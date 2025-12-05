El pasado de Rosalía antes de ser cantante: del rechazo de Noemí Galera y Àngel Llàcer en ‘Tu sí que vales’ a sus clases de canto

El día que Angel Llacer y Noemí Galera rechazaron a Rosalía (MEDIASET)

Rosalía es un fenómeno en sí misma. Siendo una de las cantantes más conocidas en la industria musical internacional, su nombre resuena con fuerza allá por donde va. En las últimas semanas, su rostro ha ocupado las portadas de la prensa nacional e internacional tras lanzar su nuevo álbum Lux, en el que la catalana canta en 13 idiomas distintos y en el que se inspira en las mujeres santificadas en todo el mundo.

Pese al gran éxito que rodea hoy en día a la carrera artística de la Motomami, lo cierto es que sus inicios no fueron nada fáciles. Con tan solo 15 años y cursando 4ª de la ESO, la joven se presentó en el programa Tu sí que vales con la idea de mostrar su talento. Sin embargo, la experiencia terminó de la manera menos esperada.

Rosalía en 'Tu sí que vales' en 2008 (Mediaset)

Entonces, los jueces del espacio de Telecinco eran Noemí Galera, Àngel Llàcer y Xavier Sardá. La intérprete de Saoko cantó Como un mar eterno de Hanna y recibió críticas muy severas. “Esa canción no era la que tenías que haber cantado esta noche”, le espetó la directora de Operación Triunfo. “Tienes mucho potencial, pero aún no sabes cómo sacarlo”, fue la conclusión del que fuera miembro del jurado de Tu cara me suena.

Aunque aquellas palabras sentaron como un jarro de agua fría, lo cierto es que ella respondió a sus valoraciones con total serenidad. “No pasa nada. He venido a aceptar las críticas y a aprender de profesionales como vosotros”. A pesar de ello, la catalana llegó a semifinales, donde interpretó Leave (Get Out) de JoJo. No obstante, los miembros del jurado tomaron la decisión de eliminarla tras considerar su actuación como “desafinada”.

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

Aquella experiencia no hicieron que Rosalía desistiese de su sueño. Confiada en su talento y sus capacidades, la intérprete de Bizcochito compaginó su formación en el instituto con sus estudios de música en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), donde se especializó en flamenco bajo la tutela de Chiqui de la Línea. Además, allí presentó El mal querer, su segundo álbum discográfico y el que la catapultó a la fama, como trabajo final. El resto es historia. Y es que, quince años después, Rosalía es una de las artistas más aclamadas del panorama musical.

Su faceta como profesora de canto

Otro detalle de su vida que muchos desconocían es que, mucho antes de llenar recintos con su música y liderar las listas de éxito de todo el mundo, la cantante se dedicaba a dar clases de canto, mientras seguía formándose y componiendo sus propias canciones en su piso de Barcelona.

Rosalía anuncia ‘LUX Tour 2026′

Uno de sus antiguos alumnos, Pol Trigo, publicó un vídeo en su cuenta de TikTok donde ha relatado la experiencia que vivió con la artista de Berghain, con quien se puso en contacto hace más de una década gracias a la recomendación de su profesor de música en aquel momento. “Siempre me recomendaba discos y nuevos artistas a los que escuchar y un día me dijo: ‘He conocido a una chica que se llama Rosalía. Canta flamenco y tiene algo muy especial. Búscala en Facebook’”, ha recordado el joven sobre aquel momento.

Pol Trigo asistió junto a sus padres a un concierto que la de Barcelona daba en El Rabal y quedó impresionado con su voz. Tanto fue el impacto que dejó la catalana en el joven que, poco tiempo después, convenció a una amiga para asistir a su siguiente concierto, esta vez en el emblemático bar Pastís. “Había 15 personas y al salir nos quedamos en la puerta. Se acercó a preguntarnos que qué hacíamos allí. Fue maja y hablamos mucho con ella. Como tenía ganas de dar clases le pregunté si daba. Me dijo que estaba buscando piso y que, cuando tuviese, me escribiría”.

Cumpliendo con su promesa, Rosalía se puso en contacto con Pol y se convirtió en su profesora de canto entre los 16 y los 19 años, ofreciéndole clases semanales en su domicilio de Bogatell. De aquella época, Pol rescató un audio muy valioso, grabado durante una de esas sesiones, donde se oye a ambos cantando a dúo uno de los temas de él. “Me ha explotado la cabeza y he flipado”, ha confesado. Las clases finalizaron cuando Rosalía ya no podía compaginar esta faceta con la gira de su primer disco, Los ángeles, y la preparación de su segundo álbum. “Hola Pol, dios mío, qué ilusión volver a saber de ti. Me hace muy feliz saber que sigues cantando y verte brillando. ¡Un abrazo gigante!“, escribió la Motomami en la publicación del joven, que se ha viralizado en la red social.