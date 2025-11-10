España

El youtuber Auronplay explica cómo casi lo pierde todo por culpa de una estafa: “No abráis enlaces”

El streamer español relató en directo que estuvo a punto de ser víctima de un hackeo

Guardar
Streamer español Auronplay (Captura)
Streamer español Auronplay (Captura)

La suplantación de correo electrónico es una de las tantas técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para obtener datos y contraseñas de los usuarios. En este caso se intenta falsificar la dirección del remitente para que un correo parezca provenir de una fuente confiable. El objetivo del engaño es que el destinatario revele información confidencial, como contraseñas o datos personales.

Todos los usuarios están expuestos a este tipo de estafas, incluso aquellos que se dedican a la creación de contenido, como es el caso de Auronplay. Durante una de sus transmisiones en directo, explicó que estuvo muy cerca de perder el acceso a sus cuentas por culpa de un intento de suplantación de identidad.

Según contó el propio Auron, todo comenzó cuando recibió un correo electrónico que parecía provenir de su gestora habitual. El mensaje le pedía revisar un enlace supuestamente importante, y tanto la dirección como el formato coincidían con los de su contacto real.

Reveló sus contraseñas

Al acceder al enlace, se le solicitó iniciar sesión para abrir un documento de Google Docs. “Intenté entrar y me decía que mi contraseña era incorrecta. Probé con todos mis correos: el del canal de Auronplay, el de Auron... todos”, comentó. Poco después, al contactar directamente con su gestora, esta le confirmó que no le había enviado ningún correo. En ese momento fue cuando se dio cuenta de que se trataba de un intento de phishing.

El streamer aseguró que pudo reaccionar a tiempo, ya que cambió todas sus contraseñas y logró evitar la pérdida de sus cuentas. “Menos mal que el hacker no estuvo rápido. Si llega a estarlo, pierdo todo”, declaró. De igual forma, aprovechó para alertar a su comunidad sobre este tipo de amenazas: “No abráis enlaces, amigos. Aunque os llegue un email de vuestra madre, no abrais el enlace”.

Este incidente se suma a una serie de casos similares que han afectado recientemente a creadores de contenido y empresas. Los expertos en ciberseguridad recuerdan que los ataques de phishing suelen emplear técnicas cada vez más sofisticadas para imitar correos legítimos y obtener datos sensibles.

Así lo hacen

Desde el perfil de TikTok La colmena anti-estafas (vicnal.web), han analizado el caso de Auron y explican cómo hacen los ciberdelincuentes esta técnica. En primer lugar, cuando se envía un correo no va directamente desde el ordenador del emisor hasta el del receptor, tiene que pasar primero por un servidor. Una vez el servidor realiza unas comporbaciones, lo envía a la otra persona.

Una de las comprobaciones es ver si el correo del remitente se corresponde realmente con la persona que lo está enviando. Por ello, los ciberdelincuentes crean su propio servidor de envío de correos para que no salte ninguna alarma cuando suplantan la identidad.

La Policía Nacional difunde un nuevo vídeo con consejos para el ciudadano, esta vez frente a las estafas.

Para detectar la estafa hay que dividir el correo en dos partes, centrándose principalmente en el encabezado, donde se indica el asunto y la persona que envía el mensaje. Esa dirección que aparece en el encabezado es la que se puede falsificar. Para comprobarlo hay que abrir el correo desde un navegador de internet y pinchando en la opción ‘para mí’ se abrirá un menú desplegable.

Una vez ahí, habrá una visión más detallada del correo y habrá que tener en cuenta dos campos. Uno es la dirección de la persona que va a recibir el correo y el otro el remitente real del correo. Por ello, lo que hay que comprobar es que en esos dos campos se corresponda la empresa que aparece con el correo del encabezado. Así se podría comprobar su originalidad y evitar la estafa.

Temas Relacionados

AuronplayYoutuberEstafaFraudeCiberdelincuentesCorreo ElectrónicoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del

El Vaticano abre una investigación por pederastia contra el obispo de Cádiz y Ceuta por unos hechos ocurridos en los 90 cuando era cura en Madrid

Este caso supondría la primera vez que en España se conoce públicamente que un obispo está siendo investigado canónicamente por este tipo de delito, según informa El País

El Vaticano abre una investigación

Estás cargando mal el móvil y acortando su vida útil: “Los expertos recomiendan mantener la batería entre el 20% y el 80%”

Mantener la batería entre el 20% y el 80% y evitar el calor son las claves para alargar la vida del smartphone, según explica José Ángel Cuadrado Roca

Estás cargando mal el móvil

La Aemet avisa a Canarias por un frente atlántico “muy activo” que dejará fuertes lluvias y al resto de España por temperaturas “claramente más altas de lo normal”

El sistema impactará el archipiélago canario y el noroeste peninsular, con precipitaciones intensas y vientos fuertes. Los termómetros podrán alcanzar los 30 grados en el sur

La Aemet avisa a Canarias

La Guardia Civil identifica a una joven de 24 años desaparecida en 1995 como la víctima del “crimen de los Reyes” gracias a las nuevas técnicas de ADN

De los nuevos análisis llevados a cabo por el Instituto de Toxicología y Ciencias Forense de Madrid, determinó que los restos óseos hallados en 1995 se correspondían con los de la persona desaparecida

La Guardia Civil identifica a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Vaticano abre una investigación

El Vaticano abre una investigación por pederastia contra el obispo de Cádiz y Ceuta por unos hechos ocurridos en los 90 cuando era cura en Madrid

La Guardia Civil identifica a una joven de 24 años desaparecida en 1995 como la víctima del “crimen de los Reyes” gracias a las nuevas técnicas de ADN

Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

El relevo de Mazón en la Comunidad Valenciana expone la fragilidad del bloque PP-Vox: una alianza sostenida más por la aritmética que por la afinidad

Los españoles no quieren ser soldados: “Es un dato muy preocupante”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 10 noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 10 de noviembre

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de noviembre

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”