Por qué no debes beber Coca-Cola ni Aquarius si tienes gastroenteritis: “Es un efecto placebo”

Cuando nos duele la barriga o contraemos un virus estomacal, es común haber escuchado en alguna ocasión que refrescos como la Coca-Cola o el Aquarius pueden aliviar. Las leyendas urbanas aseguran que consumir estas bebidas ante un cuadro de gastroenteritis puede aliviar síntomas como la diarrea, los vómitos y las náuseas. En cambio, la ciencia tiene otra cosa que decir.

Al contrario de lo que propugna este mito, la Coca-Cola, el Aquarius y sus bebidas derivadas tienen un efecto “contraproducente”, puesto que solo actúa como un “efecto placebo”, según el médico francés Jimmy Mohammed. Esto se debe a que los refrescos de este tipo son altos en azúcar, por lo que aumentan la deshidratación.

Además, la Coca-Cola contiene cafeína, conocida por ser diurética y contribuir a su vez a la deshidratación del organismo. Todo ello tiene como resultado no solo un nulo alivio de los síntomas de la gastroenteritis, sino también un efecto dañino para el cuerpo al promover la diarrea. Esto ocurre porque el azúcar de los refrescos absorbe los líquidos del tracto digestivo, facilitando la digestión.

Contra los vómitos, síntoma típico de la gastroenteritis, incluso los medicamentos pueden resultar ineficaces, alerta el doctor. "Evite la Coca-Cola; en su lugar, opte por una piruleta, un caramelo o quizás un pequeño sorbo de zumo de manzana cada diez o quince minutos", relata al medio francés RTL. En caso de que los vómitos persistan, se recomienda ir al hospital puesto que puede haber riesgo de deshidratación.

Sin embargo, existe una leyenda urbana también muy extendida que el doctor asegura que es útil para la gastroenteritis, aunque “no es la mejor manera de tratar la diarrea”. Se trata cocinar arroz, escurrir el agua y beberla. “Esta agua contiene almidón, que puede ralentizar ligeramente la digestión”, explica a RTL. Una manera casera de conseguir la rehidratación sería también “tomar un litro de agua, agregarle seis cucharaditas de azúcar y una cucharadita de sal”.

Alimentos que debemos evitar si tenemos diarrea

Más allá de la Coca-Cola y el Aquarius, algunos alimentos pueden convertirse en nuestros aliados durante un cuadro de diarrea, causada o no por una gastroenteritis. Sin embargo, otros pueden agravar los síntomas y prolongar el malestar, por lo que es importante saber reconocerlos.

Entre los principales alimentos desaconsejados por los profesionales de la salud del grupo Sanitas se encuentran aquellos ricos en fibra insoluble, como las legumbres, las verduras crudas y los cereales integrales. Esto se debe a que este tipo de fibra acelera el tránsito intestinal, lo que puede intensificar la diarrea en vez de aliviarla.

También es recomendable prescindir de los lácteos enteros, los fritos, las salsas pesadas, los embutidos y las bebidas alcohólicas, porque su digestión suele ser más compleja y puede incrementar la irritación intestinal. Incluso algunos zumos naturales de frutas cítricas (como naranja o piña) pueden resultar demasiado ácidos para un estómago sensible en esos momentos.

Los expertos insisten en que la moderación es fundamental. Recuperar la alimentación habitual debe ser un proceso gradual, introduciendo los alimentos de forma paulatina y observando la reacción del organismo para evitar recaídas.