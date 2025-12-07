La cantante gallega Luz Casal enciende el alumbrado navideño de Torremolinos

Luz Casal ha sido la 'Estrella de la Navidad' de la ciudad en la Costa del Sol para encender un millón de luces led. / Archivo

Desde que el sábado 15 de noviembre, Vigo encendiese la Navidad “de todo el planeta”, distintas ciudades españolas se han sumado a prender el alumbrado de sus calles para dar la bienvenida a estas fechas. La tarde de ayer, fue el turno de Torremolinos, en Málaga, donde la cantante Luz Casal fue la encargada de empezar la cuenta atrás. Además, Casal ha asumido, este año, el papel de ‘Estrella de la Navidad’.

La celebración ha congregado a varios cientos de vecinos y seguidores en las calles de este municipio de la Costa del Sol. La artista gallega ha sido la encargada de activar el interruptor que ha iluminado más de un millón de puntos led, dando así inicio oficial a las fiestas navideñas en la ciudad, según ha informado la Agencia EFE. Acompañada por setenta estudiantes de la localidad, zancudos y otros personajes típicos de estas fechas, Luz Casal ha encabezado el cortejo navideño que ha recorrido el centro de Torremolinos.

Durante el desfile, la intérprete de temas como Piensa en mí, Un año de amor y No me importa nada ha portado la tradicional estrella de Navidad, símbolo central de la celebración. Tras el pasacalles, las alumnas del Centro de Danza de Torremolinos han ofrecido varias piezas navideñas, preparando el ambiente para el momento culminante del evento.

El acto central ha tenido lugar en el escenario instalado para la ocasión, donde Luz Casal ha subido junto a la alcaldesa del municipio, Margarita del Cid, para iniciar la cuenta atrás y proceder al encendido del alumbrado. En ese instante, la cantante ha colocado la estrella en su peana y, de inmediato, se ha iluminado el extenso despliegue de luces que este año adorna la ciudad. La artista ha interpretado a continuación unas estrofas del villancico Din, don, dan, acompañada por su característica voz, ante la atenta mirada del público congregado.

Reconocimiento a la historia musical de Torremolinos

Durante su intervención, Luz Casal ha querido destacar la relevancia de Torremolinos en la historia de la música pop en España. “Un honor participar del encendido de las luces de Navidad y un honor estar en Torremolinos, ciudad importante donde las halla para la música pop y para todos aquellos que han vivido los años finales de los 60 y los del principio de los 70”, ha afirmado la cantante gallega, según ha recogido la agencia de comunicación.

La artista ha agradecido la cálida acogida recibida durante su estancia en la ciudad y ha aprovechado la ocasión para transmitir sus mejores deseos a los asistentes. Antes de despedirse, Luz Casal ha dirigido un mensaje de felicitación navideña: “Feliz Navidad a todos, mucha salud, que es lo más importante -ha dicho- y lo mejor para el 2026”.