programa hasta su mayor distancia histórica con La Revuelta, aventajando al espacio de Broncano en 7,8 puntos, mientras que en estricta coincidencia la diferencia fue de 6,8 puntos.

De esta manera, El Hormiguero cierra el segundo mes de su vigésima temporada con datos que demuestran su absoluto dominio en la franja del access. De hecho, solo Pasapalabra es capaz de superarlo en entretenimiento. El concurso presentado por Roberto Leal registra su mejor octubre en los últimos tres años y es líder absoluto con un espectacular 20,4% de cuota y 1.883.000 espectadores, unas cifras que lo sitúan a años luz de sus competidores, con 8,1 puntos de ventaja sobre La 1 y 12,5 puntos frente a Telecinco.