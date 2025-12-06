El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

Los presidentes Murcia, Fernando López-Miras, de Aragón, Jorge Azcón; y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Madrid. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, encara una semana decisiva para el futuro de su legislatura. El dirigente popular presentó este viernes su propuesta de prepuestos autonómicos de cara a 2026 y este sábado ha anunciado que comenzará “desde hoy mismo” la ronda de negociaciones con “todos los partidos” para decidir si debe adelantar las elecciones.

Así lo ha anunciado en unas declaraciones a su llegada al acto en el Congreso por el aniversario de la Constitución. Azcón considera que es un tiempo “más que prudencial” para comprobar “quiénes son lo partidos que quieren aprobar los presupuestos y quiénes quieren bloquearlos”. Si pasado este periodo, persiste el bloqueo, ha asegurado, “lo lógico es que se convoquen elecciones en Aragón”.

El dirigente aragonés ha querido lanzar un mensaje en especial a Vox, quienes decidieron romper las negociaciones presupuestarias con los populares, avocando a la región al bloqueo parlamentario. “La responsabilidad es de todos. Cuando no tienes una mayoría necesitas hablar con los partido políticos, sobre todo a los que los aragoneses les dieron la responsabilidad de cambiar [...] Aragón se encuentra en un buen momento y hay que aprobar los presupuestos”, ha afirmado.

A su juicio, no hay razones “objetivas” para que se rechace un presupuesto que ha calificado de “histórico”, por lo que ha pedido no prejuzgar el resultado de las negociaciones que inicia ahora su gobierno. Y en este sentido, ha sentenciado que desde su partido dialogarán “para tratar de llegar a acuerdos y seguir gobernando”.

Relación tensa con Vox

El pasado julio de 2024, el partido de Abascal decidió salir del gobierno autonómico por sus discrepancias con la gestión de la inmigración y el Pacto Verde Europeo. Desde entonces, la relación entre ambos partidos ha sido tensa, si bien Vox ha sostenido al PP en diversas votaciones. En Castilla y León, de hecho, la Mesa de las Cortes aprobó por unanimidad el límite de gasto no financiero para 2026, el paso previo y necesario a la tramitación del proyecto presupuestario.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este jueves que los cuatro vicepresidentes autonómicos de su formación presentarán su dimisión y su partido pasará a ejercer la oposición. (Fuente: Europa Press / Vox / PP / Congreso)

Sin embargo, el pasado mes de octubre los de Abascal decidieron permanecer en la oposición junto al PSOE después de que Azcón presionase para expulsar a un asesor de Vox que publicó mensajes racistas en redes sociales. Azcón cargó entonces contra la decisión de Vox e indicó que “lo valiente en política es gobernar, tomar decisiones y dar la cara; los cobardes son los que salen corriendo de un gobierno”.

En caso de no llegarse a un acuerdo, el calendario electoral es apretado para el Partido Popular, que prefiere dividir los procesos electorales a fin de evitar un ‘superdomingo’ , por ejemplo, coincidiendo con las elecciones andaluzas en junio. Marzo y abril suenan como los meses en los que sería posible acudir a las urnas, pero Azcón no se atreve a dar una fecha. Tanto los populares como Vox estarán pendientes de lo que ocurra este mes de diciembre en Extremadura, avocada al adelanto electoral por el bloqueo presupuestario de Vox y donde ambos partidos volverán a necesitarse para gobernar.