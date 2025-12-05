España

El pasado de Rosalía antes de ser cantante: del rechazo de Noemí Galera y Àngel Llàcer en ‘Tu sí que vales’ a sus clases de canto

La cantante se encuentra en plena promoción de su nuevo disco ‘Lux’ y, en un momento tan significativo para ella, se ha puesto el foco de atención en su debut en televisión con tan solo 15 años

Guardar
El día que Angel Llacer
El día que Angel Llacer y Noemí Galera rechazaron a Rosalía (MEDIASET)

Rosalía es un fenómeno en sí misma. Siendo una de las cantantes más conocidas en la industria musical internacional, su nombre resuena con fuerza allá por donde va. En las últimas semanas, su rostro ha ocupado las portadas de la prensa nacional e internacional tras lanzar su nuevo álbum Lux, en el que la catalana canta en 13 idiomas distintos y en el que se inspira en las mujeres santificadas en todo el mundo.

Pese al gran éxito que rodea hoy en día a la carrera artística de la Motomami, lo cierto es que sus inicios no fueron nada fáciles. Con tan solo 15 años y cursando 4ª de la ESO, la joven se presentó en el programa Tu sí que vales con la idea de mostrar su talento. Sin embargo, la experiencia terminó de la manera menos esperada.

Rosalía en 'Tu sí que
Rosalía en 'Tu sí que vales' en 2008 (Mediaset)

Entonces, los jueces del espacio de Telecinco eran Noemí Galera, Àngel Llàcer y Xavier Sardá. La intérprete de Saoko cantó Como un mar eterno de Hanna y recibió críticas muy severas. “Esa canción no era la que tenías que haber cantado esta noche”, le espetó la directora de Operación Triunfo. “Tienes mucho potencial, pero aún no sabes cómo sacarlo”, fue la conclusión del que fuera miembro del jurado de Tu cara me suena.

Aunque aquellas palabras sentaron como un jarro de agua fría, lo cierto es que ella respondió a sus valoraciones con total serenidad. “No pasa nada. He venido a aceptar las críticas y a aprender de profesionales como vosotros”. A pesar de ello, la catalana llegó a semifinales, donde interpretó Leave (Get Out) de JoJo. No obstante, los miembros del jurado tomaron la decisión de eliminarla tras considerar su actuación como “desafinada”.

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

Aquella experiencia no hicieron que Rosalía desistiese de su sueño. Confiada en su talento y sus capacidades, la intérprete de Bizcochito compaginó su formación en el instituto con sus estudios de música en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), donde se especializó en flamenco bajo la tutela de Chiqui de la Línea. Además, allí presentó El mal querer, su segundo álbum discográfico y el que la catapultó a la fama, como trabajo final. El resto es historia. Y es que, quince años después, Rosalía es una de las artistas más aclamadas del panorama musical.

Su faceta como profesora de canto

Otro detalle de su vida que muchos desconocían es que, mucho antes de llenar recintos con su música y liderar las listas de éxito de todo el mundo, la cantante se dedicaba a dar clases de canto, mientras seguía formándose y componiendo sus propias canciones en su piso de Barcelona.

Rosalía anuncia ‘LUX Tour 2026′
Rosalía anuncia ‘LUX Tour 2026′

Uno de sus antiguos alumnos, Pol Trigo, publicó un vídeo en su cuenta de TikTok donde ha relatado la experiencia que vivió con la artista de Berghain, con quien se puso en contacto hace más de una década gracias a la recomendación de su profesor de música en aquel momento. “Siempre me recomendaba discos y nuevos artistas a los que escuchar y un día me dijo: ‘He conocido a una chica que se llama Rosalía. Canta flamenco y tiene algo muy especial. Búscala en Facebook’”, ha recordado el joven sobre aquel momento.

Pol Trigo asistió junto a sus padres a un concierto que la de Barcelona daba en El Rabal y quedó impresionado con su voz. Tanto fue el impacto que dejó la catalana en el joven que, poco tiempo después, convenció a una amiga para asistir a su siguiente concierto, esta vez en el emblemático bar Pastís. “Había 15 personas y al salir nos quedamos en la puerta. Se acercó a preguntarnos que qué hacíamos allí. Fue maja y hablamos mucho con ella. Como tenía ganas de dar clases le pregunté si daba. Me dijo que estaba buscando piso y que, cuando tuviese, me escribiría”.

Cumpliendo con su promesa, Rosalía se puso en contacto con Pol y se convirtió en su profesora de canto entre los 16 y los 19 años, ofreciéndole clases semanales en su domicilio de Bogatell. De aquella época, Pol rescató un audio muy valioso, grabado durante una de esas sesiones, donde se oye a ambos cantando a dúo uno de los temas de él. “Me ha explotado la cabeza y he flipado”, ha confesado. Las clases finalizaron cuando Rosalía ya no podía compaginar esta faceta con la gira de su primer disco, Los ángeles, y la preparación de su segundo álbum. “Hola Pol, dios mío, qué ilusión volver a saber de ti. Me hace muy feliz saber que sigues cantando y verte brillando. ¡Un abrazo gigante!“, escribió la Motomami en la publicación del joven, que se ha viralizado en la red social.

Temas Relacionados

RosalíaCantantesGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

‘De Viernes’ revive el espíritu de ‘Sálvame’ con un reencuentro mítico en plató: el regreso de Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano

El presentador y la periodista vuelven a coincidir ante los focos más de dos años y medio después

‘De Viernes’ revive el espíritu

¿Te pueden bajar el precio del seguro de coche si instalas una baliza V16? Un experto responde

A partir del 1 de enero será obligatorio llevar en el coche este dispositivo, sustituyendo así a los triángulos reflectantes

¿Te pueden bajar el precio

Esta es la leche más saludable, según la ciencia

El médico publica en TikTok una guía rápida para escoger entre soja, vaca y avena en función del perfil metabólico y la tolerancia digestiva

Esta es la leche más

Un hombre logra la remisión del VIH tras recibir un trasplante de células madre para tratarse de leucemia

Hace seis años que este paciente no presenta carga viral en su organismo, lo que indica una ausencia de la actividad del virus

Un hombre logra la remisión

Tiempo en el puente de diciembre: la Aemet alerta de viento, nevadas y lluvias solo en estas zonas de España

El ambiente será en general estable y suave, aunque se producirán precipitaciones y un temporal marítimo importante en algunas áreas del país

Tiempo en el puente de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Te pueden bajar el precio

¿Te pueden bajar el precio del seguro de coche si instalas una baliza V16? Un experto responde

Los modernos camiones por el que apuesta el Ejército Italiano: tendrá más de 2.000 unidades y se adapta a distintos contextos

Seis ministros faltarán a la última sesión del Congreso hasta febrero: dos de ellas son clave para responder sobre las denuncias de acoso contra Paco Salazar

Madrid encargó a dedo al abogado de Zaplana y exmiembro de Fuerza Nueva un informe sobre la “validez” del contrato sanitario del hospital de Torrejón

La reunión de Pedro Sánchez con el primer ministro de Marruecos no pone fin al riesgo de una “guerra gris” con Mohamed VI

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy viernes 5 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

La vivienda libre se dispara un 12,8% en el tercer trimestre, su mayor subida en 18 años, impulsada por el alza en el precio de las casas usadas

Sebastían Ramírez, abogado, sobre salarios: “Si la empresa siempre te paga tarde o llevan varios meses sin pagarte, puedes extinguir el contrato y tener indemnización y paro”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de diciembre

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga