Óscar Casas se sincera y confiesa en ‘El Hormiguero’ su mayor locura por amor: “He robado”

A sus 27 años, Óscar Casas se ha convertido en uno de los talentos más prometedores de la industria del cine español. Siguiendo los pasos de su hermano, Mario Casas, a los 7 años se lanzó al mundo de la interpretación y, gracias a su carisma e ingenio, su rostro ha formado parte de diferentes producciones cinematográficas y series de televisión. La noche de este jueves, 4 de diciembre, ha acudido como invitado a El Hormiguero para presentar su nueva película Me has robado el corazón y sacar a la luz algunos detalles hasta ahora desconocidos de su vida.

“Eric es un joven ingeniero que conoce a una chica a través de una aplicación de citas. Entonces, la engaña para que la lleve en coche a Galicia porque acaba de robar un banco y ella no lo sabe. Es el plan perfecto para que no lo pillen, excepto que la chica le empieza a gustar un poco. Enamorarse no era parte del plan”, ha detallado el también intérprete de la serie de televisión Águila Roja.

Y, hablando de amor, para nadie es un secreto que el catalán se encuentra felizmente enamorado de Ana Mena, a quien conoció durante el rodaje de la película Ídolos. Recelosos de su intimidad, los dos empezaron un discreto romance del que, poco a poco, han ido alardeando públicamente. Tanto es así que, incluso, se dejan ver pasando mucho más tiempo juntos, como se puede comprobar en la cuenta de Instagram del actor, donde acumula más de 3 millones de seguidores.

“A ella le gustaba robar un poco”

En este punto de la historia, y teniendo en cuenta la trama de su nuevo filme, el invitado ha contado a Pablo Motos la mayor locura que ha hecho por amor. Tras definirse como “rencoroso” y “vengativo”, Óscar Casas ha dejado saber que da todo de sí cuando está en una relación.

“Soy bastante romántico”, ha manifestado. Ha sido entonces cuando el de Requena ha hecho la gran pregunta: “Tú en la peli atracas un banco, ¿alguna vez has robado algo en tu vida? Aunque fuera de niño...“, ha indagado el conductor de televisión. Completamente sincero, el actor ha dejado saber que ha robado por amor. ”He robado sí. Fue unas zapatillas por amor. Era menor de edad y ha prescrito. Me gustaba mucho la chica y a ella le gustaba robar un poco. Me dijo: ‘¿y si robamos?’. Y yo le dije: ‘Vamos, pa’ lante’. Soy muy aventurero", ha detallado.

“Total, que robé unas zapatillas y ella no sé qué robó y al momento de salir, pues empezó a pitar. En ese momento, cuanto empezó ‘pi, pi, pi’ empezamos a correr y correr. Fue una gran adrenalina y cuando me paré en una esquina veo que ella no está“, ha continuado diciendo. ”Me empiezan a llamar y era ella llorando y diciéndome que la habían pillado. ‘Ven, por favor, que me han cogido’, me decía. Así que volví con las zapatillas y nada, llamaron a mis padres".

De acuerdo con su testimonio, aquel episodio marcó un antes y un después en su vida: “Mis padres reaccionaron mal porque justo la semana anterior había hecho algo mal. Heavy también. En el camino a casa, en el coche me decían, ‘pero qué te está pasando’. Y desde entonces nunca más he hecho nada malo. Desde ese día intento hacerlo todo bien”.