Así es el McDonald’s más futurista: no tiene empleados y está en Corea del Sur

El influencer en el "McDonald’s del futuro". (Tiktok/@jcnanoo)

En un reciente video, el creador de contenido @Jcnanoo, conocido en Tiktok por sus viajes y sus visitas a curiosos destinos, ha llevado a sus seguidores al “McDonald’s del futuro” en Corea del Sur. El joven comienza mostrando a sus seguidores todas las innovaciones del restaurante de comida rápida, que ha apostado por un establecimiento 100% tecnológico en detrimento del factor humano. Y es que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y la industria de la hostelería no ha sido una excepción. Por eso, cada vez más espacios y restaurantes cuentan que pretende trasladar al cliente a un supuesto futuro. Este McDonald’s es ahora uno de los principales ejemplos en el mundo.

A continuación, el influencer muestra cómo hacía su pedido en una pantalla táctil también de estilo futurista, para poco después recoger los alimentos a través de unos compartimentos automatizados, sin llegar a hablar con ningún empleado. Al recibir el ticket de compra, lo escanea en una segunda pantalla, que redirige al cliente a una serie de lockers automáticos donde, tras dar tres golpes en la pantalla, se entrega la comida.

Para entrar en el restaurante, es necesario pulsar un botón automático que reemplaza la puerta manual. La experiencia está totalmente digitalizada, no hay empleados y está abierto las 24 horas del día, algo poco común en cadenas de comidas rápidas en otras partes del mundo.

¿El restaurante del futuro?

El local pertenece a la cadena de comida rápida Lotteria, del grupo Lotte, que cuenta con más de 1.000 restaurantes repartidos en Asia Oriental y que gestiona en Corea del Sur la franquicia de McDonald’s, ofreciendo menús para desayunar, hamburguesas, patatas fritas y refrescos. Es una de las cadenas de hamburguesas más populares en el país asiático, a menudo visible en el paisaje urbano.

Lotteria fue fundada en 1972 por el empresario surcoreano Shin Kyuk-ho, y su primer establecimiento se inauguró ese mismo año en Japón. Más tarde se expandió a Corea del Sur, convirtiéndose en lo que es actualmente. Cabe destacar que no todos los restaurantes de la cadena tienen el mismo funcionamiento, pues también los hay con la posibilidad de interaccionar con personas a la par que se puede pagar por dispositivos electrónicos.

El restaurante cuenta con todo tipo de hamburguesas: unas que van desde las más clásicas hasta otras hechas de calamares vivos, otras que sustituyen el pan por un arroz tres delicias, y hasta una hamburguesa con kimchi, la que más impactó a este influencer.

“Si el futuro es que dejen de contratar a personas...”

El vídeo cuenta con más de 500.000 visualizaciones y más de 100 comentarios. Los seguidores del influencer han expresado diversas opiniones sobre esta propuesta tecnológica en los restaurantes. Unos llaman incrédulo al joven: “Hay gente detrás trabajando”, otros defienden que el servicio sí lo llevan a cabo las máquinas. “Si el futuro es que dejen de contratar a personas para contratar a robots, ojalá vivir siempre en el presente”, comentó una usuaria.

Los pedidos deben realizarse a través de la aplicación oficial de McDonald’s, lo que elimina filas y tiempos de espera - crédito YouTube/Mundo Emprendedor Digital

Y otros elogiaron esta automatización como una ventaja que facilita la vida de personas introvertidas, ya que minimiza el contacto humano, un aspecto que podría ser atractivo para quienes buscan un ambiente privado y un servicio rápido.