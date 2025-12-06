Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el precio de la gasolina: “Estamos pagando de más por el mismo producto”

La ambientóloga dice que no hay diferencia entre gasolineras de marcas y low cost (@diariodeunambientóloga)

El precio del combustible continúa siendo una de las principales preocupaciones para los conductores, especialmente ante la escalada de costes que sigue golpeando a quienes utilizan el coche a diario para trabajar, estudiar o realizar desplazamientos habituales. Entre la sensación de que llenar el depósito se ha vuelto un lujo y la sospecha extendida de que la calidad del combustible varía según el tipo de estación de servicio, muchos usuarios acaban recurriendo a soluciones improvisadas, como retrasar al máximo repostar o buscar alternativas más baratas sin demasiada certeza sobre la fiabilidad del producto.

En ese contexto, proliferan dudas constantes sobre si la diferencia de precio entre gasolineras responde realmente a una calidad superior o si se trata, simplemente, de un mito que beneficia a determinadas marcas. En un video publicado en Instagram, la ambientóloga Ana Rodríguez narra una situación que asegura vivir con frecuencia cada vez que necesita repostar.

Explica que suele salir del trabajo con una autonomía aproximada de cuarenta kilómetros y que, si la gasolinera más cercana está a unos veinte, tiende a arriesgarse con la previsión de llegar sin inconvenientes. Sin embargo, relata que mientras avanza hacia su destino, los kilómetros de autonomía en el coche disminuyen más rápido de lo que lo hacen los que marca el GPS. Esa descoordinación, afirma, termina por dejarla en una posición límite en la que, incluso a apenas dos rotondas de la estación de servicio, su vehículo ya marca cero kilómetros de autonomía y solo muestra unas rayitas.

Rodríguez reconoce que quizá no sea la única persona que estira al máximo la autonomía del coche, pero justifica ese hábito por el elevado precio del combustible. Afirma que, pese a conocer que existen estaciones con precios más bajos, siempre está presente la advertencia popular de que la gasolina barata puede dañar el motor o provocar averías. Esa idea, muy extendida entre conductores, es precisamente la que cuestiona con firmeza. “Hemos sido engañados”, asegura antes de presentar los resultados de un estudio que, según explica, contradice la creencia de que el combustible de las gasolineras low cost es de peor calidad.

“Estamos pagando más por el mismo producto”

La ambientóloga cita un estudio realizado por Dauco, que analizó muestras de gasolina y gasóleo de ochenta gasolineras repartidas por el país. El muestreo incluyó estaciones de grandes cadenas, de tamaño medio y también de bajo coste. Según detalla, el análisis siguió siete parámetros establecidos por normas europeas para determinar la calidad de los combustibles, tanto gasolina como gasóleo. Aunque no enumera esos parámetros en el video, señala que están disponibles para quienes deseen consultarlos con más detalle.

El resultado del estudio, explica Rodríguez, muestra que la calidad del combustible sí varía entre gasolineras, pero no según si pertenecen a grandes compañías o a cadenas low cost. Es decir, la diferencia de precio no responde necesariamente a una mayor calidad del producto.

De hecho, afirma que existen estaciones de bajo coste cuya gasolina o gasóleo presentan mejores resultados que los de grandes marcas conocidas por tener precios más elevados. Según su exposición, esa conclusión desmonta la idea de que repostar en una gasolinera económica implique arriesgar la salud del vehículo. “Estamos pagando de más por el mismo producto o incluso por un producto peor”, sostiene.