Los gemelos de 3 años de la mujer que se tiró desde un décimo piso en Madrid celebraron su cumpleaños un día antes: el estado de los niños sigue grave

Los vecinos del barrio han afirmado que la madre tenía manías persecutorias y que, en los últimos tiempos, decía que la espiaban

El suceso ha dejado completamente conmocionado al barrio madrileño. (Europa Press)

Los gemelos de la mujer, que se precipitó desde un décimo piso en Madrid ayer, cumplieron tres años el viernes, ha informado el diario El Mundo. Actualmente, uno de los niños se encuentra en estado muy grave, mientras que el otro está en mejor condición, ya que su cuerpo estuvo más protegido durante la caída.

Iker y Daniel fueron trasladados a dos hospitales distintos tras los trágicos hechos que ocurrieron este sábado en el distrito de Ciudad Lineal: uno al del Niño Jesús, y otro al 12 de Octubre, informa el medio anteriormente mencionado. El suceso ha dejado completamente conmocionado al barrio madrileño.

Según información proporcionada por Informativos Telecinco, varios vecinos de la zona han contado a la cadena que la madre de los gemelos tenía “afectada su salud mental”: “Decía que la perseguían, que la espiaban e, incluso, que la estaban grabando con cámaras”, explica Noelia Camacho en una entrevista con el medio.

La madre sufría problemas de salud mental

Este sábado 6 de diciembre, una mujer de 48 años ha muerto tras precipitarse desde un décimo piso en un edificio de Madrid con sus dos hijos de tres años. Los hechos ocurrieron sobre las 09:00 horas tras el aviso de los vecinos de un edificio de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Policía Nacional es la encargada de la investigación del suceso, aunque también han intervenido Policía Municipal de Madrid y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Los cuerpos de policía han descartado la posibilidad de que se trate de caso de violencia de género.

Sobre los problemas mentales de la mujer, una vecina del barrio donde ocurrieron los hechos trágicos, ha informado a Telemadrid que “minutos antes de precipitarse por la ventana decía a gritos lo que iba a hacer”. Cuando llegó, Samur Protección-Civil solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer, de 48 años y nacionalidad española. Después, asistieron a los dos menores de tres años, que han resultado heridos y han sido trasladados a distintos hospitales, según informa Emergencias Madrid.

Una campaña muestra el laberinto que atraviesan las personas con trastorno depresivo mayor. (Europa Press)

Un tendero de la zona ha contado a Telemadrid que los niños celebraron su cumpleaños hace unos días: “Ayer mismo vinieron los niños a la tienda porque celebraban su cumpleaños”. El Mundo informa que, según los testimonios de los vecinos, la mujer, M. G., estaba divorciada de su pareja y padecía depresión. Por otro lado, según afirman testigos, tenía manías persecutorias y, en los últimos tiempos, decía que la espiaban.

Después de lo sucedido, la Policía Nacional entró en la casa, comprobando que no había nadie en el interior de la vivienda. En el domicilio encontraron un teléfono móvil, un ordenador portátil, que era de la madre y unos cuadernos con varias anotaciones, informa El Mundo. Fuentes policiales han confirmado que la mujer no dejó ninguna nota de despedida.

El Teléfono de la Esperanza

Es importante recordar que en España existen varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Por otro lado, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrece un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.

