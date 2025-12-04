Una pareja consigue jubilarse antes de cumplir los 40 y se dedican a viajar: “Estuvimos sin poner la calefacción y siempre cargando el móvil fuera de casa”

Una pareja ha conseguido jubilarse antes de los 40 (Adobe Stock)

Katie y Alan Donegan, una pareja británica que actualmente tiene 40 y 45 años, han conseguido algo que muchos consideran imposible: jubilarse antes de los 40. Desde hace cinco años, su día a día difiere radicalmente del de la mayoría. No se trata de herencias ni golpes de suerte, sino del resultado de una disciplina financiera férrea y la aplicación rigurosa del movimiento FIRE (Independencia Financiera, Jubilación Anticipada por sus siglas en inglés).

La historia de los Donegan ofrece un ejemplo concreto para quienes desean explorar vías alternativas hacia la independencia financiera. Su caso se desarrolla en un contexto desafiante, donde los ingresos medios, la inflación y el precio de la vivienda dificultan ahorrar. Sin embargo, han logrado reunir un patrimonio de unos 2 millones de libras (aproximadamente 2,3 millones de euros), cantidad suficiente para dejar de trabajar de manera indefinida.

Según relatan ambos, su decisión nació de una reflexión profunda sobre el tiempo, el trabajo y el significado del dinero. Katie recuerda: “Hicimos una lista de proyectos, aprendimos a invertir juntos y nos centramos en aumentar al máximo la diferencia entre lo que ganábamos y lo que gastábamos, es decir, maximizar el margen entre ingresos y gastos”. Este fue el punto de partida de su transformación financiera, que ahora comparten con miles de personas a través de cursos y actividades gratuitas.

Estrategias clave para alcanzar la jubilación anticipada

Para los Donegan, la ruta hacia la libertad financiera incorporó varias etapas bien definidas. El modelo elegido defiende la idea de que el retiro es una cuestión de alcanzar un objetivo económico preciso y no de limitarse a una edad estipulada. La meta que se impusieron fue clara: acumular un fondo equivalente a 25 veces su gasto anual. “Seguimos nuestro progreso respecto a ese objetivo cada mes y lo alcanzamos en abril de 2019, cuando yo tenía 35 años y Alan 40″, rememora Katie. Para lograrlo, la pareja se apoyó en seis grandes estrategias, desde el control minucioso del gasto hasta la optimización de las inversiones.

Jubilación antes de los 65 y sin recortes: así es la propuesta de Podemos para los que cotizaron más de 40 años.

Katie y Alan priorizaron crear un fondo de emergencia, sabiendo que cualquier deuda costosa podría frenar el crecimiento de sus ahorros. Para maximizar el margen entre ingresos y gastos, los Donegan revisaron cada aspecto de su vida cotidiana. Adaptaron su estilo de vida a un consumo modesto, renunciaron a lujos superfluos y aplicaron tácticas de ahorro originales. Cocinaban en grandes cantidades, llevaban la comida al trabajo y, crucialmente, evitaban encender la calefacción en invierno salvo excepciones. Otro aspecto clave fue mantener especial atención en las comisiones, sabiendo que un 1% de comisión anual puede suponer cientos de miles a largo plazo.

La vida después de la jubilación

Superado el objetivo financiero, los Donegan redefinieron todas las áreas de su vida desde la libertad y la intención. “En 2019 lo vendimos todo, pusimos nuestro piso a la venta y nos convertimos en nómadas”, cuenta Katie. Desde entonces, han viajado por más de 50 países, aprendido español y construido una existencia marcada por el descubrimiento y el voluntariado.

La pareja ha optado por vivir su jubilación de forma nómada. (Pexels/Ciro Palomba)

Su forma de entender la jubilación va más allá del descanso: consiste en recuperar el tiempo y orientar el esfuerzo hacia lo que valoran. Gastan exclusivamente en aquello que les aporta alegría: viajes, experiencias y buena comida. Revisan a conciencia cada nuevo gasto y, tras años de disciplina, consideran un desafío aprender a disfrutar con generosidad de aquello que antes evitaban.

Una peculiaridad de su método es la constancia en monitorizar finanzas aun después del retiro. En la actualidad, planifican cuidadosamente la retirada de fondos para que sus recursos duren décadas. Mantienen inversiones sencillas y retiros estructurados para no comprometer su independencia económica en lo que les queda de vida.